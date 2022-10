BayWa und die CAS AG bieten dem Handel gemeinsam Transparenz für ihre Nachhaltigkeits-Initiativen

Partnerschaft verbindet BayWas Plattform Combayn für regionale Umwelt- und Kompensationsangebote mit der Lösung Sustain:Data der CAS AG für transparente Nachhaltigkeits-Daten in Unternehmen

München, Hamburg, 26. Oktober 2022

BayWa und die CAS AG bieten ihre Nachhaltigkeits-Plattformen ab sofort auch gemeinsam als umfassendes Lösungspaket an, mit dem Unternehmen des Handels ihre Umwelt- und Klima-Initiativen vorantreiben und transparent machen können. Die Partner haben ihre Lösungen technologisch so verknüpft, dass Einzelhandels-Organisationen diese durchgängig zur Optimierung ihrer Nachhaltigkeits-Strategie einsetzen können:

* Auf der Nachhaltigkeits-Plattform Combayn bietet BayWa vertrauenswürdige, regionale Umwelt- und Kompensationsprodukte an, mit denen Unternehmen ihre Umwelt- und CO2-Bilanz verbessern können. Ob nachhaltige Landwirtschaft oder klimagerechter Waldumbau: Combayn bietet messbare und nachvollziehbare Umwelt- und Klimaleistungen an, die bei Bedarf auch mit unternehmenseigenen oder internationalen Projekten gekoppelt werden können.

* Die CAS AG ermöglicht Unternehmen mit ihrer Lösung Sustain:Data einen umfassenden Überblick über ihre Nachhaltigkeits-Daten und die Aussteuerung ihrer Umweltstrategie. Durch Integration aller relevanten Informationen und Daten auf einer Oberfläche behalten die Anwender ihre Emissionsdaten und ihren CO2-Footprint im Blick und können in Zukunft auch regulatorischen Anforderungen leichter begegnen.

Durch den kombinierten Einsatz beider Lösungen können Handelsunternehmen die Wirkung vertrauenswürdiger Kompensationsprodukte auf die Nachhaltigkeits-Situation ihres Unternehmens unmittelbar messen. Nicht zuletzt können sie den Effekt einzelner Maßnahmen auch für ihre eigenen Kunden transparent machen.

So können Handelsunternehmen die Umsetzung ihrer Umwelt-Maßnahmen für Endverbraucher im Detail nachvollziehbar machen und sie beispielsweise als Verkaufsförderungsaktionen an den Erwerb ihrer Produkte oder Dienstleistungen knüpfen. Bietet ein Einzelhändler seinen Kunden mit dem Kauf eines bestimmten Produktes die anteilige Finanzierung eines Nachhaltigkeits-Projektes wie die Pflanzung von Bäumen an, dann kann er zum Beispiel über seine eigene App seine Kunden darüber informieren, welches Nachhaltigkeits-Programm dediziert durch den Kunden unterstützt wird.

Dieses granulare Informationsmanagement dient dazu, das Vertrauen aller Beteiligten in die Projekte zu gewährleisten. Dabei schafft die regionale Nähe, der persönliche Kontakt zu den Land- und Forstwirten sowie der Einsatz modernster Technologie zur Projekt-Auswahl und -Nachverfolgung das notwendige Vertrauen in die Angebote von Combayn.

Steffen Winkler, Geschäftsbereichsleiter IT Products & Services bei der BayWa, freut sich über die neue Partnerschaft: „Das Zusammenspiel von Combayn und der Plattform Sustain:Data der CAS AG gibt dem Händler die Möglichkeit, die Transparenz und das Profil seines Nachhaltigkeits-Engagements auf die nächste Stufe zu heben, den Konsumenten durch den regionalen Ansatz auf einer neuen emotionalen Ebene anzusprechen und sich als Vorreiter zu etablieren.“

Frank Austel, Branchenbereichsleiter Retail der CAS AG, ist ebenso glücklich über das, was die Partner schon bald zusammen voranbringen können: „Nachhaltiges Wirtschaften hat für die CAS AG ebenso wie soziale Verantwortung schon immer sehr hohe Priorität. Wir freuen uns sehr, durch unsere Zusammenarbeit mit der BayWa sowohl unsere Kompetenzen als auch unsere herausragenden Verbindungen in die Unternehmen des Einzelhandels dafür einsetzen zu können, Umweltleistungen zu fördern und transparent zu machen.“

Die neuen Partner werden ihre gemeinsamen Pläne für Combayn und Sustain:Data am 17. November 2022 ab 15:00 Uhr in dem gemeinsamen Webinar „Nachhaltigkeit mit Datenmessung, Transparenz und Kompensation“ präsentieren.

Melden Sie sich gerne hier an: https://www.c-a-s.de/retail/nachhaltigkeit-messbar-machen-mit-sustaindata/#anmelden

Combayn

Combayn ist ein Lösungsangebot der BayWa AG und verfolgt mit seinem Plattform Ansatz seit 2021 das Ziel, Nachhaltigkeit mit Regionalität und Digitalisierung zu verbinden. Unternehmen können in verschiedene Umwelt- und Klimaleistungen investieren, sowie eigene Nachhaltigkeitsprogramme managen und damit ein neues Kapitel in Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie einleiten. Nachhaltigkeitspartner realisieren, unterstützt durch modernsten Technologieeinsatz, transparent und nachvollziehbar Umwelt- und Klimaprojekte mit messbarem Effekt.

https://www.combayn.de/

BayWa

Seit ihrer Gründung 1923 konzentriert sich die BayWa auf die elementaren Grundbedürfnisse von Menschen: Ernährung, Wärme und Mobilität sowie Bauen und Wohnen. Als Grundversorger in den Geschäftsfeldern Energie, Agrar und Bau entwickelt das Unternehmen regional wie international integrierte Kundenlösungen. Damit trägt die BayWa dazu bei, die Nahrungsmittelproduktion umweltverträglich effizienter zu gestalten. Sie ist ein global führender Projektierer von Anlagen für erneuerbare Energien und bringt Energieeffizienz sowie Wohngesundheit im Baubereich voran. Rund 21.500 Menschen sind in rund 50 Ländern für die BayWa im Einsatz. Das Unternehmen wurde 2021 von den Vereinten Nationen als einer von „50 Sustainability and Climate Leaders“ weltweit ausgewählt.

https://www.baywa.com/

CAS AG

Die CAS AG schafft seit der Gründung 1988 nahtlos integrierte Gesamtlösungen zur Verringerung der Komplexität von Geschäftsprozessen – unabhängig, umfassend und weitsichtig. Wir stehen mit der Kombination von Strategie-, Prozess- und technologischer Beratung für innovative, zielorientierte und nachhaltige Lösungen. Mit rund 140 Mitarbeitern an 4 Standorten in Deutschland und fachlichen Schwerpunkten für die Branchen Financial Services, Industry, Insurance und Retail engagiert sich die CAS AG für den Projekterfolg ihrer Kunden. Als kontinuierlicher Partner der SAP SE und seit 2007 IBM Business Partner verbindet die CAS AG detaillierte Kenntnisse von Applikationen, Werkzeugen und Technologien mit erprobten Vorgehensmodellen und Methoden für komplexe Projektanforderungen.

www.c-a-s.de

