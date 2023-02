„Dein Song“ (ZDF) feiert Jubiläum: Kreativer Nachwuchswettbewerb startet in die 15. Staffel

Große Jubiläumsausgabe von „Dein Song“ (ZDF) : Start der 15. Staffel am Montag, dem 20. Februar 2023 bei KiKA

Bühne frei für die große Jubiläumsausgabe von „Dein Song“ (ZDF) und den Start der 15. Staffel am Montag, dem 20. Februar 2023 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player sowie auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App online-first.

Drei Songwriting-Duos und elf Songwriter*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren nehmen die musikalische Herausforderung an und sind über vier Wochen in 16 Folgen immer montags bis donnerstags um 19:25 Uhr in einem spannenden Kompositions-Wettbewerb zu sehen – auch in diesem Jahr wieder moderiert von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich.

Zum Jubiläum darf sich das Publikum auf eine neu formierte „Dein Song“-Jury freuen, die alle Kompositionen genau unter die Lupe nimmt und entscheidet, welche Ideen es in die nächste Runde schaffen. Wer auf Schloss Biebrich in Wiesbaden die erste Casting-Runde vor Singer-Songwriter Kelvin Jones, Frida Gold-Sängerin Alina Süggeler, dem Schweizer Sänger Luca Hänni sowie der Produzentin und Multi-Instrumentalistin Suena erfolgreich absolviert, darf sich auf das neue Songwritingcamp freuen, das erstmals an geschichtsträchtiger Location auf Schloss Salem am Bodensee stattfindet. Nur sieben Talente schaffen es schließlich in die Live-Finalshow in Leipzig, die am 17. März um 19:05 Uhr bei KiKA, auf kika.de und zdftivi.de, in der ZDFtivi-App und im KiKA-Player zu sehen sein wird.

Diese Songwriter*innen präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song:

* Anton (17) und Alina (17) aus Hamburg mit „Only When“

* Daniela (18) aus Eching mit „Wasted Years“

* Estrela (18) aus Erfurt mit „Know nothing“

* Hanna (16) aus Stralsund mit „It’s always you“

* Justus (16) aus Niederkassel mit „Du fehlst“

* Julia (15) aus Bad Hofgastein (Österreich) mit „What we are living for“

* Leni (16) aus Köln mit „So wie jetzt“

* Leon (15) aus Oberlangnau mit „Thinkin‘ About The Future“

* Maja (15) aus Böbingen an der Rems mit „Enough“

* Mira (18) aus Gais (Schweiz) mit „Magic Balance“

* Niccolo (16) aus Zürich (Schweiz) mit „Mona Lisa“

* Nikita (17) aus Montabaur mit „Theia“

* Nuri (14) und Jule (16) aus Ruppichteroth mit „I am home“

* Robin (16) aus Igensdorf und Philipp (16) aus Heroldsberg mit „Zeilen für dich“

Ist das Casting auf Schloss Biebrich und das Songwritingcamp auf Schoss Salem geschafft, treffen die sieben Nominierten auf die Musikpat*innen. Gemeinsam mit den Nachwuchskomponist*innen arbeiten die Prominenten weiter an den Songs, produzieren sie professionell im Tonstudio und bereiten die Auftritte für das große Live-Finale vor. Mit den Sänger*innen LOTTE, Madeline Juno, Gregor Meyle, Malik Harris und Ian Hooper sowie der Band The BossHoss und dem Songwriting- und Produzentenduo Quarterhead freuen sich namhafte Musikstars auf die Zusammenarbeit mit den jungen Talenten.

Die Jubiläums-Liveshow am 17. März 2023 um 19:05 Uhr bildet das festliche Staffel-Finale, in dem alle sieben Finalist*innen gemeinsam mit den prominenten Stars ihre fertigen Songs live vor Publikum präsentieren werden. Per Telefon- und Onlinevoting entscheiden die „Dein Song“-Fans schließlich, welche Komposition am meisten überzeugt und wer „Songwriter*in des Jahres“ 2023 wird!

„Dein Song – Zurück im Wettbewerb“

Zum dritten Mal bekommen alle ausgeschiedenen Kandidat*innen bei „Dein Song – Zurück im Wettbewerb“ auf kika.de eine weitere Chance: Sie stellen ihren komponierten Song der neuen Online-Jurorin Wilhelmine vor und dürfen so auf einen direkten Platz in der 16. Staffel von „Dein Song“ hoffen. Moderiert von Webreporterin Leontina Klein ist „Dein Song – Zurück im Wettbewerb“ ab dem 27. Februar auf kika.de zu sehen!

Jubiläums-Specials auf kika.de

Auf der „Dein Song“-Homepage finden spannenende Jubiläumsaktivitäten statt: Einspieler zeigen, was aus ehemaligen Kandidat*innen nach „Dein Song“ geworden ist. Denn – für viele Talente geht die musikalische Reise weiter. Was hat es zum Beispiel mit dem „Dein Song“-Künstlerkollektiv „8 on stage“ auf sich? Im Musik-Quiz auf kika.de mit Bürger Lars Dietrich und Johanna Klum können sich die „Dein Song“-Fans darüber hinaus kniffligen Fragen stellen: Wer stellt sich als echter „Dein Song“-Fan heraus und weiß mit den meisten richtigen Antworten zu überzeugen?

Alle Videos und Steckbriefe der Songwriter*innen und Prominenten auf kika.de

Auf kika.de finden „Dein Song“-Fans neben den Sendungsvideos alle Auftritte der Kandidat*innen aus dem Casting und dem Songwriting-Camp, die Musikvideos und Making-of-Clips in voller Länge. Dazu gibt es Steckbriefe zu Kandidat*innen, Musikpat*innen, der Jury und dem Moderations-Duo zu entdecken.

„Dein Song“ auf TikTok

Seit Mitte Januar ist „Dein Song“ unter @deinsong auch auf TikTok und bietet Content für alle, die Musik hören, lieben und machen. Es geht um Songwriting, Singen und Unterhaltung mit Musik. Außerdem gibt’s Tipps, wie einfach Musik produzieren sein kann. Der Kanal soll dazu inspirieren, selbst musikalisch kreativ zu werden. Die Hosts des Kanals sind Songwriterin MELE und der TikTok-Influencer LockerLouis, die neben musikalischen Performances und viralen Trends auch Alltagsmomente mit Musik interpretieren und kommentieren. Die ZDF-Redaktion übernehmen Alica Pohle und Corinna Loos.

„Dein Song“ ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen des ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Weitere Informationen zur neuen Staffel von „Dein Song“ finden auf kika.de und auf kommunikation.kika.de

