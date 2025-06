Wolfgang Skischally über natürliche Strahlungsquellen: Die Erde als Energiespender

Schon lange bevor es WLAN, Bluetooth oder Mobilfunk gab, war unser Planet von natürlichen elektromagnetischen Feldern durchzogen. Wolfgang Skischally zeigt, wie diese Kräfte wirken – und warum sie für

Wenn von Strahlung gesprochen wird, dominiert meist ein negativer Ton. Elektrosmog, Mobilfunkmasten, WLAN-Router – all das steht im Verdacht, das Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Doch Wolfgang Skischally betont: Strahlung ist ein grundlegender Bestandteil des Lebensraums Erde – und das seit Milliarden von Jahren. Die natürliche elektromagnetische Umgebung war schon immer da – lange bevor der Mensch künstliche Technologien entwickelte.

Dazu gehören das Erdmagnetfeld, die ionisierende Strahlung aus dem Weltall, aber auch die Sonnenstrahlung, ohne die kein Leben möglich wäre. Diese natürlichen Felder sind nicht nur ungefährlich – sie sind lebensnotwendig. Wer sie versteht, kann auch künstliche Felder besser einordnen und unnötige Ängste abbauen.

Die Erde als natürlicher Sender

Das Erdmagnetfeld und seine Wirkung

Die Erde erzeugt ein eigenes Magnetfeld, das sich vom inneren Erdkern bis weit in den Weltraum ausdehnt. Dieses Magnetfeld schützt den Planeten vor hochenergetischen Teilchen aus dem All und ist zugleich ein Orientierungssystem für zahlreiche Tierarten: Zugvögel, Wale, Bienen – sie alle nutzen das Erdmagnetfeld zur Navigation.

Auch der menschliche Organismus scheint fein auf diese Felder abgestimmt zu sein. Studien zeigen, dass sich biologische Rhythmen und Nervenzellen in Resonanz mit der geomagnetischen Aktivität verhalten. Schwankungen im Erdmagnetfeld – etwa bei Sonnenstürmen – können sich auf Schlaf, Konzentration und das Herz-Kreislauf-System auswirken.

Wellness Sanofit Elektrosmog weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der menschliche Körper grundsätzlich mit elektromagnetischen Reizen umgehen kann – insbesondere dann, wenn sie natürlichen Ursprungs sind. Das Magnetfeld der Erde bietet eine Art „Grundmelodie“, an der sich biologische Prozesse orientieren.

Sonnenstrahlung als Grundlage des Lebens

Licht, Wärme und mehr – die Kraft der Sonne

Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. Ihre Strahlung liefert nicht nur Licht und Wärme, sondern beeinflusst auch zahlreiche biologische Vorgänge: von der Vitamin-D-Produktion bis zur Steuerung des zirkadianen Rhythmus. Die Sonnenstrahlung umfasst ein breites Spektrum – sichtbares Licht, UV-Strahlen, Infrarot, aber auch Teilchenstrahlung bei Sonnenwinden.

Diese natürlichen Einflüsse wirken seit jeher auf Pflanzen, Tiere und Menschen. Pflanzen betreiben Photosynthese, Tiere orientieren sich an Lichtverhältnissen, Menschen erleben Stimmungsschwankungen in Abhängigkeit vom Tageslicht. Moderne Innenräume hingegen bieten oft nur künstliches Licht – isoliert von diesen natürlichen Impulsen.

Wellness Sanofit Widnau rät deshalb dazu, sich regelmäßig im Freien aufzuhalten. Tageslicht unterstützt nicht nur die Hormonbalance, sondern auch die biologische Regulation. Selbst kurze Spaziergänge können helfen, den Kontakt zur natürlichen Strahlungsumgebung wiederherzustellen.

Kosmische Strahlung und ihre Bedeutung

Die feinen Einflüsse aus dem All

Kosmische Strahlung besteht aus hochenergetischen Teilchen, die aus fernen Galaxien stammen und kontinuierlich auf die Erdatmosphäre treffen. Ein Teil davon wird durch die Atmosphäre absorbiert, ein kleiner Anteil erreicht jedoch auch die Erdoberfläche. Auch wenn die Dosis gering ist, gehört diese Strahlung zum natürlichen Strahlungshintergrund, in dem alles Leben gedeiht.

Interessanterweise reagieren einige biologische Systeme auf diese subtilen Reize. Forschungen in der Weltraummedizin zeigen, dass der völlige Entzug natürlicher Felder – etwa im Orbit – zu Irritationen im Schlafverhalten und der Immunregulation führen kann. Daraus lässt sich schließen: Auch natürliche Schwachstrahlung spielt eine Rolle für die Stabilität biologischer Systeme.

Die Wellness Sanofit GmbH greift solche Erkenntnisse auf, um Technikkonzepte für sensiblere Personen zu entwickeln. Das Ziel: eine Balance zwischen natürlichen Umgebungsfeldern und technischer Ausstattung herzustellen – etwa durch Rückzugsräume ohne künstliche Funkbelastung.

