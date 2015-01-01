Versicherungsbestand verkaufen – so gelingt es

Versicherungsbestand erfolgreich verkaufen: Erfahren Sie, wie Sie Ihren Bestand richtig vorbereiten, bewerten und an den passenden Nachfolger übergeben

Für viele Makler ist der eigene Bestand das wichtigste Kapital und der entscheidende Baustein für die eigene Altersversorgung. Den Versicherungsbestand zu verkaufen bedeutet nicht nur, den Wert der Lebensleistung zu sichern, sondern auch die Übergabe und die Betreuung der Kunden langfristig sicherzustellen. Gründe für den Verkauf sind vielfältig: Alter, Ruhestand, gesundheitliche Aspekte, berufliche Neuorientierung, finanzielle Situation oder regulatorische Veränderungen.

Bevor Sie Ihren Versicherungsbestand verkaufen, sollten Sie die Ausgangssituation genau analysieren:

– Warum und idealerweise an wen (Idealvorstellung) soll der Bestand übergeben werden?

– Welche Daten und Informationen sind für die Bewertung, Kaufpreisfindung und für die Erstellung des Verkaufsexposés wichtig?

– Maximale Kaufpreisgestaltung, schnelle Abwicklung oder Bestandssicherung für die Kunden?

– Zeithorizont planen: In der Regel dauert der Prozess 6-12 Monate. Mit guter Vorbereitung lassen sich Nachfolger jedoch auch oft innerhalb von 90 Tagen finden. Vorausgesetzt alle nötigen Unterlagen liegen vor und das Exposé ist für die Suche freigegeben.

Der wichtigste Schritt beim Versicherungsbestand verkaufen ist die Wahl des richtigen Nachfolgers. Hierbei geht es nicht nur um den Kaufpreis, sondern auch um den Werterhalt und die Kundenzufriedenheit.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Sie durch:

– Zugang zu einem breiten Netzwerk geprüfter Kaufinteressenten

– Diskrete Ansprache und strukturierte Auswahlprozesse

– Begleitung in der Verhandlungs- und Übergabephase

Der Vorteil einen unabhängigen Berater hinzuzuziehen ist, dass die Suche zunächst anonymisiert erfolgen kann, Makler immer mit mehreren Kandidaten verhandeln können und sie höhere Verkaufspreise durchsetzen können, als wenn sie es alleine versuchen.

So wird sichergestellt, dass zum einen die Kunden auch in Zukunft bestens betreut werden und zum anderen ein Nachfolger gefunden werden kann, der den gewünschten Kaufpreis bezahlen kann und will.

Hier können Sie unser E-Book „Mehr für’s Lebenswerk“ kostenfrei downloaden:

E-Book Mehr für’s Lebenswerk

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Oliver Petersen

Rothenbühlstr. 1

96163 Gundelsheim

Deutschland

fon ..: 0951/4072667

web ..: http://www.makler-nachfolger-club.de

email : info@makler-nachfolger-club.de

Der erste deutschen Makler Nachfolger Club e.V. (Vorstände: Thomas Suchoweew und Oliver Petersen) hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Oliver Petersen

Rothenbühlstr. 1

96163 Gundelsheim

fon ..: 0951/4072667

web ..: http://www.makler-nachfolger-club.de

email : info@makler-nachfolger-club.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erfolgreiche Ruhestandsplanung: Wie Unternehmer ihr Vermögen nach dem Unternehmensverkauf vermehren können Flugzeugkalender 2026 Sonderausgabe „Flughafen Nürnberg“ – Wandkalender mit einzigartigen Flugzeugfotos