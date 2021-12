Bestandsverkauf – Nachfolgeplanung – Maklerbestand verkaufen

Nachfolgeplanung für Makler wird immer wichtiger. Der Makler-Nachfolger-Club e.V. hat bereits über 600 Mitglieder – Makler und Maklerunternehmen die er für eine Übergabe vorbereitet.

Der Makler-Nachfolger-Club e.V. ist weiter auf Erfolgskurs. Der Verein, der sich seit 2014 um die Nachfolgeregelung von Finanz- und Versicherungsmaklern kümmert, konnte im Dezember seine Mitgliederzahl auf über 600 steigern und baut damit seine Position als einer der führenden Anbieter der Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen weiter aus.

Noch immer steigt die Nachfrage nach Versicherungsbeständen und Versicherungsmaklerunternehmen und die Preise sind auf einem stabil hohen Niveau. Im Jahr 2021 konnte der Verein Verkaufspreise von über 4.000.000 Euro für verkaufswillige Mitglieder erzielen. Der Verein hat es mit seinen angeschlossenen Beratern auch in diesem Jahr geschafft, in fast allen Fällen die von den Verkäufern gewünschten Kaufpreise durchzusetzen und die Übertragung der geschaffenen Lebenswerke an passende Nachfolger sicherzustellen.

Vom Bewertungsportal ProvenExpert wurde der Verein auch in diesem Jahr wieder als Top-Dienstleister ausgezeichnet. Die Bewertung stieg auf 4,93 von 5 Sternen aus 197 Bewertungen.

Durch die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit Finanzierungsplattformen und Finanzierungsberatern konnte die Finanzierung der Käuferseite für die Übernahme von Versicherungsbeständen und Versicherungsmaklerunternehmen zusätzlich verbessert werden. Insgesamt konnte die Zusammenarbeit mit weitern Förderern und Spezialisten ausgebaut werden und den Mitgliedern steht nun eine weiter vergrößerte Auswahl für verschiedene Fachbereiche zur Verfügung.

Notfallplanung und Absicherung für Makler:

Da sich die Anzahl der Notfallanfragen im Jahr 2021 deutlich vergrößert hat, werden kostenfreie Unternehmervollmachten angeboten, die den Verein im Fall der Fälle berechtigen, die notwendigen Maßnahmen für die Sicherung der Bestände und Unternehmenswerte für seine Mitglieder vorzunehmen. Die Vollmacht ist ergänzender Baustein zum bereits seit mehreren Jahren kostenfrei angebotenen Makler-Notfallordner. Noch immer wird die Notfall- und Nachfolgeplanung für viele Marktteilnehmer als eine eher unbequeme und unwichtige Aufgabe gesehen und gerne auf spätere Zeitpunkte verschoben. Trotzdem gilt: je früher man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto besser. Nicht zuletzt können durch eine gute Vorbereitung auf den Übergabezeitpunkt oft deutlich höhere Verkaufspreise erzielt werden. Durch das für Mitglieder kostenfreie Angebot von Unternehmervollmachten wurden niederschwellige Angebote geschaffen, die das Bewusstsein für die nötige Notfall- und Nachfolgeplanung steigern und den Einstieg in die Praxisumsetzung erleichtern sollen.

Für das Jahr 2022 sind bereits weitere Verkäufe in Vorbereitung und der Verein erwartet eine weiter steigende Anzahl von Verkäufen von Versicherungsbeständen und Versicherungsmaklergesellschaften. Interessierte Nachfolger können sich über den Makler Nachfolger Club informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : info@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 1.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. wurde 2014 gegründet und ist als eingetragener Verein zu 100 % unabhängig. Vorstände sind Thomas Suchoweew und Oliver Petersen.

