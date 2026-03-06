KRAUSE MONTO Tritte – kompakte Steighilfen für den häufigen Einsatz

Tritte sind praktische Helfer für Arbeiten in niedriger Höhe. Sie verbinden sicheren Stand, schnellen Zugriff und kompakte Bauweise – ideal für Haushalt, Heimwerken und flexible Einsätze.

Tritte sind kompakte Steighilfen für Arbeiten in geringer Höhe. Mit einer maximalen Standhöhe von bis zu einem Meter schließen sie die Lücke zwischen reinem Bodenzugriff und klassischen Leitern. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo ein sicherer Aufstieg, ein stabiler Stand und eine schnelle Verfügbarkeit wichtiger sind als große Arbeitshöhen oder ausladende Konstruktionen. Gerade im Haushalt, beim Heimwerken und bei handwerksnahen Tätigkeiten spielen sie ihre Stärken aus. Sie sind schnell einsatzbereit, einfach zu transportieren und platzsparend zu verstauen.

Mit der Produktlinie MONTO bietet KRAUSE für dieses Einsatzspektrum ein breit aufgestelltes Sortiment. Die Linie richtet sich an ambitionierte Heimwerker und Handwerker, eignet sich aber auch für den Einsatz im Haushalt und ist für den universellen und häufigen Gebrauch ausgelegt. Innerhalb des Programms zeigt sich deutlich, dass nicht jeder Tritt gleich ist. Anstatt nur ein Grundprinzip in mehreren Varianten anzubieten, differenziert KRAUSE das Sortiment nach konkreten Anforderungen im Alltag: Es gibt kompakte Modelle für den schnellen Zugriff, mobile Lösungen für häufig wechselnde Einsatzorte, komfortorientierte Tritte für längere Arbeiten in geringer Höhe und Ausführungen mit pflegeleichten, eloxierten Oberflächen für sauberes Arbeiten im Innenbereich.

Unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche Anforderungen

Gerade bei Tritten für den regelmäßigen Einsatz sind nicht allein Höhe und Bauform entscheidend für den praktischen Nutzen. Viel wichtiger sind die Fragen, wie sicher ein Modell beim Auf- und Abstieg ist, wie komfortabel es sich im Stand anfühlt und wie gut es sich in den Arbeitsalltag integriert. Rutschhemmende Trittflächen, profilierte Fußkappen, integrierte Klappsperren und ausreichend große Standflächen sind deshalb keine Nebensächlichkeiten, sondern zentrale Merkmale für Sicherheit und Anwenderkomfort.

Genau hier setzt das MONTO-Sortiment an. Einige Modelle sind bewusst kompakt und auf spontane Einsätze zugeschnitten. Andere bieten mehr Beweglichkeit oder zusätzlichen Standkomfort. Wieder andere nähern sich einer kleinen Arbeitsplattform an und sind somit für Tätigkeiten geeignet, bei denen die Tritte nicht nur als Aufstiegshilfe, sondern als temporärer Arbeitsplatz dienen.

Kompakte Tritte für den schnellen Zugriff

Zu den kompakten Lösungen innerhalb der MONTO-Produktlinie zählen der Doppel-KlappTritt Treppy, der KlappTritt Toppy, der KlappTritt Toppy Style und der KompaktTritt Picoly. Diese Modelle sind überall dort sinnvoll, wo eine Steighilfe schnell verfügbar sein soll und sich nach Gebrauch platzsparend unterbringen lässt.

Der Doppel-KlappTritt Treppy ist ein leichter und stabiler Aluminium-Tritt mit großer Standfläche, stabilen Metall-Gelenkverbindungen, integrierter Klappsperre und rutschhemmenden Fußkappen. Er ist seit Jahren als kompakter Helfer für viele typische Arbeiten im Haushalt und im Heimwerk etabliert. Neu im Sortiment sind drei zusätzliche Farben, mit denen KRAUSE das Modell noch breiter aufstellt und seine Position als alltagstaugliche Lösung weiter stärkt.

Auch der neue KlappTritt Toppy gehört klar in dieses Segment. Als handlicher Klapptritt aus Stahl ist er für unterschiedlichste Tätigkeiten im Innenbereich ausgelegt und verbindet kompakte Abmessungen mit praxisgerechten Komfortmerkmalen. Sowohl die große obere Standfläche als auch die Stufen messen 300 x 200 Millimeter. Die Stufen sind mit rutschhemmenden Matten ausgestattet und unterstützen somit einen sicheren Auf- und Abstieg. Hinzu kommen rutschhemmende Fußkappen, eine integrierte Klappsperre für die sichere Benutzung und eine Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm. Mit einer Tiefe von nur 45 Millimetern im zusammengeklappten Zustand lässt sich der Toppy besonders platzsparend verstauen. Genau das macht ihn zu einer sinnvollen Lösung für alle Arbeiten, bei denen ein robuster, sofort einsetzbarer Tritt gefragt ist.

Der KompaktTritt Picoly ergänzt dieses Sortiment als besonders platzsparende Ausführung. Er richtet sich an Anwender, die eine Steighilfe benötigen, die sich schnell bereitstellen und ebenso unkompliziert wieder verstauen lässt. Seine Stärke liegt somit weniger in zusätzlichen Komfortmerkmalen als in seiner kompakten, alltagstauglichen Handhabung.

