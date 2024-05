Element79: Außergewöhnlich hochgradige Gold- und Silbergehalte von der Lucero-Mine!

Element79 Gold will eine historische Goldmine wieder in Produktion bringen. Dazu will man nachweisen, dass noch reichlich Edelmetalle vorhanden sind. Und das gelingt immer wieder.

Die kanadische Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM) arbeitet mit Hochdruck daran, die historische Gold- und Silbermine Lucero wieder in Produktion zu bringen. Vor Kurzem konnte man sich die Kassen dafür füllen und zudem zusätzliche Expertise an Bord holen. Heute nun wartet die Gesellschaft von CEO James Tworek mit überzeugenden Ergebnissen von umfangreichen Proben auf, die untertage in den historischen Abbaubereichen entnommen wurden. Eine besonders überzeugende Probe erbrachte zum Beispiel 98 g/t Gold und 2,034 g/t Silber!

Umfangreich bedeutet in diesem Fall, dass Element79 Gold 455 untertägige Schlitzproben entnommen hat. Das entspricht ungefähr ca. 620 Kilogramm an Mineralisierung und 650 Kilogramm an Wandgestein. Die Proben wurden von Ore Discovery analysiert und zeigen laut Element79 Gold „erhebliches“ Explorationspotenzial auf. Laut dem Unternehmen erbrachten 115 Proben substanzielle Gold- (1,0 g/t bis 98.1 g/t), Silber- (0,7 g/t bis 3.026 g/t), Blei- (bis zu 2,0%) und Zinkwerte (bis zu 3,5%).

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Element79: Außergewöhnlich hochgradige Gold- und Silbergehalte von der Lucero-Mine!

