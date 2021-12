Luxus-Autohändler Scuderia Motors verlängert Mietvertrag um zehn Jahre in Münchner Geschäfts- und Büroobjekt

Scuderia Motors mietet 1.300 Quadratmeter Büro- und Ausstellungsflächen auf weitere zehn Jahre. Das Büro- und Geschäftshaus der Schwaiger Group am Moosfeld im Münchner Osten behält seinen Ankermieter.

München, 16. Dezember 2021. Die Schwaiger Group hat den Mietvertrag mit dem Luxus-Autohändler Scuderia Motors in ihrem Münchner Büro- und Geschäftshaus am Moosfeld (Schatzbogen 38) um zehn Jahre verlängert. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Verkauf und den weltweiten Export von exklusiven Fahrzeugen von Herstellern wie Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche oder Land Rover. Auf 1.300 Quadratmetern Büro- und Ausstellungsflächen präsentiert das Unternehmen interessierten Käufern limitierte Sondermodelle. Scuderia Motors ist vor sechs Jahren eingezogen und Ankermieter des 4.500 Quadratmeter großen Objekts.

Michael Schwaiger, CEO der Schwaiger Group: „Die Mietvertragsverlängerung unterstreicht die Qualität der Immobilie und steht gleichzeitig für den Imagewandel des Münchner Ostens. Scuderia Motors ist ein international tätiges Unternehmen, das im Luxussegment eine exklusive Nische bedient. Dafür braucht das Unternehmen ansprechende und vor allem hochwertige Verkaufsräume, weil es Kunden aus der ganzen Welt auf diesen Ausstellungsflächen empfängt. Wir freuen uns, dass wir das Unternehmen überzeugen konnten.“

Münchner Osten gewinnt an Bedeutung

Für Projektentwickler und Mieter wird der Münchner Osten immer attraktiver. Namhafte Unternehmen wie die ARAG Krankenversicherung oder das international tätige IT-Unternehmen IBM haben sich in der Nachbarschaft niedergelassen. Die positive Entwicklung des Münchner Ostens ist Schwaiger zufolge nicht nur der Architektur und urbanen Quartierskonzepten geschuldet, sondern ebenso einer langfristigen infrastrukturellen Planung. Vor über 20 Jahren hat die Erschließung des Moosfelds mit der Eröffnung des gleichnamigen U-Bahnhofes begonnen. Seitdem entwickelt sich das Moosfeld städtebaulich kontinuierlich weiter zu einem Bezirk mit urbaner Aufenthaltsqualität.

Über die Schwaiger Group

Die Schwaiger Group ist als Bauträger sowie in den Bereichen Ankauf, Projektentwicklung, Vermietung und Verkauf tätig. Das Unternehmen ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreich am Münchner Markt aktiv. Ein besonderer Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der nachhaltigen Revitalisierung von Objekten. Auf dem Feld der Immobilientransaktionen übernimmt die Schwaiger Group die komplette Klaviatur der Prozesse von der Prüfung der Standortqualität und Substanz über technische und kaufmännische Due Diligence bis zur Vertragsreife. Bisher realisierte das Unternehmen unter anderem ein Wohnbauprojekt in Johanneskirchen, die Revitalisierung eines Wohn- und Geschäftshauses am Münchner Oberanger sowie mehrere große Gewerbeprojekte am Frankfurter Ring in München sowie im Münchner Osten. Zuletzt erwarb die Schwaiger Group die Büroimmobilie „Hatrium" in Unterhaching. Heute ist das Unternehmen mit 12 Mitarbeitern und einem abgewickelten Transaktionsvolumen von EUR 325 Mio. sowie mehr als 237.000 Quadratmetern gemanagten Mietflächen einer der leistungsstärksten Akteure in der regionalen Bau- und Immobilienbranche.

