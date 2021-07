Um fünf Uhr macht die Wüste zu – Impressionen aus Ägypten

Wolfgang Peters berichtet in „Um fünf Uhr macht die Wüste zu“ von den Unglaublichkeiten des ägyptischen Alltags und mehr.

Als junger Deutscher geht der Autor im Alter von 21 Jahren nach Ägypten. Eigentlich hatte er nur drei Monate für den Aufenthalt eingeplant, doch es werden daraus 13 Jahre! Es folgen Jahre des Lernens, des Erzählens, des Staunens und des Erlebens einer unglaublichen Kultur. Wolfgang Peters berichtet in seinem Erstlingswerk von den Unglaublichkeiten des ägyptischen Alltags, schwärmt von seinem Leben in Kairo und erzählt in humorvoller Art und Weise über sein Leben am Nil. Er beschreibt die Politik und Hintergründe zum heutigen bewegten Ägypten und macht den Lesern mit seinem Buch die Aufstände gegen die Obrigkeit verständlicher. Seine eindrücklichen Schilderungen zu Stadt und Land, Einheimischen und in Kairo lebenden Ausländern sind nicht nur amüsant, sondern auch sehr kritisch und immer wieder hinterfragend.

Die Leser erhalten mit diesem Buch „Um fünf Uhr macht die Wüste zu“ von Wolfgang Peters ohne großes vorheriges Studium den Schlüssel zu Ägypten. Das Buch ist jedoch kein Reiseführer, sondern ein wertvoller und zugleich humorvoller Begleiter zu einem der interessantesten Länder der Erde. Es ist eine Hymne an Ägypten und zugleich ein Auftakt zu einer Serie über Kultur und Religionen, Erfahrenes und Erfahrungen aus aller Welt.

„Um fünf Uhr macht die Wüste zu“ von Wolfgang Peters ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34584-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

