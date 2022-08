Kult-Seilbahn am südlichen Gardasee nach 10 Jahren Pause wiedereröffnet

Die kultige Prada-Costabella-Seilbahn am Gardasee ist seit dem 14. August 2022 wieder in Betrieb.

Monte Baldo – Am Gardasee freut man sich, einen guten alten Bekannten wieder begrüßen zu dürfen. Fast ein Jahrzehnt ist vergangen, seit die Prada-Costabella-Seilbahn am südlichen Monte Baldo stillgelegt werden musste. Nun ist sie wieder in Betrieb, komplett neu errichtet und doch im Stil ihres kultigen Vorgängers schon jetzt eine Attraktion.

Die Seilbahn verkehrt, wie ihr Vorgänger, in zwei Streckenabschnitten. Der untere 2 km lange Abschnitt trägt den Namen Prada – Ortigaretta und führt vom Parkplatz der Ortschaft Prada (1014 m) zur Almhütte Baito Turri (1.550 m). Er besteht aus einer Stehgondel, in der jeweils 2 Personen Platz finden. Einen zweiten 955 m langen Abschnitt bis zur Almhütte Fiori del Baldo (1.850 m) überbrückt ein Zweisitzer-Sessellift. Sein Vorgänger war noch als Einsitzer in Betrieb.

Die Seilbahn eröffnet Wanderern aus den Urlaubsorten von Brenzone sul Garda bis zum gesamten südöstlichen Gardaseeufer einen großartigen Zugang zur Bergwelt des „Gartens Europas“, wie der Monte Baldo aufgrund seiner außerordentlich vielfältigen Flora auch genannt wird.

Sportler werden sich ebenfalls über die Alternative zur Seilbahn im weiter nördlich gelegenen Malcesine freuen. Während Paraglider bereits jetzt den bequemen Aufstieg zu ihren Absprungplätzen genießen können, müssen sich Biker allerdings noch bis zum kommenden Jahr gedulden. Ab 2023 wird es dann möglich sein, auch die Bikes mit nach oben zu nehmen. wird die Seilbahn mit der Möglichkeit versehen sein, Mountainbikes von außen an die Liftanlage anzuhängen.

Öffnungszeiten und Preise

Geöffnet ist die Seilbahn bis einschließlich 1. November 2022, mit täglichen Betriebszeiten von 9 bis 18 Uhr (am Wochenende ab 8.30 Uhr).

Die komplette Fahrt hin und zurück mit beiden Bahnen kostet 18 Euro.

Es gibt Ermäßigungen für Familien und Rentner ab 65 Jahren.

Auch Hunde sind in der Seilbahn erlaubt.

Weitere Informationen unter:

www.gardasee.de/san-zeno-di-montagna/seilbahn-prada-costabella-monte-baldo

