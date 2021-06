DIE FÜNF und FILIP – Eine schöne, ergreifende Geschichte

André Noltus schickt in „DIE FÜNF und FILIP“ hochbegabte Kinder los, um einem traumatisierten Jungen zu helfen.

Die Leser reisen in diesem neuen Buch zurück in die 60er Jahre, in denen Menschen noch ohne Handys, Tablets und dem allgegenwärtigen Internet auskommen mussten, um zu kommunizieren und Informationen zu finden. Genau in dieser Zeit lernen die Leser fünf hochbegabte Kinder kennen. Diese treffen im Verlauf der Geschichte einen traumatisierten Jungen und setzen es sich zum Ziel, diesem Jungen zu helfen. Sie setzen dafür ihre „Hochbegabung“ ein und machen sich an die Arbeit. Zusammen mit ihrem jungen Lehrer schmieden sie Pläne, um ihn aus seinem Trauma ins normale Leben zurück zu bekommen. Was dabei geschieht ist außergewöhnlich und die Leser werden gespannt bis zum letzten Wort lesen.

Die Geschichte „DIE FÜNF und FILIP“ von André Noltus zeigt den Lesern, dass man mit genug Willen die meisten Probleme lösen kann und man anderen Menschen helfen sollte, vor allem, wenn diese sich nicht selbst helfen können. Der Autor ist gebürtiger Niederländer und war bis 1970 im Saarland Grundschullehrer. Er ist ein Dozent für Englisch, Französisch und Musik an einer insularen Internatsschule. Nach 18 Jahren Sturm, Regen, Sonnenschein und Nordsee, ging es nach Bayern, wo er ein Mittelstufeninternat für Jungen leitete. Zusammen mit seiner Frau war er zuständig für das Schultheater und organisierten Schülerreisen zu Theateraufführungen in u. a. München, London, Paris, Wien, Salzburg und Rosenheim. Seit 2006 leben und wohnen beide wieder im Saarland.

„DIE FÜNF und FILIP" von André Noltus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30487-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

