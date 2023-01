25 Jahre Spalteholz Hotelkompetenz: Gründerin Bianca Spalteholz startet mit einem Jubiläum in das Jahr 2023

Die Revenue Management Expertin stellt seit der Gründung für die Hoteliers stets eine Verbindung zwischen Revenue Management sowie innovativen Vertriebsstrategien her.

Bianca Spalteholz versteht ihre im Jahr 1998 gegründete Firma als eine Unternehmensberatung, die der Hotellerie Brücken zum Gast sowie dem immer komplexer werdenden Markt baut. „Die ganzheitliche Verbindung zwischen Revenue Management, Vertriebsstrategien und Online-Marketing in einem einzigen Beratungsansatz bilden im Prinzip den Schlüssel zum Erfolg eines Hotels. Das Ganze darf zeitgemäß, strategisch und strikt praxisorientiert sein. Diesen Ansatz verfolgen wir seit vielen Jahren“, so Bianca Spalteholz.

Das Ausbildungs- und Berufsleben von Bianca Spalteholz startete jedoch in der Logistik. Als Spediteurin sorgte sie dafür, dass Schiffscontainer gewinnbringend mit Ware bestückt wurden. Anschließend dann der Wechsel in das Bankgeschäft: „Vom Import- und Export-Treiben der Bank fühlte ich mich magisch angezogen. Sowohl vom Handel selbst, als auch von der Kalkulation und Absicherung der Warentransporte“, fügt Bianca Spalteholz hinzu.

Nach mehreren Jahren bei der Bank erfolgte der Wechsel in das Gastgewerbe. Im Rahmen eines Italienischstudiums in Florenz lernte sie die Branche kennen. Eine Erfahrung, die sie nach dem Studium direkt in die USA führte, um dort ein italienisches Restaurant zu leiten.

Die Gründerin von Spalteholz Hotelkompetenz und Revenue Management Expertin blickt heute auf eine lange Karriere in der Hotellerie zurück. Nach beinahe zehn Jahren bei Steigenberger Reservation Service (WorldHotels) als Director of Marketing und Project Development, übernahm sie im Anschluss daran die Geschäftsführung bei Utell international (Pegasus) für Deutschland, Österreich und Osteuropa.

Spalteholz Hotelkompetenz etablierte sich im Laufe der Jahre in der internationalen Hotellerie als ganzheitliche Hotelberatung, die sich zum Ziel gesetzt hat, stets Mikro- und Makro Zusammenhänge im Blick zu behalten. Bianca Spalteholz – die außerdem über eine Ausbildung als Systemischer Master Coach verfügt – nimmt mit ihrem Team auch komplexe Herausforderungen in der Hotellerie an. Dazu gehören Team Coachings, Einführung von Innovationen und ganzen Change-Management Prozessen sowie deren Weiterentwicklung: Bianca Spalteholz ergänzte 2008 ihr Leistungsportfolio erfolgreich um das Revenue Management im Veranstaltungsbereich der Hotellerie. Spalteholz Hotelkompetenz konnte 2014 im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit der Fidelio Suite 8 erfasste Daten im Veranstaltungsmanagement ausbauen und es gelang erstmalig der Datenimport von MICE-Daten in ein eigens entwickeltes Analysetool zur Aufbereitung der Daten für Nachfrage- und Preisprognosen.

Als Gastdozentin an diversen Hochschulen vermittelt sie darüber hinaus ihr Wissen über elektronische Distribution, Revenue Management und Online-Vertrieb. Diese Arbeit liegt der geborenen Bremerin besonders am Herzen, denn seinerzeit waren diese Themen an den Hochschulen noch nicht präsent.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spalteholz Hotelkompetenz GmbH & Co. KG

Frau Bianca Spalteholz

Schneckenhofstrasse 19

60596 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 69 96237540

web ..: http://spalteholz.com

email : kontakt@spalteholz.com

Seit rund 30 Jahren agiert Gründerin und Revenue Management-Expertin Bianca Spalteholz als Hotelberatung für Hotelvertrieb und Online-Marketing in der D A CH-Region. Das Angebot reicht dabei vom etablierten Revenue Management, über klassischen Verkauf und Marketing bis zum Content Management für eine verkaufsfördernde Kommunikation mit Gästen. Angefangen von der Website bis hin zur Datenqualität in den Online Travel Agencies (OTA) und anderen Portalen und Plattformen sorgt Spalteholz Hotelkompetenz für die „Datenhygiene“ von Hotels. Als individueller Service-Dienstleister plant und organisiert Bianca Spalteholz mit ihrem Team für Hotelbetriebe maßgeschneiderte Hotelberatung, Team-Coachings, Seminare, offene Info-Tage und Workshops für die Teams. Dabei bündelt das Unternehmen die klassischen Marketinginstrumente zu Preisstrukturen mit einem Preismix, der zu den entsprechenden Kunden und Gästen der Hotels passt. Mit der Einführung von wirksamen Kontrollmechanismen sorgt Spalteholz Hotelkompetenz dabei für einen kontinuierlichen Umsatz-Erfolg.

Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesensilber“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag