EASYFITNESS setzt verstärkt auf E-Mobilität

Komplett elektrischer Fuhrpark und neue E-Ladesäulen am Headquarter

Hannover, 01.08.2022 | EASYFITNESS, einer der führenden Fitnessanbieter in Deutschland, geht mit gutem Beispiel voran und setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen hat erfolgreich eines seiner Nachhaltigkeitsziele für 2024 vorzeitig erreicht, indem es seinen Fuhrpark bereits Mitte 2023 auf vollelektrische Fahrzeuge umgestellt hat. Außerdem wurden in der Unternehmenszentrale in Hannover sechs weitere E-Ladesäulen speziell für die Mitarbeitenden installiert. Diese Maßnahmen sind Teil des Engagements von EASYFITNESS für eine nachhaltige Zukunft und aktive Förderung der E-Mobilität.

Die Entscheidung, den Fuhrpark von EASYFITNESS auf Elektrofahrzeuge umzustellen, ist Teil des Engagements des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. EASYFITNESS verfolgt eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie unter dem Namen Green2Green. Das Unternehmen trennt sich nun von seinem letzten Verbrenner und ersetzt ihn durch zwei vollelektrische Alternativen. Ende Juni wurde die Poolwagenflotte um zwei weitere Teslas erweitert. EASYFITNESS setzt damit ein starkes Zeichen für eine emissionsfreie Mobilität.

Darüber hinaus hat EASYFITNESS am Headquarter sechs weitere E-Ladesäulen installiert, um die E-Mobilität ihrer Mitarbeitenden zu fördern. 2021 wurden bereits zwei E-Ladesäulen für Gäste installiert. Damit befinden sich inzwischen insgesamt acht Ladesäulen am Headquarter. Die neuen Ladesäulen bieten den Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Hybrid- und Elektrofahrzeuge während der Arbeitszeit aufzuladen und somit ihren individuellen Beitrag zur Reduzierung der CO?-Emissionen zu leisten.

„Die Umstellung unseres Fuhrparks auf vollelektrische Fahrzeuge und die Installation der E-Ladesäulen sind für uns wichtige Schritte auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft“, sagte CEO Jens Tappe von EASYFITNESS. „Als Unternehmen sind wir bestrebt, unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu reduzieren und innovative Lösungen wie umweltfreundlichere Mobilität zu fördern.“

EASYFITNESS ist überzeugt, dass die E-Mobilität einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der CO?-Emissionen und zum Klimaschutz leistet. Die Maßnahmen des Unternehmens spiegeln das Engagement wider, eine positive Veränderung in der Fitnessbranche und darüber hinaus zu bewirken.

Erfahren Sie hier mehr zum Thema Green2Green

Erfahren Sie hier mehr zum Thema Franchise

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Herr Jens Tappe

Anderter Str. 49

30629 Hannover

Deutschland

fon ..: +49 511 4897210

web ..: https://easyfitness.club/

email : info@easyfitness.club

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild des grünen Fitnessanbieters. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise-Unternehmen zur Aufgabe, Kunden eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2023 ist EASYFITNESS mit derweil über 425 Tsd. Mitgliedern, 170 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitnessketten und Franchiseanbieter Deutschlands.



Pressekontakt:

EASYFITNESS Franchise GmbH

Frau Michelle Steinkühler

Anderter Str. 49

30629 Hannover

fon ..: +49 511 4897210

email : presse@easyfitness.club

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

OceanaGold meldet Betriebs- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 Praktische Einblicke in die Welt der Urologie