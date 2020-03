Günstiger Ägypten Urlaub in Hurghada – Deutsche Ausflüge in Ägypten ab Hurghada für alle Altersklassen

AT-Touren – Erlebe dein Ägypten! bietet als einer der beliebtesten Anbieter Private Deutsche Ausflüge ab Hurghada am Roten Meer für alle Altersklassen an – Interview zum Urlaub & Ausflügen in Ägypten.

Der Urlaubs- und Badeort Ägypten am Roten Meer wird bei vielen Deutschen als „Günstig buchbarer Urlaub“ nicht nur in der Sommerzeit sondern auch zur kalten Jahreszeit in Deutschland immer beliebter, da hier das ganze Jahr – 365 Tage die Sonne scheint und die Temperaturen Tagsüber seltenst auch in der Winterzeit unter 22 Grd Celsius fallen.

Ägypten – die Mutter der Welt hat aber noch viel mehr zu bieten als nur das Rote Meer und die Poolanlagen der endlosen Hotels – wer hier her verreist sollte sich das richtige Leben außerhalb der Hotelanlage nicht entgehen lassen um einfach auch mal die Einheimische Seite kennenzulernen und daher Ausflüge abseits der Hotelanlage unternhemen.

Die beliebtesten Urlaubsziele in Ägypten sind nach wie vor Hurghada und Sharm El Sheikh, jedoch bevorzugen Deutsche Urlauber defintiv Hurghada am Roten Meer, so „Timo Krebs Von AT-Touren – Erlebe dein Ägypten!“ im Interview.

Eine Übersicht der beliebtesten Hotels stellt AT-Touren in Hurghada Saisonal aktualisiert Online zur Verfügung, ebenfalls verfügt die Website über eine Bibliothek die Urlaubern vorab alle Fragen zum Thema „Urlaub in Ägypten / Hurghada“ beantwortet.

Die Aktuelle Liste der TOP 25 Hotels in Ägypten für 2020 finden Sie Online Hier.

Wer sich erstmal den Überblick über die Endlosen Hotels in Hurghada verschafft hat, was am besten Online oder im nächsten Reisebüro Ihres Vertrauens machbar ist und den Reiseweg nach Hurghada mit dem Flugzeug ab Deutschland gefunden, der sollte sich das Kulturelle Programm mit Ausflügen ab Hurghada mit AT-Touren defintiv nicht entgehen lassen.

Timo Krebs & Mohammed Nazim von AT-Touren in Hurghada bieten Ägypten-Urlaubern aller Altersklassen als einer der beliebtesten Anbietern Ausflüge ab Hurghada an – aber eben mit dem Gewissen „Extra“ – Mohammed Nazim im Interview: „Wir nennen es auch gerne unseren German-Service der uns schlichtweg von anderen Anbietern und Reiseveranstaltern unterscheidet“.

AT-Touren bietet seinen Gästen Private Deutsche Ausflüge ab Hurghada ohne Massentourismus an und spricht ebenfalls die Sprache seiner Gäste – Deutsch! Natürlich ist nebst Deutsch auch Englisch und die Landessprache Arabisch möglich. Timo Krebs im „Interview“: Die Sicherhheit unserer Gäste, nebst unserem perfekten Service und dem Spaßfaktor am Ausflug natürlich an erster Stelle, keiner unserer Gäste geht zurück ins Hotel ohne das er nicht 100% zufrieden ist, denn unseren Gäste zahlen bei uns nicht für die Zeit des Ausfluges, sondern für das Erlebnis und wir legen größten Wert darauf das wir unsere Versprechen unseren Gästen gegenüber auch einhalten – Wir und unser Team arbeiten wirklich professionell und mit 7 Jahren Erfahrung.

Zur Frage welche Ausflugsangebote gibt es in Hurghada für Deutsche Urlauber überhaupt?

Die Auswahl der Ausflugsangebote in Ägypten ist riesig – alleine in Hurghada bietet AT-Touren über 36 verschiedene Ausflüge, die indidividuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen – daher Familiengeeignet – planbar sind an, zu den beliebtesten Ausflügen ab Hurghada bei unseren Gäste, so Mohammed Nazim gehören unter anderem Wüstensafari Quad, Jeep und Buggy Ausflüge aber ebenso unsere Bootsausflüge ab Hurghada wie Schwimmen mit den Delfinen in freier Natur oder eine Boots-Schnorcheltour auf dem Roten Meer mit einem Inselaufenthalt auf Mahmya oder Giftun Island oder der Orange Bay Insel oder aber auch Wassersportausflüge wie Wasserquad fahren oder Parasailing – Wer lieber ein Kulturelles Ausflugsprogramm erleben möchte, dem empfehlen wir unsere bei den meisten Gästen beliebte Hurghada Stadtbesichtigung und einen Besuch von El Gouna, diesen Ausflug bietet AT-Touren auch als Kombinatiosnpaket an oder aber auch einen Ausflug nach Kairo zu den Pyramiden oder nach Luxor zu den Tempelanlagen – Mohammed Nazim weiter: Wir planen alles genauso wie die Gäste es möchten und treffen diese auch gerne vor Ort am Urlaubshotel – der Sevice ist natürlich kostenlos, egal ob jemand einen Ausflug buchen möchte oder sich nur Informiert, so fügt Timo Krebs hinzu.

Auf unsere Frage, wie denn überhaupt das Unternehmen entstanden ist und was AT-Touren in Hurghada von anderen Ausflugsanbietern und Reiseunternehmen entscheidet kam auch direkt rasch die Antwort der beiden Geschäftsinhaber – Timo Krebs & Mohammed Nazim:

Da wir den persönlichen Kontakt sehr schätzen und beim sammeln von Erfahrungen was Ausflugsangebote in Ägypten angeht immer wieder vom Massentourismus mit Teilnehmerzahlen in der Sommerzeit von knapp 100 Personen pro Gruppe eingeholt wurden und an die Schmerzgrenze unserer Nerven gebracht wurden und ebenfalls gemerkt haben, das man es nicht so ernst nimmt, was die Sicherheit der Gäste angeht, haben wir uns dazu entschlossen das Unternhemen „AT-Touren“ mit dem Slogan: „Erlebe dein Ägypten!“ zu gründen und Ausflüge nur in kleinen Gruppen oder ganz Privat und fernab vom Massentourismus anzubieten.

Fakt ist Ägypten lohnt sich – man sollte zu mindestens einmal in seinem Leben „Ägypten erlebt haben“, wobei es defintiv nicht möglich ist alles Sehenswürdigkeiten – selbst bei einem 2 Wöchigen Aufenthalt anzusehen – Lassen Sie sich einfach vom Ägypten fieber anstecken, so Timo Krebs (schmunzelnd).

Alle Informationen rund um das Unternehmen AT-Touren – Erlebe dein Ägypten! in Hurghada sowie den Ausflügen und eine Ägypten-Informationsbibliothek für Urlauber, genauso wie das Aktuelle Ausflugsmagazin des Unternehmens finden Sie Online Hier.

