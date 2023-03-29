Vom Jubiläum zum Zukunftsauftrag: SupraTix öffnet Patent und startet neue Initiativen für menschzentrierte KI

Zum zehnjährigen Bestehen bringt das Dresdner Technologieunternehmen Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Bildung und Gesellschaft zusammen.

Dresden, 22. April 2026 – Zehn Jahre SupraTix – und kein Tag, der in Erinnerungen stecken blieb. Bei der Jubiläumsfeier am 21. April in Dresden hat die SupraTix GmbH nicht nur auf ihre Entwicklung zurückgeblickt, sondern den nächsten Aufbruch eingeleitet: Das Unternehmen kündigte an, ein eigenes Patent künftig öffentlich und frei nutzbar zu machen. Damit setzt SupraTix ein klares Zeichen für offene Innovation, digitale Souveränität und Technologie, die Menschen befähigt statt abhängig macht.

Im Mittelpunkt des Jubiläums stand eine Botschaft, die den Tag prägte: Nicht Technologie verändert die Welt. Menschen tun es – wenn sie Verantwortung übernehmen.

„Zehn Jahre SupraTix sind kein Abschluss. Sie sind ein Versprechen“, sagte Tobias Göcke, Mitgründer und Geschäftsführer der SupraTix GmbH, in seiner Jubiläumsrede. „Ein Versprechen, dass wir Technologie weiter menschlich denken, Bildung weiter öffnen und künstliche Intelligenz nicht als Ersatz für Menschen verstehen, sondern als Werkzeug für ihre Stärken.“

Der Jubiläumstag begann im Dachcafé des Hauses der Presse in Dresden mit dem Format VIEW – Herkunft entschlüsseln. Nach dem Ankommen und der Begrüßung wurde der Tag mit einem Grußwort des Präsidenten des Sächsischen Landtages eröffnet. Anschließend gab SupraTix Einblicke in die Entwicklung der vergangenen Jahre und in aktuelle Projekte aus dem eigenen Netzwerk. Partner präsentierten unter anderem SpeakSphere, VUCASUPPORT, AI Valley, MINT Hamburg, das Open Skills Consortium und Lernendes Dresden – nicht als klassische Bühne, sondern als Einladung zum Andocken: Wo entstehen Schnittstellen? Wo werden aus Ideen gemeinsame nächste Schritte?

Am Nachmittag wechselte die Veranstaltung auf den historischen Raddampfer „Dresden“ der Sächsischen Dampfschifffahrt. Unter dem Titel FLOW – Zusammen in einem Boot – Zukunft gestalten arbeiteten die Teilnehmenden in Themeninseln an realen Herausforderungen aus Bildung, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Der Anspruch war bewusst praktisch: keine abstrakten Zukunftsreden, sondern klare Probleme, konkrete Lösungsansätze und erste umsetzbare Schritte. Die Ergebnisse wurden strukturiert erfasst, um im Nachgang im SupraWorx weiterbearbeitet und für Anschlussprojekte nutzbar gemacht zu werden.

Drei Arbeitsstränge standen dabei besonders im Fokus:

SupraTank: eine neue Infrastrukturidee für gesellschaftliche Selbstwirksamkeit. Menschen, Kompetenzen, Ideen, Kapital, Daten, lokale Erfahrungen und wissenschaftliches Wissen sollen in einer offenen Struktur zusammenkommen. Probleme werden gesammelt, Kompetenzen sichtbar gemacht, Ideen demokratisch bewertet und Projekte in klare Arbeitspakete übersetzt. Technologie dient dabei nicht als Kontrollinstrument, sondern als Transparenz- und Koordinationsschicht – mit Skill-Matching, Projektmarktplatz, Aufgabenverteilung, Peer Review, Wirkungsdashboard und Budgettransparenz. Ziel ist eine Struktur, in der Innovation nicht nur aus Institutionen oder Eliten entsteht, sondern aus der Gesellschaft heraus.

FutureSkills über den Lebensverlauf: ein durchgängiges Modell für Kompetenzentwicklung – vom Kindergarten über Schule, Ausbildung, Hochschule und Erwerbsarbeit bis zu Weiterbildung, Upskilling und Reskilling. Im Zentrum steht nicht die frühe Miniaturisierung späterer Arbeitsmarktanforderungen, sondern ein kluger Aufbau: erst Neugier, Sprache, Selbstregulation und soziale Sicherheit; später digitale Mündigkeit, kritisches Denken, AI Literacy, berufliche Orientierung, Micro-Credentials und arbeitsmarktfähige Anerkennung.

