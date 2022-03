„Podcast Todesursache feiert Jubiläum“

Vor zwei Jahren initiierte der Tatortreiniger Marcell Engel mit Erfolg den Podcast „Todesursache“. In der Jubiläumswoche gibt es jeden Tag exklusiv eine Story aus seinem Magazin Live or die Mag.

Tatortreiniger Marcell Engel überrascht seine Fans

Frankfurt/Bad Soden, 16. März 2022. Zwei Jahre „Podcast Todesursache“ und eindrückliche Zahlen: Eine Million Downloads und 70.000 Abonnenten aus über 90 Ländern hat Tatortreiniger Marcell Engel damit erreicht. Allemal Gründe für ihn, sich für seine Fans und solche, die es werden wollen eine besondere Überraschung zu überlegen. So gibt es von heute bis einschließlich 22. März täglich eine neue spannende Folge. In aller Regel wartet sonst jeden Freitag ein neuer Podcast auf seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Marcell Engel freut sich: „Toll, dass mein Podcast, so gut ankommt. Zum Jubiläum haben wir außerdem noch eine News zu verkünden: Es gibt eine Hochzeit. Nämlich die vom Podcast Todesursache und meinem Magazin „Live or die Mag“.

Im Klartext: In der Jubiläumswoche kommen die Fans in den Genuss von einzigartigen Podcasts, die Stories aus dem Magazin erzählen. Dabei sind auch internationale Fälle, die einem den Atem stocken lassen. „Alle Erzählungen sind wahre Erlebnisse zwischen Leben und Tod, die jeden treffen können. Das berührt die Zuhörer- und Leserschaft“, sagt Marcell Engel. Davon zeugen die Kommentare, die er in den sozialen Medien erhält. Etliche Podcast-Anhänger schreiben ihn auch direkt an, erzählen von ihren teils tragischen Erlebnissen oder bitten ihn um Rat. „Die größten Learnings hat man durch das eigene Leben. Aber offenbar transportiere ich auch über meine Geschichten Lebenserfahrungen, die als hilfreich empfunden werden“, erläutert Engel. Im Laufe der Jahre hat er über 15.000 Tatortreinigungen begleitet, viel gesehen und seine eigenen Schlüsse gezogen. Eine seiner Erkenntnisse: Wir leben häufig, als ob wir zwei Leben hätten. Für sich zieht er das Fazit daraus, dass es sich lohnt, bewusster zu leben und vor allem mit dem wichtigen Faktor Zeit sorgsam umzugehen. „Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, ist für mich das Wertvollste, was es gibt“, sagt er.

Die Möglichkeit des Perspektivwechsels – das hat Marcell Engel an seiner Tätigkeit schätzen gelernt. Er betrachtet jeden einzelnen Tatort als persönliches Geschenk. Und erklärt das so: „Es klingt vielleicht für manchen grotesk, aber jede einzelne Geschichte bringt mich zum Nachdenken über mein Leben. Ich habe die Chance, die Sichtweisen sowohl der Opfer, der Betroffenen als auch der Täter auf mich wirken zu lassen. Und das schärft meinen Blick auf das Leben – es zeigt mir, welcher Mensch ich sein möchte und was für mich wirklich zählt.“ Es sind seine persönlichen Essenzen aus Podcast und Magazin, die bei den Fans gleichermaßen auf Begeisterung stoßen. Viele hören und lesen ihn gern. Der Wunsch nach einer Kombination von Podcast und Magazin war für ihn einer der Gründe, diese Medien zu verschmelzen.

Drei Mal im Jahr schildert der aus Funk und Fernsehen bekannte Tatortreiniger in dem Magazin „Live or die Mag“ zehn internationale Einsätze mit brisanten und tiefgehenden Hintergründen. Nun gekoppelt mit einer exklusiven Auswahl seiner beliebten Podcasts.

„Ich bin meinen Fans für ihr Feedback sehr dankbar und nehme Anregungen gern auf“, betont Engel. Und gibt abschließend ein Versprechen: „Bleibt dran, es warten spannende Geschichten auf euch. In Kürze biete ich weitere Überraschungen an – live und in Farbe.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marcell Engel

Herr Marcell Engel

Friedrich-Uhde-Str. 7

65812 Bad Soden

Deutschland

fon ..: +49 69 995 860 893

web ..: https://www.marcellengel.com

email : presse@akutsosclean.de

Marcell Engel – der Tatortreiniger

Marcell Engel ist seit 27 Jahren Tatortreiniger. 27 Jahre Erfahrung und über 15.000 Einsätze haben ihn und sein Leben geprägt. Zahlreiche TV-Sender, Rundfunkstationen, Fotografen und Zeitungsjournalisten begleiten ihn seit Jahren bei Tatortreinigungen und Spezialdesinfektionen und berichten darüber. Das Interesse an seinem Tätigkeitsfeld inspirierte ihn dazu, 2021 sein erstes Buch „Die 7 Prinzipien des Tatortreinigers“ zu veröffentlichen. Mit dem Start in das Jahr 2022 bietet der – auch als Mindset-Coach und Speaker bekannte – Unternehmer Live-Events für Firmen, Organisationen und Vereine an. Unter dem Titel „Cleaner`s day – Wenn der Tatortreiniger in deine Firma kommt“ lässt er in einer ungewöhnlichen Mitmach-Erlebnis-Show die Teilnehmer über sich selbst hinauswachsen. Darüber hinaus gibt es ein spannendes Mitmach-Event-Erlebnis „Tatort live“ direkt im Headquarter von Tatortreiniger Marcell Engel. Hier haben Firmen, Gruppen und Einzelpersonen die Gelegenheit, einen Tag in die Rolle des Tatortreinigers zu schlüpfen.

Marcell Engel bringt zudem ein eigenes Magazin heraus: Live or die Mag. Dort berichtet er von seinen Erlebnissen und Erfahrungen zwischen Leben und Tod. Zudem ist er in 2022 live auf der Bühne mit seinem Programm „Der Tod und andere Glücksfälle“ zu sehen. Fans kennen ihn überdies aus den Podcasts „Todesursache“ und den Videos „Tatort Leben“.

Marcell Engel ist Inhaber und Geschäftsführer des Frankfurter Spezialunternehmen Akut SOS Clean GmbH, dessen Gründung auf das Jahr 1994 zurückgeht. Als Desinfektor und Tatortreiniger verantwortet über Tatortreinigungen hinaus ein breitgefächertes Angebot von über 50 Dienstleistungen.

Pressekontakt:

Gesekus.Communication

Frau Marion Döbber

Hintergasse 24

99998 Mühlhausen

fon ..: +49 69 95860885

web ..: https://www.marcellengel.com/presse

email : presse@akutsosclean.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

EnviroMetal: Erste Testerfolge bei Zyanid freier In-Situ-Gewinnung von Gold