Eloxierte Modelle mit praktischem Mehrwert

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die eloxierten Ausführungen innerhalb des Sortiments. Dies betrifft sowohl den Doppel-KlappTritt Treppy eloxiert als auch den neuen KlappTritt Toppy Style. Ihr Vorteil liegt nicht nur in der hochwertigen, sauberen Optik. Eloxierte Oberflächen sind zudem pflegeleicht und tragen dazu bei, dass die Hände beim Arbeiten sauberer bleiben. Das ist besonders bei Tätigkeiten im Innenbereich praktisch, etwa bei Renovierungsarbeiten, beim Montieren in bereits ausgebauten Räumen oder bei Tätigkeiten im Haushalt wie dem Aufhängen von Gardinen. Es ist überall dort von Vorteil, wo Arbeitsmittel regelmäßig angefasst und wieder verstaut werden.

Der Treppy eloxiert verbindet diesen Materialvorteil mit dem bewährten Konzept des kompakten Doppel-KlappTritts. Der Toppy Style greift die Grundidee des handlichen Klapptritts auf und wertet sie gezielt auf. Auch hier kommt eine eloxierte Ausführung zum Einsatz. Hinzu kommen eine rutschhemmend profilierte Standfläche, eine automatische Sicherung und ein Bügel, der das Tragen erleichtert. Damit richten sich beide Modelle an Anwender, die nicht nur auf Funktion, sondern auch auf sauberes Handling, leichte Pflege und eine hochwertige Anmutung achten.

Mobilität als eigenständiger Nutzenfaktor

Der Doppel-KlappTritt Rolly nimmt eine besondere Stellung innerhalb der MONTO-Tritte ein. Während bei anderen Modellen vor allem Kompaktheit oder Standkomfort im Vordergrund stehen, ist es bei diesem Modell die Mobilität. Sein zentrales Funktionsmerkmal ist das RollStop-System. Es ermöglicht, den Tritt leicht zu bewegen und flexibel an wechselnden Einsatzorten zu positionieren, ohne dabei auf einen sicheren und stabilen Stand während der Benutzung zu verzichten.

Gerade bei Tätigkeiten, bei denen der Einsatzort häufig wechselt, ist das ein spürbarer Vorteil. Der Rolly ergänzt das Sortiment somit um eine Ausführung, die den Arbeitsablauf unterstützt und nicht nur den Aufstieg erleichtert. In diversen Farben und zwei Größen ergänzt der Rolly das Sortiment mit insgesamt 7 Varianten.

Mehr Standkomfort bei wiederkehrenden Arbeiten

Je häufiger ein Tritt genutzt wird und je länger man darauf steht, desto wichtiger werden konstruktive Details. Das wird besonders bei Modellen wie dem KlappTritt Toppy XL und dem Doppel-KlappTritt Treppo deutlich. Hier geht es nicht mehr nur um schnellen Zugriff, sondern um mehr Ruhe im Stand und eine insgesamt arbeitsorientiertere Ausführung.

Das zeigt der Treppo besonders klar. Mit seiner großen oberen Standfläche, 125 Millimeter tiefen, rutschhemmenden Stufen, großen, profilierten Fußkappen und einer Multifunktions-Klappsperre ist er deutlich stärker auf wiederkehrende Arbeiten ausgelegt als ein klassischer Kompakttritt. Die größere Stufentiefe verbessert den Aufstieg, während die großzügigere Standfläche mehr Komfort und Sicherheit bei Tätigkeiten bietet, die mehrere Arbeitsschritte umfassen. Auch der Toppy XL steht für diese Entwicklung innerhalb des Sortiments. Er bietet mehr Komfort im Stand und eignet sich für Anwendungen, bei denen etwas länger in der Höhe gearbeitet wird.

Von der Steighilfe zur kompakten Arbeitsplattform

Die Weiterentwicklung vom klassischen Tritt hin zu einer arbeitsplatzorientierten Lösung zeigt sich am deutlichsten bei der Arbeitsplattform StepTop. Im Mittelpunkt steht hier nicht mehr allein der Aufstieg, sondern eine große, stabile Standfläche von 1100 x 300 mm für sicheres Arbeiten in geringer Höhe. Damit nimmt die Arbeitsplattform StepTop eine eigenständige Position innerhalb des MONTO-Sortiments ein und unterstreicht die funktionale Bandbreite der Produktlinie.

Klare Differenzierung innerhalb der Produktlinie

Die MONTO-Tritte von KRAUSE zeigen, dass kompakte Steighilfen heute deutlich differenzierter konzipiert werden. Mit dem Toppy und dem Toppy Style kommen zwei neue Modelle hinzu, die das Segment der kompakten Innenraum-Tritte sinnvoll erweitern. Gleichzeitig stärken drei neue Farben beim Treppy sowie eine neue Farbe beim Rolly, der in zwei Größen erhältlich ist, die bestehenden Produktfamilien. Hinzu kommen funktionale Unterschiede, die den praktischen Nutzen im Alltag klar bestimmen: rutschhemmende Matten und Fußkappen, unterschiedliche Standflächen, größere Stufentiefen, mobile Konzepte wie das RollStop-System oder die Vorteile eloxierter Oberflächen.

Innerhalb der MONTO-Reihe entsteht so kein loses Nebeneinander einzelner Tritte, sondern ein klar gegliedertes Sortiment für verschiedene Arbeitssituationen in Haushalt, Heimwerk und handwerksnahen Anwendungen sowie beispielsweise in der Verwaltung. KRAUSE bietet in diesem Bereich nicht einfach mehrere Größen, sondern durchdachte Lösungen mit jeweils eigenem Schwerpunkt – von der kompakten Alltagshilfe bis zur kleinen Arbeitsplattform.

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Das KRAUSE-Werk in Alsfeld (Hessen) wurde 1900 gegründet und hat eine 125 jährige Tradition in der Steigtechnik. In diesem Zeitraum hat sich unser Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt, mit weiteren Produktionsstät

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