KI-basierte Beratung für KMU: ein Ansatz, um künstliche Intelligenz für kleine und mittlere Unternehmen praktisch nutzbar zu machen. Der Fokus liegt auf Anschlussfähigkeit: KI soll nicht als isoliertes Tool eingeführt werden, sondern an reale Prozesse, vorhandenes Wissen und konkrete Innovationsbedarfe andocken. Gerade für den Mittelstand entstehen dadurch neue Möglichkeiten, Fachwissen zu sichern, Prozesse zu verbessern und Mitarbeitende gezielt zu befähigen.

„Technologie ohne Haltung ist nur Beschleunigung. Und Beschleunigung ohne Richtung ist Gefahr“, sagte Tobias Göcke. „Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, sprechen wir nicht nur über Technik. Wir sprechen über Macht, Fairness, Transparenz, Zugang, Bildung und die Frage, ob ein Mensch morgen mehr Chancen hat als heute.“

Der Abend stand unter dem Motto SPARKS – Ideen entzünden. Beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Bierhaus Dampfschiff“ und dem anschließenden Stadtrundgang mit dem Nachtwächter zum Thema „Sächsische Innovationen“ verband SupraTix Geschichte, Zukunft und neue Perspektiven. Der Tag endete damit nicht als Jubiläumsfeier, sondern als Startpunkt für Weiterarbeit.

Mit der Öffnung des Patents, den Co-Creation-Ergebnissen und dem starken Netzwerk aus Sachsen, Hamburg und weiteren Regionen setzt SupraTix ein Signal: Die nächsten zehn Jahre sollen nicht nur schneller, sondern klüger werden. Nicht nur digitaler, sondern menschlicher. Nicht nur innovativer, sondern wirksamer.

„Wir sind nicht da oben. Wir sind mittendrin“, sagte Tobias Göcke. „Mittendrin im Wandel, in der Verantwortung und in der Aufgabe, Zukunft nicht nur technisch möglich, sondern menschlich gestaltbar zu machen.“

Stimmen aus dem Netzwerk:

Udo Krause

Institut für Festkörper- und Werkstoffwissenschaften IFW Dresden e.V.

Leiter Wissens- und Technologietransfer

„Die Transformation des Mittelstands gelingt nur, wenn Zukunftstechnologien, Innovationsbedarfe und digitale Umsetzung zusammengebracht werden. In unserer langjährigen Zusammenarbeit mit SupraTix erleben wir, wie wichtig genau diese Übersetzungsleistung für tragfähige digitale Ökosysteme ist – und wie viel Potenzial darin für die Zukunft liegt.“

Stefan Erbe

Teamlead Study Affairs

Dresden International University

„SUPRATIX überzeugt uns nicht nur technologisch, sondern vor allem durch ein sehr tiefes Verständnis unserer universitären Prozesse. Besonders stark ist dabei das Software-Baukastenprinzip, mit dem sich auch unterschiedliche und komplexe Anforderungen flexibel umsetzen lassen. Genau diese Verbindung aus Digitalisierungskompetenz, Strukturierungsfähigkeit und Praxisnähe macht die Zusammenarbeit für uns so wertvoll. Zum 10-jährigen Jubiläum gratuliere ich herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg und Innovationskraft.“

Daniel Sobe

Digitalisierungsbeauftragter

Stiftung für das sorbische Volk

„Wir sind sehr froh, dass wir mit der Firma SupraTix einen Partner gefunden haben, der uns bei der Umsetzung unserer Vorhaben unterstützt. Als Minderheitensprache ist es besonders schwierig, mit dem Fortschritt der digitalen Technologien Schritt zu halten. Daher sind wir sehr dankbar dafür, dass uns durch das Engagement von SupraTix perspektivisch Technologien zur Verfügung stehen, die wir bisher für kaum erreichbar für uns gehalten haben.“

Prof. Dr.-Ing. Thomas Netzel

Vorstandsvorsitzender

HCAT+ e.V.

„Zum 10-jährigen Jubiläum gratuliere ich SupraTix sehr herzlich. In der Zusammenarbeit im Rahmen von HCAT+ erleben wir SupraTix als innovativen und verlässlichen Partner, der Ideen mit großer Professionalität in die Umsetzung bringt. Für die Zukunft sehen wir großes Potenzial, gemeinsam wichtige Impulse an der Schnittstelle von Bildung, Technologie und Nachwuchsförderung zu setzen.“

Marina Heimann

Aufsichtsrätin, Strategieberaterin & Business Angel

„Die Entwicklung von SupraTix über mehr als ein Jahrzehnt ist ein überzeugendes Beispiel für nachhaltige Unternehmensentwicklung: eine klare Vision, konsequente Umsetzung und die Fähigkeit, Wirkung über das eigene Geschäftsmodell hinaus zu entfalten. Besonders beeindruckt mich die Verbindung aus unternehmerischer Disziplin und gesellschaftlicher Verantwortung – ein Zusammenspiel, das zukunftsfähige Organisationen auszeichnet.“

Sabine Frykmer

Geschäftsführerin

HCAT+ e.V.

