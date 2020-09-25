Gold und Silber im Vergleich

Gold wird geschätzt als Wertanlage und Absicherung gegen Unsicherheiten. Silber ist ein wichtiger Bestandteil in vielen industriellen Anwendungen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Skeena Gold & Silver Ltd. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.04.2026, 7:00 Uhr Zürich/Berlin ·

Das Verhalten der Investoren ist der bestimmende Faktor für den Goldpreis. Beim Silber haben wirtschaftliche Veränderungen und Angebotsschwankungen einen größeren Einfluss. Allgemein gilt Gold als weniger volatil als Silber, aber in dieser Beziehung hat Gold anscheinend etwas aufgeholt. Dennoch ist nicht nur Gold ein sicherer Hafen, sondern zunehmend auch Silber von Interesse als vermögenserhaltendes Vehikel. Gold wird normalerweise als Primärprodukt abgebaut.

Silber fällt überwiegend als Nebenprodukt bei der Kupfer-, Blei- und Zinkgewinnung an. Gibt es in diesen Bereichen Störungen, so betrifft dies auch die Silbergewinnung. Die Goldproduktion ist aus geografischer Sicht relativ breit gestreut. Silber hingegen wird vor allem in Lateinamerika abgebaut, so etwa in Mexiko, Peru, Bolivien oder Chile. Auch beim Recycling bestehen Unterschiede, bei Gold macht es rund ein Drittel des globalen Angebots aus. Beim Silber erreicht das Recycling nur zirka 19 Prozent der Nachfrage. Denn die Rückgewinnung von Silber in Solarzellen, Elektronik und industriellen Anwendungen ist meist unwirtschaftlich.

In Sachen Marktdynamik ist der Goldmarkt größer und liquider und übersteigt das Handelsvolumen von Silber deutlich. Gold wird also häufiger gehandelt. Gold besitzt in der Regel eine negative Korrelation zum Aktienmarkt und gilt daher als Absicherungs-Edelmetall. Silber besitzt aus Erfahrung keine so große stabilisierende Wirkung. Silber fungiert jedoch oft als taktische Ergänzung zum Gold, denn es verstärkt Goldbewegungen nach unten und nach oben. Gold und Silber gibt es beispielsweise bei Sierra Madre Gold and Silver oder Skeena Gold & Silver.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek). Das Projekt ist vollständig genehmigt und befindet sich jetzt im Bau. Produktionsaufnahme und erster Cashflow sind für das zweite Quartal 2027 geplant. Im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang letzten Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Der Fokus liegt jetzt auf Produktionssteigerung und Kostenminimierung. Kürzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfasst. Sierra Madre Gold and Silver wurde von der TSX Venture Exchange als eines der Top 50 Unternehmen 2026 ausgezeichnet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Skeena Gold & Silver, Sierra Madre Gold and Silver,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-safe-haven-versus-silver-wildcard#from-login=1&login-type=facebook;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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