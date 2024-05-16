  • Restless Legs Syndrom: Teil 1 der neuen Webinarreihe, Vortrag „RLS und Schlaflabor“

    Die Deutsche Restless Legs Vereinigung RLS e.V. in München beginnt ihre neue kostenlose Online-Seminar-Reihe über RLS am 28.03.26 von 11 bis 12 Uhr. Thema des ersten Teils: RLS und Schlaflabor

    BildMünchen, den 26.03.2026: Die Deutsche Restless Legs Vereinigung RLS e.V. mit Sitz in München beginnt ihre neue kostenlose Online-Seminar-Reihe über RLS am 28.03.2026 von 11:00 bis 12:00 Uhr mit dem Vortrag „RLS und Schlaflabor“ von Prof. Dr. med. Christoph Schöbel, Essen. Zielgruppe sind Menschen, die an RLS erkrankt sind und deren Angehörige, die den Wunsch haben, die Krankheit und deren Linderung besser zu verstehen.

    Gegenstand des Vortrages sind Fragen, die sich viele Betroffene gleichermaßen stellen: Was geschieht eigentlich während einer Nacht im Schlaflabor? Welche Untersuchungen sind bei RLS sinnvoll – und welche neuen Erkenntnisse helfen heute, die Schlafqualität gezielt zu verbessern? Prof. Dr. med. Christoph Schöbel aus Essen gibt spannende Einblicke in moderne Diagnostik, aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen und neue Wege zu einer besseren Nacht.

    Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für das RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen. Die Beschwerden treten dann auf, wenn der Körper zur Ruhe kommt, was insbesondere Einschlaf- und Schlafstörungen nach sich zieht.

    Mit dieser neuen Seminarreihe will die Deutsche Restless Legs Vereinigung einen Beitrag zu einer ihrer zentralen Aufgaben leisten, den Kenntnisstand von RLS-Betroffenen, deren Angehörigen und weiteren Personenkreisen mit RLS-Berührungspunkten (z. B. Pflegepersonal) zu fördern. Gerade bei nicht heilbaren Krankheiten werden häufig Behandlungsmethoden empfohlen, die keine wissenschaftlich nachweisbare Wirkungen vorweisen können.

    Der Vortrag findet online über die Plattform Zoom statt, es ist also kein Erscheinen an einem bestimmten Ort notwendig, um daran teilzunehmen.

    Die Veranstaltung ist kostenfrei, wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer. Bei Interesse bitten wir um Anmeldung über den Registrationslink.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung
    Frau Katharina Glanz
    Schäufeleinstr. 35
    80687 München
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0
    web ..: https://www.restless-legs.org/
    email : info@restless-legs.org

    Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

    Pressekontakt:

    RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung
    Frau Katharina Glanz
    Schäufeleinstr. 35
    80687 München

    fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0
    email : info@restless-legs.org


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