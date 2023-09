EASYFITNESS Head Office erreicht Klimaneutralität

Subline: Die Franchise-Zentrale hat sich der Prüfung von Climate Partner unterzogen

Hannover, 01.09.2023 | Am 21.12.2022 wurde die in Hannover liegende Unternehmenszentrale von EASYFITNESS als klimaneutral zertifiziert. In Partnerschaft mit Climate Partner wurden die Emissionen der Zentrale und ihrer 50 Mitarbeiter erfasst. Diese Emissionen wurden durch ein anerkanntes Klimaschutzprojekt kompensiert. EASYFITNESS zeigt damit sein fortwährendes Engagement für Gesundheit und Nachhaltigkeit.

EASYFITNESS sieht sich als Franchisegeber in der Verantwortung, den Weg für seine Franchisepartner vorzugeben. CEO Jens Tappe betont: „Die wahre Herausforderung liegt in der Umsetzung der Nachhaltigkeit an jedem unserer Standorte. Wir haben die meiste Kontrolle in unserer Zentrale und sehen dies als Startpunkt für weitere Verbesserungen.“

Die Schritte: Ermitteln, Reduzieren, Ausgleichen

Das Unternehmen hat seinen Corporate Carbon Footprint in Kooperation mit Climate Partner bestimmt. Auf Grundlage dieser Daten entsteht ein Plan zur Emissionsreduktion. Nicht kompensierbare Emissionen werden durch ein Klimaschutzprojekt in Nashik, Maharashtra, welches auf erneuerbare Windenergie setzt, ausgeglichen. Die Aktionen unterstützen die Pariser Klimaziele und den EU-Green Deal. Damit dient EASYFITNESS nicht nur als Benchmark, sondern motiviert auch andere Unternehmen, ähnliche Schritte zu unternehmen.

Diese Maßnahmen setzt das Unternehmen bereits um

EASYFITNESS zeigt sich stolz über seine Entwicklungen hin zur Klimaneutralität und verfolgt weiterhin eine umweltfreundliche Geschäftspraxis. In der Hauptzentrale setzt man auf ,grüne Büros‘ und soziale Verantwortung. Elektro-Ladesäulen stehen Mitarbeitern seit Jahresbeginn zur Verfügung und der Fuhrpark wurde Mitte des Jahres komplett elektrifiziert. Eine Photovoltaik-Anlage ist in Planung. EASYFITNESS hat zudem eine eigene Nachhaltigkeitskampagne ,Green2Green‘ ins Leben gerufen. Das Unternehmen ermutigt seine Mitglieder, sich im ,grünsten Studio Deutschlands‘ nicht nur auf die eigene Fitness zu konzentrieren, sondern auch aktiv zur globalen Klimabilanz beizutragen.

Hier geht es zur Climate ID der Franchise- und Fitnesskette: https://fpm.climatepartner.com/tracking/19313-2212-1001/de

Erfahren Sie hier mehr zum Thema Green2Green: https://easyfitness.club/green-to-green/

Hier finden Sie weiteres Bildmaterial: https://we.tl/t-wBkUwdJkqF

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Herr Jens Tappe

Anderter Str. 49 49

30629 Hannover

Deutschland

fon ..: 05114897210

web ..: https://easyfitness.club/

email : info@easyfitness-franchise.com

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild des grünen Fitnessanbieters. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise-Unternehmen zur Aufgabe, Kunden eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2023 ist EASYFITNESS mit derweil über 425 Tsd. Mitgliedern, 170 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitnessketten und Franchiseanbieter Deutschlands.



