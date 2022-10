Spart Energie, Geld und Zeit: Thermotopf Romana i von Schulte-Ufer

Traditionelles Garprinzip entlastet Geldbeutel, Umwelt und Zeitbudget

– Geradezu perfekt für Berufstätige und Familien

– Quasi „eingebaute“ Geling-Garantie für Mutters klassische Gerichte und und angesagte One-Pot-Rezepte

– ideal auch für vegane oder Biokost

– leckere Rezeptideen machen Appetit aufs Kochen und Genießen

Kaum ein Thema beschäftigt uns zurzeit so sehr wie das Energiesparen. Und vieles ist dabei möglich – auch beim Kochen: etwa den passenden Topf für die Plattengröße sowie einen Deckel zu verwenden oder die Herdplatte früher auszuschalten, um die Restwärme auszunutzen. Der Thermotopf® von Schulte-Ufer spart Energie noch weitaus durchdachter und komfortabler, denn die Speisen werden nur kurz angekocht, dann wird der Topf in die Thermobox gesetzt. Darin gart der Inhalt ohne jegliche Energiezufuhr weiter, bis er serviert wird und sich jeder über das leckere Essen freut.

Kochen mit dem Thermotopf hat viele Vorteile

Der Thermotopf® wird dazu einfach mit den gewünschten Zutaten gefüllt, die Speisen kurz angekocht oder angebraten, und nach einer kurzen Abkühlphase von etwa 20 Sekunden wird der Topf in die Thermobox gestellt. Darin gart das Essen ohne jegliche Energiezufuhr und ohne Aufsicht weiter, bis es serviert und gegessen wird. Das kann etliche Stunden später sein, denn selbst nach 12 Stunden haben die Speisen noch eine Temperatur von ca. 50 Grad. Auch „Nachzügler“ bei Tisch können so ihr Essen genießen, ohne es noch einmal aufwärmen zu müssen. Und lästiges Anbrennen und Überkochen gehören mit dem Thermotopf® – ebenso wie schmutzige Herdplatten – endgültig der Vergangenheit an.

Garprozess ganz ohne Energie

Der Thermotopf® Romana i lässt ein traditionelles Garprinzip wieder aufleben, die „Kochkiste“, in der die Speisen ganz ohne Aufsicht weitergaren, ohne dass dafür Energie erforderlich ist. Dieses Garprinzip macht den Thermotopf® so umweltschonend und effizient. Darüber hinaus eignet sich die isolierende Eigenschaft der Thermobox auch bestens zum Kühlen von Eis oder Eiswürfeln, etwa auf Reisen oder für ein Picknick.

Geling-Garantie für klassische oder angesagte One-Pot-Gerichte – ideal auch für die vegane und die Bioküche

Besonders gut lassen sich darin Eintöpfe und Suppen, Gemüse und Gulasch, Kartoffeln, Nudeln und Reis, Rouladen, Schweine- oder Rinderbraten zubereiten. Geradezu geschaffen ist der Thermotopf® für die angesagten One-Pot-Gerichte, aber auch für die Bioküche sowie für die Zubereitung von veganen Gerichten. Das Anquellen und Garen von Getreide, Erbsen oder Gries wird damit ebenso zum Kinderspiel wie die Zubereitung von Joghurt.

Dabei bietet der Thermotopf® weitere, für Verbraucher zunehmend wichtiger werdende Vorteile: Durch das schonende Weitergaren in der Box ohne Energiezufuhr bleiben die Nährstoffe besser erhalten als bei der üblichen Zubereitung. Gleichzeitig ist das Essen weitaus geschmackvoller – eine derart zubereitete Paprika schmeckt z. B. nahezu so intensiv, als würde man sie roh genießen.

Leckere Rezeptideen zum Nachkochen

Jeder Thermotopf® wird mit einer Broschüre geliefert, in der das Garprinzip Schritt für Schritt beschrieben ist. Dazu liefert die Broschüre 12 leckere Rezeptideen, die garantiert gelingen. Die Bandbreite der Rezepte reicht von vegetarischen Gerichten wie „Blumenkohlcurry“ über Deftiges wie „Rindergulasch“ bis hin zum Kinderleibgericht „Kartöffelchen & Möhrchen“ oder der süßen veganen Verführung „Exotischer Kokos-Milchreis mit Mango“. Damit Köche auch ihrer eigenen Fantasie beim Kochen mit dem Thermotopf® freien Lauf lassen können, hat Schulte-Ufer die unterschiedlichen Garzeiten von einzelnen Zutaten übersichtlich in einer Tabelle zusammengestellt. Mit dieser Garzeitentabelle steht der Kreation eigener Rezeptideen nichts im Wege. Broschüre, Rezepte und Garzeiten können auch im Internet heruntergeladen werden unter: https://schulteufer.de/media/pdf/c4/94/80/Thermotopf_Prospekt.pdf

Der Thermotopf® Romana i besteht aus einem Fleischtopf aus hochglanzpoliertem Edelstahl rostfrei 18/10 in besonders schwerer Qualität. Der energiesparende protherm® Allherd-Kupferboden des Topfes ist für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet und reagiert auf jegliche Regulierung von Hitze ganz unmittelbar. An seinen wärmeisolierenden Profilgriffen kann der Topf ganz einfach vom Herd genommen und in die Thermobox gestellt werden. Die schwarze Thermobox ist aus hochwertigem Kunststoff.

Angeboten wird der Thermotopf® Romana i in drei Größen: mit 16 cm Durchmesser (Inhalt ca. 2,0 l für 2-Personen-Haushalte) zum Preis von 129,00 EUR, mit einem Durchmesser von 18 cm (Inhalt ca. 2,5 l für 2- bis 3-Personen-Haushalte) zum Preis von 144,00 EUR sowie mit 20 cm Durchmesser (Inhalt ca. 3,5 l für 3- bis 4-Personen-Haushalte) zum Preis von 154,00 EUR.

Weitere Informationen auch unter: https://schulteufer.de/

