Brandenburgs Spreewald – „wo sich der Wald im Wasser spiegelt“

Der Spreewald, 100 km südöstlich von Berlin gelegen, ist eine 75 km lange und 15 km breite Niederung die während der Eiszeit entstand.

Die Region ist eine reizvolle und diverse Niederungslandschaft, wie es sie in Mitteleuropa kein zweites Mal gibt. Heute ist der Spreewald mit dem Prädikat Biosphärenreservat ausgezeichnet, und erfreut sich ständig steigender Beliebtheit. Die einzigartige Natur, in Kombination mit sportlichen Herausforderungen, bietet unzählige Möglichkeiten aktiv zu sein oder einfach nur zu genießen. Es gibt viele gute, „grüne“ Gründe die nächste Auszeit im Spreewald zu verbringen.

Kanu, Paddeln oder „Stand up paddling“ – die Qual der Wahl

Der Spreewald ist geprägt durch sein einmaliges Wasserlabyrinth. Wer nicht auf dem Wasser unterwegs war, hat den Spreewald nicht richtig kennengelernt. Von über 1575 km Wasserwegen, sind 276 km befahrbar – ein Paradies für jeden Wassersportler. Entdecken Sie den Spreewald, ob mit dem Kanu, Canadier oder „Stand up Board“. Sie gleiten vorbei an idyllischen Häusern, gemütlichen Gartenrestaurants, handbetriebenen Schleusen und weiten Auenlandschaften. Die Touren reichen vom entspannten Naturerlebnis bis hin zu sportlich ambitionierten Unternehmungen. Der Trend des Stand Up Boards ist auch im Spreewald angekommen. Wer den weiten Weg bis Hawaii scheut, wo die beliebte Sportart Ihren Ursprung hat, ist im Spreewald bestens aufgehoben.

„Die grüne Ikone“ – Namensgeber für den Radweg

Der 260 km lange „Gurkenradweg“ ist in 8 Etappen aufgeteilt und führt an malerischen Wasserläufen, genannt „Fließe“, und romantischen Dörfern vorbei. „Es ist eine sportlich gesunde Herausforderung, die jeder Gast gelassen angehen sollte“, meint Annette Ernst, die Leiterin des Tourismusverband Spreewald.

Die Strecken haben keine nennenswerten Steigungen und lassen den Gästen genügend Zeit um sich mit der Geschichte, dem Anbau und der Verarbeitung der berühmten Gurken zu befassen. Wer nicht selbst planen möchte, es gibt ein Pauschalpaket für 6 Übernachtungen mit Gepäcktransfer ab EUR 650,– p.P.

„Natur pur“ – Wandern im Spreewald

Die Wanderwege im UNESCO Biosphärenreservat Spreewald und Naturpark Niederlausitzer Landrücken variieren zwischen fünf und 25 km und sind, aufgrund der Topografie, für jedermann einfach zu bewältigen. Sie führen durch alte Laubwälder zu Aussichtspunkten und Aussichtstürmen. Eine wohltuende Ruhe begleitet den Besucher. Fernab vom lärmenden Autoverkehr überzeugt die einmalige Naturvielfalt.

Im Spreewald fühlen sich nicht nur die Menschen wohl, sondern auch zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Daher warten 9 Naturlehrpfade darauf entdeckt zu werden.

Die „Seele baumeln lassen“ – ein Lebensgefühl aus dem Spreewald

Neben den zahlreichen Ausflugsbooten von diversen Häfen, mit Besichtigung des Museumsdorfes Lehde, werden immer mehr individuelle Angebote offeriert. Die speziellen Kähne der Region, waren früher ausschließlich das Transportmittel für Mensch, Tier und alle erdenklichen Güter. Mittlerweile wurden sie, sukzessive zum Feiern und Genießen modifiziert.

Ein außergewöhnliches Spreewaldgefühl vermittelt der „Kahn der Sinne“. Die Teilnehmer werden nicht auf Bänken sitzend transportiert, sondern betten sich auf speziell angefertigten Liegesäcken. Der Blick geht direkt in die Baumwipfel, und das Wasser zieht leise plätschernd vorbei.

Wer am Morgen nicht in seinem Urlaubsdomizil essen möchte, dem wird das „Frühstück auf dem Kahn“ serviert.

Dem Abend ist die „Romantische Sonnenuntergangsfahrt“ gewidmet. Stille liegt über der sanften Naturkulisse, es herrscht eine magische Atmosphäre wenn die Sonne langsam am Horizont untergeht. Für Romantiker bietet sich eine „Kahnfahrt für Verliebte“ (ohne Altersbeschränkung) an. Die Abfahrten beginnen morgens und enden am Nachmittag.

Den absoluten Höhepunkt (auch finanziell) stellt die „Champagner Kahnfahrt“ dar. Serviert werden neben dem französischen Edelprodukt, erlesene Canapés. Die meisten dieser Fahrten dauern 2 Stunden und beinhalten Pauschalpreise für bis zu 6 Personen.

Weitere Informationen: www.spreewald.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tourismusverband Spreewald e.V.

Frau Annette Ernst

Lindenstrasse 1

03226 Vetschau-Raddusch

Deutschland

fon ..: +49 (0)35433 72299

web ..: http://www.spreewald.de

email : reiseservice@spreewald.de

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