„SupraTix GmbH und der HCAT+ e.V. kooperieren seit über fünf Jahren partnerschaftlich auf Augenhöhe mit dem Ziel, innovative Projekte zu initiieren, die die Bildungszukunft nachhaltig prägen. Mit der Initiative Edu Digital Twin gehen wir einen wichtigen Schritt, um Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in einem vernetzten Ökosystem zusammenzuführen. Ziel ist es, Teilhabe zu stärken, Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln sowie die Fach- und Nachwuchskräftesicherung und die Innovationsfähigkeit in der Metropolregion Hamburg langfristig zu unterstützen.“

Dörte Rex

Projektmanagerin Kooperation & Kollaboration

futureSAX

Christiane Demmler

Projektmanagerin Wachstum & Skalierung

futureSAX

„futureSAX gratuliert Tobias Göcke herzlich zu seinem Jubiläum und würdigt sein langjähriges Engagement für Innovation und digitale Entwicklung in Sachsen. Mit seiner unternehmerischen Leidenschaft und seinem Einsatz für Vernetzung trägt er dazu bei, zukunftsweisende Lösungen aus Sachsen in die Welt zu bringen. Wir schätzen ihn als wichtigen Impulsgeber, der den Austausch zwischen Unternehmen, Forschung und Netzwerkpartnern aktiv stärkt.“

Felix Krujatz

Forschungsbereichsleiter TU Chemnitz

Gründer und Geschäftsführer biotopa gGmbH

„SupraTix begleitet meinen Weg schon viele Jahre. Es ist mir stets eine Freude, mit den Kollegen über die Zukunft der Bildung und Wirtschaft zu diskutieren und innovative Lösungen in gemeinsamen Projekten umzusetzen. Vor allem der starke Bezug zur Kopplung von smarten Innovationen und Bildungsthemen begeistert mich immer wieder. Ich wünsche dem SupraTix-Team alles erdenklich Gute für die Zukunft und freue mich auf viele gemeinsame Aktivitäten.“

Marco Neumann

Geschäftsführer

SpeakSphere GmbH

„Happy Birthday! Wir erleben SupraTix als Partner, der Zusammenarbeit wirklich auf Augenhöhe lebt und Vertrauen in den Mittelpunkt stellt. Mit einer besonderen Innovationskraft und viel Herz schafft es das Team um Tobias Göcke immer wieder, neue Ideen in greifbare Lösungen zu verwandeln. Dabei entstehen nicht nur einzelne Projekte, sondern echte Chancen für ganze Ökosysteme und nachhaltige Entwicklungen. Wir gratulieren herzlich zu zehn Jahren Mut, Menschlichkeit und gemeinsamer Zukunftsgestaltung – und freuen uns auf alles, was noch kommt. Es wird garantiert SUPRA!“

Dr. Jörg Munck

SVP Corporate Healthcare Solutions

Thieme Gruppe

„Ich schätze besonders den konsequent lösungsorientierten Ansatz von SupraTix. Die Kombination aus technologischer Stärke und einem tiefen Verständnis für den Problemlösungsprozess hebt die Zusammenarbeit auf ein hohes Niveau.“

Bildmaterial zur Jubiläumsveranstaltung, zur Rede sowie zum Netzwerkformat in Dresden steht auf Anfrage zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SupraTix GmbH

Herr Tobias Göcke

Ostra-Allee 20

01067 Dresden

Deutschland

fon ..: +49 351 33948400

web ..: https://supratix.com

email : tobias.goecke@supratix.com

Die SupraTix GmbH mit Sitz in Dresden entwickelt seit 2016 digitale Plattformen, Wissenssysteme sowie Lern- und Arbeitsumgebungen für Organisationen aus Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Das Unternehmen verbindet technologische Stärke mit Praxisnähe, Offenheit und einem klaren Fokus auf Teilhabe, Souveränität und Wirkung. Ziel ist es, Wissen nutzbar zu machen, Menschen zu befähigen und Organisationen handlungsfähiger zu machen.

Pressekontakt:

SupraTix GmbH

Herr Tobias Göcke

Ostra-Allee 20

01067 Dresden

fon ..: +49 351 33948400

email : tobias.goecke@supratix.com

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