KI und Automatisierung im Maklerbetrieb – Interview mit FlowTailor

Neues Fördermitglied im Makler Nachfolger Club: FlowTailor revolutioniert den Makleralltag durch intelligente Automatisierung

Der Makler Nachfolger Club e.V. begrüßt mit FlowTailor ein neues Fördermitglied, das mit innovativen Ansätzen die Zukunft der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche aktiv mitgestaltet. In einem exklusiven Interview stellt das Unternehmen seine Lösungen zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen vor – mit dem klaren Ziel, Maklerbetriebe nachhaltig zu entlasten.

Die Branche steht aktuell unter erheblichem Innovationsdruck. Viele Vermittler sehen sich von der rasanten Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz überfordert. FlowTailor bietet hier einen pragmatischen und praxisnahen Ansatz: Durch individuell entwickelte KI-Workflows werden zeitintensive Routineaufgaben automatisiert – ganz ohne notwendige IT-Vorkenntnisse auf Kundenseite.

Effizienz durch „unsichtbare“ Prozesse

Im Zentrum der Dienstleistungen steht das sogenannte „Dark Processing“. Dabei handelt es sich um die automatisierte Verarbeitung von Daten im Hintergrund – ohne zusätzliche Benutzeroberflächen oder komplexe Tools. „Unser Ziel ist es nicht, neue Systeme zu schaffen, die den Arbeitsalltag noch komplizierter machen“, erklärt Herr Schott, Automatisierungsexperte bei FlowTailor.

Stattdessen werden bestehende Systeme intelligent miteinander verknüpft. Prozesse wie Rechnungsverarbeitung, Dateneingabe oder die Kommunikation über Messenger-Dienste laufen automatisiert im Hintergrund ab. Der Mensch behält dabei jederzeit die Kontrolle und trifft die finalen Entscheidungen.

Schnittstellen als Schlüssel zum Erfolg

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der technischen Integration. Moderne Maklerverwaltungsprogramme (MVP) können durch geeignete Schnittstellen zur zentralen Steuerungseinheit für Automatisierungen werden. Doch auch Unternehmen mit älteren Systemen profitieren: Mithilfe teilautonomer KI-Agenten lassen sich selbst lokale Anwendungen ohne vorhandene Schnittstellen effizient in automatisierte Prozesse einbinden.

Datenschutz und Haftung im Fokus

FlowTailor legt besonderen Wert auf Datensicherheit und rechtliche Konformität. Kundendaten werden ausschließlich in geschützten, lokalen Serverumgebungen verarbeitet. Jeder automatisierte Prozess wird vollständig dokumentiert und bleibt nachvollziehbar. In vielen Fällen sind Automatisierungen sogar ohne Anpassung bestehender Datenschutzerklärungen möglich, da keine externen Datenverarbeitungen stattfinden.

Über FlowTailor

FlowTailor ist eine spezialisierte Beratungsagentur für Workflow-Automatisierung und KI-Integration mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. Anstelle standardisierter Softwarelösungen entwickelt das Unternehmen individuelle Automatisierungskonzepte, die gezielt auf die Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind. Durch den Einsatz von Low-Code-Technologien bleiben Kunden flexibel und unabhängig, während manuelle Prozesse in messbare Effizienzgewinne überführt werden.

Highlights im Überblick:

* Maßgeschneiderte Workflows statt Standardlösungen

* „Dark Processing“ für automatisierte Hintergrundprozesse

* Keine eigene IT-Abteilung erforderlich – Full-Service-Betreuung

* Volle Kontrolle über Daten und Infrastruktur

Interessierte Makler und Finanzdienstleister können in einem unverbindlichen Erstgespräch ihre bestehenden Prozesse analysieren lassen und individuelle Automatisierungspotenziale identifizieren.

Zum Interview-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=oVX36O8wjRo&t=29s

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1 1

96163 Gundelsheim

Deutschland

fon ..: 0951-420256

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de/

email : info@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Makler und Maklerunternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

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