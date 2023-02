Schulte-Ufer – Sparen und Genießen mit dem „richtigen“ Kochgeschirr: Wega macht’s möglich

Energiearm kochen dank ecotherm® Allherd-Aluminium Kapselboden – Kochgeschirr überzeugt mit Must-haves und Nice-to-haves

Produkte für moderne Garmethoden machen Zubereitung unkompliziert und zeitsparend – zeitloses Design erfüllt höchste Ansprüche – Tausch-Tage machen Wega momentan besonders günstig

Sparsames Haushalten hat in jüngster Zeit noch mehr an Bedeutung gewonnen, in allen Bereichen – und sparen lässt sich auch in der Küche, mit dem „richtigen“ Kochgeschirr ebenso wie mit einer cleveren Zubereitung – oder besser noch mit Kochgeschirr, das beides kombiniert. Bestes Beispiel dafür ist die Kochgeschirr-Serie Wega von Schulte-Ufer, die mit ihrem ecotherm® Allherd-Aluminium Kapselboden energiearmes Kochen ermöglicht, und mit zahlreichen Spezialartikeln moderne Zubereitungsmethoden ganz einfach macht. Darüber hinaus verbindet Wega ergonomisches Design, hohe Qualität, optimalen Gebrauchsnutzen und ausgereifte Funktionen perfekt miteinander. Konsequenterweise erhielt kaum eine andere Serie in den letzten so viele Sehr-gut- und Gut-Auszeichnungen, von Öko-Test und Emporio ebenso wie zuletzt von der Stiftung Warentest.

Das Kochgeschirr Wega überzeugt mit Must-haves wie hochwertigen Töpfen und Pfannen sowie mit Nice-to-haves wie Spagettitopf mit Anti-Überkoch-System, Multi-Dämpfaufsatz, der durch seine abgestufte Form auf Töpfe mit verschiedenen Durchmessern passt, sowie Aroma-Dämpfer, in dem sich zeit- und energiesparend verschiedene Speisen gleichzeitig im Wasserdampf garen lassen, und das besonders schonend. Nur wenige Serien in Deutschland haben eine solch große Sortimentsbreite und -tiefe wie Wega: Insgesamt gehören 20 Produkte dazu, die so gut wie jeden Anspruch beim Kochen und Braten oder beim Schmoren und Dämpfen erfüllen – für die Zubereitung traditioneller Gerichte ebenso wie für vegetarische oder vegane.

Wer mit Wega kocht, kann sich bei jedem Produkt über viele durchdachte Details freuen: Der hochglanzpolierte Rumpf ist ebenso wie die wärmeisolierenden Edelstahlgriffe gemacht aus rostfreiem Edelstahl 18/10. Der hitze-beständige, bruchsichere Güteglasdeckel ermöglicht komfortables Sichtkochen und -braten, damit hat man alles jederzeit im Blick. Mit praktischen Eigenschaften wie einem stabilisierenden Schüttrand, der praktischen Innenskalierung in den Töpfen für einfaches Dosieren sowie der besonders kratz- und abriebfesten Siegutal-Plus-Antihaft-Versiegelung von Schmor-, Bratpfannen und Wok geht die Zubereitung leicht von der Hand. Der energieeffiziente ecotherm® Allherd-Aluminium-Kapselboden speichert die zugeführte Wärme und gibt sie während des Kochprozesses bei reduzierter Energiezufuhr kontinuierlich an das Gargut ab.

Derzeit lässt sich mit Wega zudem bares Geld sparen: Noch bis Ende April finden bei teilnehmenden Händlern die Wega-Tauschtage statt. In dieser Zeit ist jedes Wega-Produkt bis zu 10 Euro günstiger zu haben, die beste Gelegenheit also, die Küchenausstattung jetzt zu ergänzen…

Das Kochgeschirr Wega im Überblick:

Produkt / Größe – Inhalt / Preis*

Bratentopf / 16 cm, ca. 1,4 L / 59,99 EUR

Bratentopf / 20 cm, ca. 2,5 L /69,99 EUR

Fleischtopf / 16 cm, ca. 2,0 L / 69,99 EUR

Fleischtopf / 20 cm, ca. 3,5 L / 74,99 EUR

Fleischtopf / 24 cm, ca. 5,5 L / 84,99 EUR

Stieltopf / 16 cm, ca. 1,4 L / 54,99 EUR

Suppentopf / 20 cm, ca. 5,0 L / 99,99 EUR

Spagettitopf / 20 cm, ca. 5,0 L / 129,00 EUR

Aroma-Dämpfer / 30 cm, ca. 6,5 L / 169,00 EUR

Alles-Dämpfer / 16 cm / 99,99 EUR

Alles-Dämpfer / 20 cm /109,00 EUR

Multi-Dämpfaufsatz / 20 cm – passend für 16 cm, 18 cm, 20 cm Durchmesser / 54,99 EUR

Seiher / 25 cm / 54,99 EUR

Bratpfanne, beschichtet / 20 cm / 74,99 EUR

Bratpfanne, beschichtet / 24 cm / 84,99 EUR

Bratpfanne, beschichtet / 28 cm / 99,99 EUR

Schmorpfanne, beschichtet / 24 cm / 114,00 EUR

Schmorpfanne, beschichtet / 26 cm / 119,00 EUR

Schmorpfanne, beschichtet / 28 cm / 129,00 EUR

Wok, beschichtet, inkl. Gitter / 34 cm, ca. 4,5 L / 139,00 EUR

* unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Weitere Informationen unter: https://schulteufer.de/

