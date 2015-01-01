BACH Industry AG erweitert Partnernetzwerk für CNC-Fräsen um fünf neue Anbieter

BACH Industry AG baut ihr Netzwerk aus und stärkt die Fertigungskapazitäten im Bereich CNC-Fräsen für präzise Bauteile nach Zeichnung.

Die BACH INDUSTRY AG erweitert ihr Partnernetzwerk im Bereich CNC-Fräsen um fünf neue Anbieter. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine Kapazitäten für die präzise Fertigung von Metall- und Kunststoffteilen nach Zeichnung und schafft zusätzliche Möglichkeiten für Kunden, die zuverlässige Produktionspartner für anspruchsvolle CNC-Bauteile suchen.

Die neuen Partner ergänzen das bestehende Netzwerk der BACH INDUSTRY AG und erweitern die verfügbaren Fertigungsmöglichkeiten in der mechanischen Bearbeitung. Im Mittelpunkt stehen präzise Fräsarbeiten, flexible Produktionskapazitäten und eine hohe Verfügbarkeit für Projekte mit unterschiedlichen Stückzahlen, Materialien und technischen Anforderungen. Dadurch kann BACH INDUSTRY AG noch gezielter auf Kundenanfragen reagieren und passende Fertigungslösungen vermitteln.

CNC-Fräsen gehört zu den zentralen Fertigungsbereichen für Unternehmen aus Maschinenbau, Industrie, Prototypenbau, Anlagenbau und technischer Produktentwicklung. Viele Kunden benötigen Bauteile, die exakt nach Zeichnung gefertigt werden und gleichzeitig wirtschaftlich, termintreu und qualitätsgesichert produziert werden können. Durch die Erweiterung des Partnernetzwerks kann BACH INDUSTRY AG zusätzliche Kapazitäten bereitstellen und die Auswahl geeigneter Fertigungspartner weiter verbessern.

Die BACH INDUSTRY AG verbindet moderne Fertigungsmöglichkeiten mit strukturierter Qualitätskontrolle. Kunden profitieren von einem Netzwerk ausgewählter Produktionspartner sowie von einer klaren technischen Abstimmung im Vorfeld der Fertigung. Besonders bei komplexen Bauteilen, engen Toleranzen oder wiederkehrenden Serienaufträgen ist ein belastbares Partnernetzwerk ein entscheidender Vorteil.

Mit dem Ausbau im Bereich CNC-Fräsen verfolgt BACH INDUSTRY AG das Ziel, Unternehmen einen einfachen Zugang zu zuverlässigen Fertigungskapazitäten zu ermöglichen. Statt selbst mehrere Anbieter einzeln zu prüfen, können Kunden ihre Anfrage zentral einreichen und erhalten eine auf ihre Anforderungen abgestimmte Lösung.

Die Erweiterung um fünf neue Dienstleister ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung der BACH INDUSTRY AG als Partner für industrielle Fertigung und Beschaffung. Das Unternehmen setzt dabei auf technische Präzision, transparente Kommunikation und eine konsequente Ausrichtung auf Qualität. So entsteht ein Netzwerk, das sowohl für Einzelteile und Prototypen als auch für wiederkehrende Serienproduktionen attraktive Möglichkeiten bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BACH INDUSTRY AG

Herr Anton Boiko

Alte Steinhauserstrasse 3

6330 Cham

Schweiz

fon ..: +41415212150

web ..: https://bach-industry.ch

email : info@bach-industry.com

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