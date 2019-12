Produktionsabnahme von 50.000 t pro Jahr mit erstklassigem internationalem Düngemittelunternehmen HELM AG gesichert

Salt Lake Potash Limited (SO4 oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der HELM AG eine verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Verkaufs von Premium-Kaliumsulfat vom Projekt Lake Way unterzeichnet hat. Die HELM AG ist ein weltweit führendes Chemie- und Düngemittelunternehmen, das SO4 Zugang zu großen Märkten in wichtigen geografischen Regionen ermöglicht.

HÖHEPUNKTE

– Verbindliche Absichtserklärung mit dem weltweit führenden Düngemittelunternehmen mit einem vereinbarten Volumen von 50.000 t pro Jahr für 10 Jahre unterzeichnet

– SO4 hat sich nun eine Abnahme von 220.000 t pro Jahr gesichert, was 90 % der gesamten geplanten Produktion für 5- bzw. 10-jährige Laufzeiten ab Lieferbeginn im Jahr 2021 mit Take-Or-Pay-Vereinbarungen für den Wiederverkauf von Produkten entspricht

– Endgültige Kaufverträge auf Basis der unterzeichneten Absichtserklärungen mit jeder der Abnahmeparteien in fortgeschrittenem Stadium

– Verbindliche Abkommen unterstützen die Strategie von SO4, den Vertrieb auf die wichtigsten globalen Premium-Kaliumsulfatmärkte für den Seeweg zu diversifizieren

TONY SWIERICZUK

Chief Executive Officer von SO4

Es ist ein großartiger Erfolg von SO4, einen solch erstklassigen Partner wie HELM für den Verkauf und Vertrieb von Premium-Kaliumsulfatprodukten zu gewinnen, die bei unserem Produkt Lake Way produziert werden. Damit steigt unser zugesagter Verkauf auf 220.000 Tonnen pro Jahr, was 90 Prozent der insgesamt geplanten Produktion bei Lake Way entspricht. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für SO4 und unterstützt unsere Finanzierungs- und Entwicklungsstrategie für das Projekt Lake Way.

Diese ASX-Pressemitteilung wurde vom CEO des Unternehmens, Tony Swiericzuk, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

ABNAHME-ABSICHTSERKLÄRUNG

SO4 hat mit einem der weltweit führenden unabhängigen Chemie- und Düngemittelunternehmen ein verbindliches Abkommen hinsichtlich des Verkaufs von 50.000 Tonnen pro Jahr auf wichtigen geografischen Märkten in Südostasien und dem Mittleren Osten unterzeichnet.

HELM AG

Die HELM AG (HELM) ist ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland und einer über 115-jährigen Geschichte. Es ist ein multifunktionales Vertriebsunternehmen, das auf folgende Bereiche spezialisiert ist:

– Düngemittel

– Chemikalien: Rohstoffe und Derivate

– Pflanzenschutz

– Arzneistoffe und Pharmazeutika

Heute ist HELM eines der weltweit größten unabhängigen Chemie- und Düngemittel-Marketingunternehmen mit über 100 Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in über 30 Ländern. Das spezifische lokale Know-how ermöglicht den Zugang zu den größten Märkten der Welt.

Tab. 1: Absichtserklärung mit HELM – Grundlegende Bedingungen

Bedingungen

Vertragspartner HELM AG

Vorbedingungen In Kraft nach der Inbetriebnahme des

Projekts Lake

Way

Vereinbarter Richtpreis

Vereinbarte endgültige Spezifikationen

Produkt Kaliumsulfat von Lake Way, das für die

typischen Werte in den folgenden

Spezifikationen repräsentativ

ist:

– Hochgradiges Kalium

o K-44 %

o K2O-53 %

o Cl-< 1,0 %

– Fertigationsgehalt – Wasserlösliches

Kaliumsulfat

o K-44 %

o K2O-53 %

o Cl-< 0,1 %

o Nicht lösliche Stoffe-< 0,09 %

o Löslichkeit-11,9 g / 100 g H2O

o Zerfall-> 95 % in 1 Minute

Laufzeit 10 Jahre ab Produktionsbeginn

Region Asien und Mittlerer Osten (spezifiziert

nach

Land)

Menge 20 % der Produktion während der

Anlaufphase und 50.000 t pro Jahr

danach mit effektiver

Abnahme-oder-Zahlung-Vereinbarung beim

Wiederverkauf des

Produkts

Preis Vereinbarter Net-Back-Preismechanismus

ANHANG A – ERKLÄRUNG DER KOMPETENTE PERSON (COMPETENT PERSON) UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Erklärung der verantwortlichen Personen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Produktionsziele und Erzreserven für Lake Way beziehen, sind der Pressemeldung mit dem Titel „Outstanding Bankable Feasibility Results for Lake Way“ vom 11. Oktober 2019 entnommen. Diese Pressemeldung ist unter www.so4.com.au verfügbar. Die Informationen in der ursprünglichen ASX-Mitteilung, die sich auf Produktionsziele und Erzreserven bezogen, basierten auf Informationen, die von Herrn Ben Jeuken, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Mitglied der International Association of Hydrogeologists, und Herrn Robert Kinnell, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Fellow der Geological Society of London, zusammengestellt wurden und stellen diese auch angemessen dar. Herr Jeuken ist bei Groundwater Science Pty Ltd, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, beschäftigt. Herr Kinnell ist Vollzeitmitarbeiter bei Salt Lake Potash Limited. Sie beide verfügen über ausreichende Erfahrung über die Art der Mineralisierung und den betreffenden Lagerstätten-Typ sowie für die Tätigkeit, um sich als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu qualifizieren. Salt Lake Potash Limited bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die einen wesentlichen Einfluss auf die in der ursprünglichen Meldung enthaltenen Informationen haben. Salt Lake Potash Limited bestätigt, dass Form und Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemeldung nicht wesentlich geändert wurden.

Produktionsziel

Das in dieser Präsentation genannte Produktionsziel von 245.000 Tonnen pro Jahr bei Lake Way basiert auf der bankfähigen Machbarkeitsstudie (Bankable Feasability Study) des Unternehmens, die am 11. Oktober 2019 bei den ASX veröffentlicht wurde. Die Informationen in Zusammenhang mit dem Produktionsziel, die das Unternehmen in einen öffentlichen Bericht gemäß ASX Listing Rule 5.16 und 5.17 aufnehmen muss, wurden in die am 11. Oktober 2019 veröffentlichte ASX-Pressemitteilung des Unternehmens integriert. Das Unternehmen bestätigt, dass die wesentlichen Annahmen, die dem in der Pressemitteilung vom 11. Oktober 2019 genannten Produktionsziel zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Salt Lake Potash Limited hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Einflussmöglichkeiten von Salt Lake Potash Limited liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Salt Lake Potash Limited übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Pressemeldung zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

