Kaufberatung: Welcher Helm für meine Vespa?

Du hast eine Vespa, alt oder neu und suchst nach dem für dich perfekten Helm?

Oder du planst die Anschaffung eines Motorrollers? Aber sogar Motorradfahrer können hier noch etwas dazulernen … Fangen wir mit einigen wissenswerten Basics rund um Motorradhelme an:

MATERIAL & Aufbau

GFK/Fiberglas gehört zur Gruppe der Duroplaste und verfügt über hervorragende energievernichtende Eigenschaften. Die Helmschale besteht aus mehreren laminierten Schichten, oft in Verbindung mit Carbon, Aramid oder Kevlar. Helme aus Carbon gehören zu den High-End-Modellen. Sie bestechen durch ein geringeres Gewicht, ein hohes Maß an Stabilität und eine Lebensdauer von rund zehn Jahren. ABS/Resin ist ein aufgewertetes Polycarbonat. Diese Helme haben eine geringere Lebensdauer (unter fünf Jahre) und können nicht lackiert werden. Eine Besonderheit sind die Helme von Shoei, die sich durch eine Advanced Integrated Matrix (AIM) auszeichnen. Eine Mischung aus verschiedenen Fiberglasen und synthetischem Resin.

DER AUFBAU EINES HELMS

Ein Helm besteht aus zwei verschiedenen Schichten, die gemeinsam für den nötigen Schutz sorgen. Die harte Außenschale besteht aus Thermoplast (ABS) oder Faserverbundkunststoffen (GFK/Carbon). Sie muss dem Aufprall standhalten, die einwirkenden Kräfte gleichmäßig verteilen und Spitzen abfedern. Die Innenschale aus Polystyrol (EPS) funktioniert als „Shock-Absorber“: Die kinetische Energie des Aufpralls wird durch Materialverformung umgewandelt und schützt dadurch den Kopf. Je mehr sich die Innenschale verformen kann, umso mehr Energie wird abgefangen. Beide Schichten müssen also perfekt aufeinander abgestimmt sein. In den Abteilungen für Forschung & Entwicklung arbeiten die Helmhersteller daran, die Schutzeigenschaften stetig zu verbessern. Das Innenfutter besteht aus Kunstleder oder Baumwolle.

Helmverschlüsse

Die Helme bei SIP Scootershop haben entweder einen Ratschen-, Klick- oder Doppel D-Ring Verschluss. Rennfahrer bevorzugen den Doppel D-Ring, hält er doch die meiste Zugkraft aus und liegt am Kinn perfekt an. Der Ratschenverschluss ist auch mit Handschuhen gut einzustellen, während der Klickverschluss ähnlich dem Sicherheitsgurt im Auto funktioniert. Durch den Verschluss solltet ihr euch nicht vom Kauf eures favorisierten Helms abhalten lassen. Man gewöhnt sich an jeden Verschluss.

Lebensdauer eines Helms und die perfekte Pflege

Der TÜV veranschlagt die Nutzungsdauer für einen Helm bei fünf Jahren. Hand aufs Herz, wie alt ist dein aktueller Motorradhelm? Allerdings spielen Pflege, Lagerung und natürlich die gefahrenen Kilometer eine große Rolle. Die Helmoberfläche wird im Idealfall nach jeder Fahrt gereinigt. Lauwarmes Wasser, neutrale Seife in Verbindung mit einem fusselfreien Küchtentuch sollten zwei bis drei Minuten auf die Oberfläche einwirken, um Insekten nicht eintrocknen zu lassen. Danach kann der Helm mit einem Mikrofasertuch abgerieben werden. Wachs und Polituren sind hingegen nicht für die Helmreinigung geeignet. Das Innenfutter sollte regelmäßig herausgenommen und gewaschen werden.

Was tun bei Beschädigungen und Unfällen?

Generell sollte es vermieden werden, Helme hart auf den Boden aufprallen zu lassen. Natürlich wird die Aufprallwucht ohne den ca. sechs Kilogramm schweren Kopf vermindert. Aber auch wenn der Helm auf den ersten Blick keinen Schaden genommen hat, können Mikrorisse dafür sorgen, dass nicht mehr die volle Schutzwirkung vorhanden ist. Im Zweifelsfall lieber einen neuen Helm anschaffen. Nach einem Unfall sollte der Helm allerdings auf jeden Fall ausgetauscht werden.

Wie finde ich den für mich perfekt passenden Helm?

Den Umfang des Kopfes misst man am besten mit einem Maßband. Dieses legt man ca. einen Zentimeter über die Augenbrauen und führt es dann am Hinterkopf wieder zusammen. Das Ergebnis vergleicht ihr mit dieser Tabelle, dann wisst ihr so ziemlich genau, welche Größe der Helm haben sollte. Brillenträger messen den Umfang genauso, aber wählen die Größe so, dass die Brille nicht auf die Nase drückt.

Weitere Punkte zur Prüfung:

* Der ausgewählte Helm sollte zehn bis 15 Minuten getragen werden, um die Bequemlichkeit zu überprüfen.

* Der Helm sollte festsitzen und nicht in den Nacken rutschen.

* Der Kopf sollte im Helm keinen Spielraum haben, d. h. wenn man den Helm dreht, sollte der Kopf „mitgehen“.

* Die Wangenpolster dürfen am Anfang ruhig etwas enger anliegen, denn sie geben mit der Zeit um ein bis zwei Millimeter nach. Die Stirnpolster hingegen sind dünner und tun das nicht.

* Die Gurtbänder des Verschlusses sollten nicht gegen den Hals, sondern gegen das Kinn drücken.

* Bei geschlossenem Kinnriemen sollte der Helm nicht ins Gesicht fallen.

Jethelm, Integralhelm, Klapphelm, Halbschale, Kinderhelm?

in Helm ist alternativlos. Aber sie sind natürlich auch wichtig für die Optik und oftmals Ausdruck des ganz persönlichen Stils: Helme, Visiere, Brillen für Motorrrad und Motorroller und das entsprechende Zubehör. Die Auswahl ist gewaltig, denn jeder Motorrad-, Roller-, Scooter- und Fahrradfahrer hat seinen eigenen Kopf und über Geschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Wir führen für euch daher ein umfangreiches Sortiment an Jethelmen, Jethelmen mit Visier, Integralhelmen, Klapp- /Modularhelmen, Halbschalenhelmen und Kinderhelmen. Dazu jede Menge Zubehör wie Brillen, Visiere, Sonnenblenden und sogar Fahrradhelme. Alle Helme könnt ihr bei uns im Shop in Landsberg anprobieren und probefahren! Oder bei uns im SIP Scootershop Webshop in der Helme & Visiere Abteilung

Video Tutorial: welcher Helm passt zu mir?

In unserem SIP TV Video hier erklären wir euch welche Helmtypen es gibt und wie man für sich den perfekten Motorradhelm findet. Wenn euch das Video gefallen hat lasst bitte ein like da und abonniert unseren SIP TV Tutorial Kanal.

