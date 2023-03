EASYFITNESS EMS erobert EMS-Trainingsmarkt und zieht immer mehr Mitglieder an:

Drittes Studio und dritter Bundesrekord der erfolgreichen EASYFITNESS-Unternehmer Sascha Barowsky und Tim Müller.

Hannover, 02. März 2023 – Die beiden Gründer Sascha Barowsky und Tim Müller eröffneten zum 01.12.2023 ihre bisher größte Filiale der EASYFITNESS Tochtermarke ,EASYFITNESS EMS‘ auf der Podbielskistraße in Hannover. Die neue Filiale ist als Flagship-Store konzipiert. Zur Eröffnung konnte der bislang größte Zulauf in der EMS-Trainingsbranche erzielt werden. Mit 206 Mitgliedern zum Tag der Eröffnung brechen sie ein weiteres Mal einen bundesweiten Rekord.

Das neue Studio auf der Podbi ist das Flaggschiff der beiden Franchisenehmer und bislang das größte EMS-Studio der Kette. Es ist sehr zentral in Hannover gelegen und hat eine optimale Verkehrsanbindung. Es verfügt über eine luxuriöse und stilvolle Einrichtung und ist ausschließlich mit den neuesten Geräten des Markführers miha bodytec ausgestattet.



Großer Andrang bei Eröffnung und dritter Bundesrekord für die Jungunternehmer

Zum Tag der Eröffnung sind insgesamt 206 Menschen Mitglied geworden und haben das Eröffnungsangebot des EMS-Studios in Anspruch genommen. Das zeigt, wie groß das Interesse an innovativen Fitness-Konzepten wie EMS ist und wie gut die beiden Franchisepartner ihr Angebot im Markt platzieren können. Ab 99EUR mtl. können Mitglieder ihr EMS-Training bei EASYFITNESS aufnehmen. Barowsky äußert sich Stolz zum dritten Bundesrekord in Folge: „Mit dem Ergebnis haben wir uns erneut übertroffen und eine neue Benchmark gesetzt! Dahinter steckt natürlich viel persönlicher Einsatz, aber auch ein richtig gutes Lizenzsystem. EASYFITNESS EMS ist eine super starke Marke, die nicht mehr aus der Fitnessszene wegzudenken ist. Und das ist alles erst der Anfang.“

Expansion in und um Hannover

Die beiden Franchisepartner haben eine starke Expansionsvision. Sie möchten erreichen, dass die Marke ,EASYFITNESS EMS‘ noch bekannter wird und noch mehr Menschen mit ihrem einzigartigen Konzept und der neuesten Technologie ein einmaliges Trainingserlebnis bieten.

Im Januar 2023 haben Sascha Barowsky und Tim Müller daher ein weiteres Studio unter dem Label ,EASYFITNESS EMS‘ eröffnet und haben dafür eine Filiale der Kette ,Sportraum‘ in Langenhagen aufgekauft. Das Studio hat eine eindrucksvolle Außenfassade mit großen Fenstern. Insgesamt ist dies das vierte Studio der beiden Gründer in nur 1,5 Jahren nach Markteintritt des Konzepts.

Sascha Barowsky und Tim Müller sind zuversichtlich, dass ihre Erfolgsgeschichte weitergeht und sie ihre Vision für Hannover und die gesamte Region erweitern können. Zum 1. Juli 2023 planen sie bereits die Eröffnung ihres fünften Studios auf der Lister Meiler in Hannover. Für weitere Informationen oder Interviewanfragen stehen die beiden Gründer gerne zur Verfügung.

Hier können Interessent:innen sich über die Filiale auf der Podbi informieren:

EASYFITNESS Hannover Podbi EMS | EASYFITNESS

Hier erfahren Sie hier mehr zum Thema Franchise:

Mit unserem System Franchise zum Erfolg | EASYFITNESS

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild der grünen Fitnesskette. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise Unternehmen zur Aufgabe, Mitgliedern eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2022 ist EASYFITNESS mit derweil über 400 Tsd. Mitgliedern, 170 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitness- und Franchiseketten Deutschlands.

© Copyright 2022 -Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei der EASYFITNESS Franchise GmbH.