Tiere und Pflanzen als Resonanzkörper

Wie das Leben sich an elektromagnetische Felder anpasst

Seit Jahrtausenden leben Tiere und Pflanzen in ständiger Wechselwirkung mit den natürlichen elektromagnetischen Feldern der Erde. Sie haben feine Systeme entwickelt, um diese Felder nicht nur wahrzunehmen, sondern aktiv für Orientierung, Wachstum und Verhalten zu nutzen:

– Zugvögel verfügen über magnetfeldsensitive Rezeptoren in der Netzhaut, die es ihnen ermöglichen, sich über Tausende Kilometer hinweg am Erdmagnetfeld zu orientieren.

– Wale und andere Meeressäuger nutzen Magnetlinien zur Navigation in den Ozeanen – oft mit erstaunlicher Präzision.

– Bienen kombinieren Informationen aus dem Sonnenstand und geomagnetischen Feldern, um Futterquellen zu lokalisieren und wiederzufinden.

– Pflanzen reagieren auf das Licht- und Strahlungsspektrum der Sonne: Blüten öffnen sich zum Tageslicht hin und schließen sich bei Dunkelheit – ein Prozess, der exakt auf natürliche Frequenzzyklen abgestimmt ist.

– Bäume verändern ihr Wachstum je nach Lichtintensität, Sonnenverlauf und Temperatur – alles indirekte Reaktionen auf elektromagnetische Reize.

Auch der Mensch besitzt ein sensibles Empfinden für solche natürlichen Reize. Doch moderne Lebensbedingungen – Kunstlicht, ständige Erreichbarkeit, Bildschirmnutzung – überlagern diese Signale zunehmend. Das körpereigene Empfinden für Rhythmus, Tageszeit und natürliche Felder wird geschwächt.

Daher empfehlen Experten wie Wellness Sanofit, regelmäßig technikfreie Naturorte aufzusuchen:

– Wälder, deren dichte Vegetation elektromagnetische Felder filtert

– Wiesen und Auen, in denen Licht und Magnetfeld frei zirkulieren

– Gewässer, die durch ihre Erdungskraft eine natürliche Entladung fördern

Diese Orte helfen, das eigene System neu auszubalancieren – nicht als Flucht vor der Technik, sondern als Rückverbindung zu einem Teil der Umwelt, der im digitalen Alltag oft verloren geht.

Erdung und Naturkontakt: Rückverbindung zur Quelle

Warum Barfußgehen mehr ist als ein Wellness-Trend

In den letzten Jahren gewinnt das Konzept der Erdung wieder an Bedeutung. Dabei geht es um den direkten Kontakt mit der Erde – etwa durch Barfußgehen oder Liegen auf natürlichem Untergrund. Studien legen nahe, dass sich der Kontakt mit dem Boden positiv auf das Nervensystem, die Durchblutung und den Schlaf auswirken kann.

Die Theorie dahinter: Die Erdoberfläche trägt eine leicht negative elektrische Ladung, die bei direktem Hautkontakt mit dem menschlichen Körper ausgeglichen werden kann. In einer Welt voller positiver Ionen – verursacht durch Bildschirme, Geräte, Kunstlicht – wirkt Erdung potenziell regulierend und beruhigend.

Wellness Sanofit Elektrosmog integriert diese Aspekte in ganzheitliche Wohnkonzepte: weniger Technik in Schlafräumen, mehr natürliche Materialien, geerdete Flächen – ein Umfeld, das Stress reduziert und die Verbindung zur natürlichen Umwelt wieder stärkt.

Was natürliche Felder von künstlichen unterscheidet

Frequenz, Taktung und Komplexität

Der größte Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen elektromagnetischen Feldern liegt in der Struktur. Natürliche Felder sind meist kontinuierlich, harmonisch und über lange Zeiträume hinweg konstant. Künstliche Felder hingegen sind oft impulsartig, stark moduliert und in ihrer Frequenzstruktur deutlich komplexer.

Das bedeutet nicht, dass alle künstlichen Felder schädlich sind – aber es zeigt, warum manche Menschen auf WLAN, DECT oder Mobilfunk sensibler reagieren als auf die natürlichen Hintergrundstrahlungen. Besonders im Bereich des Schlafs, wo der Körper auf Regeneration eingestellt ist, können starke Impulsfrequenzen störend wirken.

Durch den bewussten Wechsel zwischen digitalen und natürlichen Umfeldern entsteht ein Gleichgewicht. Auch ein Raumkonzept, das natürliche Materialien, viel Tageslicht und wenig Dauerfunkverbindungen integriert, kann helfen, diese Balance zu finden – wie es etwa Wellness Sanofit in seinen Beratungsansätzen empfiehlt.

Wolfgang Skischally über die Rückbesinnung auf natürliche Kräfte

Vom Verständnis zur Achtsamkeit

Wer natürliche Strahlungsquellen versteht, verliert die Angst vor dem Unsichtbaren. Skischally lädt dazu ein, elektromagnetische Felder nicht nur unter dem Aspekt der Gefahr zu betrachten, sondern auch als elementaren Teil unserer Umwelt. Die Erde selbst ist ein lebendiges System – voller Energie, Bewegung und Schwingung.

Indem wir uns wieder stärker mit natürlichen Feldern verbinden – sei es durch Zeit in der Natur, Barfußgehen, bewussten Technikeinsatz oder Tageslicht – stärken wir unsere Widerstandskraft. Es geht für Wolfgang Skischally nicht darum, Technologie abzulehnen. Sondern darum, ihren Platz neu zu definieren – in einer Welt, die seit jeher von natürlichen Energien getragen wird.

