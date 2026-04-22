  • RLS-Vortragsveranstaltung „Arzneimittel beim Restless Legs Syndrom – Alles was Sie wissen müssen“

    Vortrag zum Thema „Arzneimittel beim RLS – Alles was Sie wissen müssen“ am 24.04.2026 ab 18:00 Uhr im Gasthof „Zu Müllers“, Langenmosen-Winkelhausen (Römerstraße 9).

    BildLangenmosen, den 22.04.2026. Am 24.04.2026 ab 18:00 Uhr findet im Gasthof „Zu Müllers“, Langenmosen-Winkelhausen (Römerstraße 9), ein Vortrag zum Thema „Arzneimittel beim RLS – Alles was Sie wissen müssen“ statt. Referent ist Dr. rer. nat. Markus Zieglmeier. Veranstalterin ist die Selbsthilfegruppe Pfaffenhofen-Ingolstadt der Deutschen Restless Legs Vereinigung e.V.

    Nach einer kurzen Begrüßung durch die Selbsthilfegruppenleiterin der RLS-SHG Pfaffenhofen-Ingolstadt, Christa Thalmeir, beginnt der Fachvortrag von Dr. Ziegelmeier, der Interessierte über alle Möglichkeiten informiert, RLS medikamentös zu behandeln Selbstverständlich stehen die beiden Referenten im Anschluss für Fragen zur Verfügung.

    Nutzen Sie die Gelegenheit und treffen Sie die Vertreter der RLS-Selbsthilfegruppe Pfaffenhofen-Ingolstadt und erfahren Sie mehr über unsere Unterstützungsmöglichkeiten und unser Engagement für Menschen mit RLS.

    Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wir würden uns über möglichst viele Besucherinnen und Besucher freuen.

    Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen. Die Beschwerden treten dann auf, wenn der Körper zur Ruhe kommt, was insbesondere Ein- und Durchschlafstörungen nach sich zieht.

    Die RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffene, deren Angehörige und medizinisch-pflegerisches Personal aufzuklären und deren Kenntnis über Krankheit und Therapie zu erhöhen. Dies erfolgt durch umfangreiches gedrucktes und Online-Informationsmaterial, aber insbesondere auch durch die lokale Präsenz in Form von Selbsthilfegruppen, in denen Betroffene Rat suchen und sich austauschen können.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung
    Frau Katharina Glanz
    Schäufeleinstr. 35
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0
    web ..: https://www.restless-legs.org/
    email : info@restless-legs.org

    Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

    Pressekontakt:

    RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung
    Frau Katharina Glanz
    Schäufeleinstr. 35
    80687 München

    fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0
    email : info@restless-legs.org


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