Deutsche Restless Legs Vereinigung: Vortragsveranstaltung auf 1. Moerser Schlaftag

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung lädt zu einem Vortrag auf dem 1. Moerser Schlaftag zum Thema „Diagnose und Therapie des RLS“ am 24.05.2025 um 11:30 Uhr ein.

München/Moers, 08.05.2025 – Die Deutsche Restless Legs Vereinigung (RLS e.V.) lädt herzlich zur Vortragsveranstaltung am 24.05.2025 um 11:30 Uhr auf dem 1. Moerser Schlaftag in die Räumlichkeiten der Bethanien Pflegeschule Moers ein. Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten, die mehr über das Restless Legs Syndrom (RLS), auch als „Unruhige Beine“ bekannt, erfahren möchten.

Thema der Veranstaltung: Der Referent PD Dr. med. Cornelius Bachmann, Osnabrück wird sich ausführlich dem Thema „_Diagnose und Therapie des RLS_“ widmen

Zielgruppen: Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Menschen, die selbst unter Restless Legs leiden, als auch an Angehörige, medizinisches Fachpersonal und alle Interessierten, die mehr über das Syndrom erfahren möchten. Das Angebot ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsdetails:

* Datum: 24.05.2025

* Uhrzeit: 11:30 Uhr

* Ort: Bethanien Pflegeschule Moers, Bethanienstraße 15, 47441 Moers

* Um Anmeldung wird gebeten unter:

* 02628/3949 (W. Palm) oder

* per Mail: schlaftag25moers@freenet.de

Fachvorträge und praxisnahe Informationen bieten immer wieder wertvolle Einblicke in den Stand der Forschung, Therapiemöglichkeiten und Hilfsangebote für Betroffene. Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Referenten zu stellen und in den Dialog zu treten.

Der RLS e.V. bietet durch diese Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit für Betroffene und Interessierte, sich zu vernetzen und von erfahrenen Fachleuten zu lernen. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, das Bewusstsein für RLS zu erhöhen und den Betroffenen zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

email : info@restless-legs.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bedeutsame Kupferanomalie auf Bluebird East identifiziert Eishockey-Liebe.de: Die erste deutsche Singlebörse für Fans, Spieler und Liebhaber des schnellsten Sports