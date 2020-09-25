Gold und Silber überdauern Jahrhunderte und Jahrtausende

Ob antike Zahlungsmittel oder Schmuck, Gold und Silber sind unvergänglich.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Skeena Gold & Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.06.2026, 14:15 Uhr Zürich/Berlin

Edelmetalle zu verstecken kann eine gute Option sein, muss es aber nicht. Dies zum Beispiel, wenn man das Versteck vergisst oder es den potenziellen Erben nicht mitgeteilt hat. Dabei ist schon so manches wertvolle Stück verloren gegangen, etwa eingenäht in einem Kleidungsstück oder eingemauert. Manche Preziosen schlummern manchmal sogar Jahrtausende, bevor sie gefunden werden. Immer wieder werden sehr alte Münzen oder Schmuckstücke gefunden.

So tauchte eine 2000 Jahre alte phönizische Münze, geprägt in Spanien, in England auf. Sie wurde in den 1950er Jahren in die Geldkasse eines Busfahrers geworfen. Jetzt hat der Enkel des ehemaligen Hauptkassiers der Transportgesellschaft sie einem Museum gestiftet. Manchmal werden auch Sondengänger fündig. Wieder in England entdeckte ein Sondengänger eine Goldmünze, vermutlich von einer Wikinger-Armee mitgebracht und vor zirka 1000 Jahren geprägt. Die Münze war aus massivem Gold und wohl eine Nachahmung früherer Solidus-Münzen. Da die Münze zweimal durchbohrt war, diente sie vermutlich als Amulett und zugleich als „tragbares Vermögen“.

Im Süden Chiles, nahe der Magellanstraße, fanden Archäologen eine spanische Silbermünze, welche aus dem Jahr 1584 stammt. Diese Münze spielte eine Rolle bei einer christlichen Zeremonie bei der Gründung einer spanischen Kolonialsiedlung. Heute gilt es physisches Gold und Silber sicher zu lagern. Einfacher ist es sich bei den Werten von Bergbaugesellschaften zu beteiligen und so auf den Kaufkrafterhalt der Edelmetalle zu setzen.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt in British Columbia im Goldenen Dreieck ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek). Das Projekt ist vollständig genehmigt und befindet sich jetzt im Bau. Produktionsaufnahme und erster Cashflow sind für das zweite Quartal 2027 geplant. Im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang letzten Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem La Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Zusätzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfassen. Im ersten Quartal 2026 wurden mehr als 128.000 Unzen Silberäquivalent verkauft, der Umsatz im ersten Quartal erreichte einen Rekordwert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Sierra Madre Gold and Silver, Skeena Gold & Silver,

https://www.livescience.com/archaeology/2-000-year-old-phoenician-coin-was-used-as-bus-fare-in-england-but-how-it-got-there-will-always-be-a-mystery;

https://www.livescience.com/archaeology/vikings/gold-coin-discovered-by-a-metal-detectorist-in-the-uk-may-have-been-dropped-by-a-viking-invader-from-the-great-heathen-army;

https://www.heritagedaily.com/2026/03/coin-discovery-confirms-location-of-lost-magellan-colony/157596;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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