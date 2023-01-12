  • Förderung Maschinenanschaffung: Antwort auf strukturell hohe Strompreise

    Hohe Strompreise belasten den Mittelstand. Erfahren Sie, wie Unternehmen durch neue Maschinen und staatliche Förderung Kosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können.

    Bild(MIETINGEN, 22. April 2026) Die Strompreise in Deutschland bleiben im internationalen Vergleich strukturell hoch. Dies bestätigt der aktuelle McKinsey-Strommarktreport 2026. Während die globale Nachfrage, getrieben durch KI und Rechenzentren, steigt, geraten Standorte mit hohen Energiekosten zunehmend unter Druck. Für den produzierenden Mittelstand wird Energie damit zum strategischen Produktionsfaktor. Die Investition in moderne, energieeffiziente Maschinen und Anlagen – unterstützt durch staatliche Zuschüsse – wird für Unternehmen zur notwendigen Strategie, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

    Effizienz als Schutz vor Standortnachteilen

    Laut McKinsey-Analyse belasten hohe Systemkosten das deutsche Netz dauerhaft. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bedeutet dies einen massiven Wettbewerbsnachteil gegenüber Standorten mit günstigeren Erzeugungsbedingungen. „Strom wird zum entscheidenden Faktor in der Kalkulation“, erklärt Joachim Steidele, Maschinenbaumeister und Experte für Energieeffizienz. „Unternehmen müssen reagieren, indem sie den spezifischen Energiebedarf pro gefertigtem Bauteil senken. Moderne CNC-Maschinen, Dreh- oder Fräszentren sowie innovative Faserlaser bieten hier enorme Einsparpotenziale gegenüber dem Altbestand.“

    Staatliche Zuschüsse senken Investitionshürden

    Die Anschaffung neuer Technik wird durch verschiedene Förderinstrumente lukrativ. So bietet beispielsweise die EEW-Förderung (Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft) im Modul 4 nicht rückzahlbare Zuschüsse von bis zu 15 Prozent für kleine und 10 Prozent für mittlere Unternehmen. Die Deutsche Fördermittelberatung weist jedoch darauf hin, dass die EEW-Förderung nur eine von vielen Optionen ist. Je nach Standort und Vorhaben können regionale Programme der Bundesländer oder die GRW-Förderung (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) deutlich höhere Förderquoten ermöglichen.

    Ganzheitliche Beratung statt Standardlösung

    Die Komplexität der Förderlandschaft schreckt viele Betriebe ab. Die Deutsche Fördermittelberatung bündelt daher technische Expertise mit strategischem Fördermittel-Know-how. „Wir prüfen bei jeder Anfrage individuell, welches Programm für die jeweilige Maschinenanschaffung – ob Bohranlage, Säge oder Bearbeitungszentrum – den höchsten finanziellen Vorteil bringt“, sagt Steidele. „Unser Ziel ist es, für den Kunden das Maximum an Förderung bei minimalem eigenem Aufwand herauszuholen.“ Um das Risiko für die Unternehmen zu minimieren, arbeitet die Beratung rein erfolgsbasiert: Ein Honorar fällt erst an, wenn der Zuwendungsbescheid rechtskräftig vorliegt.

    Weiterführende Informationen & Pressematerial

    Details darüber wie die EEW-Förderung Maschinen und Anlagen fördert: Eine Übersicht zu Förderquoten, Unterschied zwischen Basis- und Premiumförderung, Infos zum Dekarbonisierungsbonus sowie spezifische Infos für diverse CNC-Anlagen und Faserlaser finden Sie hier: EEW-Förderung Modul 4

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Deutsche Fördermittelberatung
    Herr Martin Steidele
    Benedikt-Welser-Weg 19
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    Deutschland

    fon ..: 07353-78434-0
    web ..: http://www.deutsche-foerdermittelberatung.de
    email : m.steidele@dt-fb.de

    Die Deutsche Fördermittelberatung ist auf die Begleitung mittelständischer Unternehmen bei Investitionsprojekten spezialisiert. Durch die Kombination aus technischer Erfahrung im Maschinenbau und Expertenwissen im Förderrecht unterstützt das Team Betriebe dabei, ihre Produktionsprozesse effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten.

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