Und zum Fünften: Schulte-Ufer wieder „Branchenbester“

Sauerländer Familienmarke zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 bei Kundenzufriedenheit mit Töpfen und Pfannen

– Produktqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen Verbraucher besonders

– Marke wird am häufigsten weiterempfohlen – Wok Globus i ebenfalls soeben mit „sehr gut“ bewertet

Mit keiner anderen Marke für Töpfe und Pfannen sind Kunden so zufrieden wie mit den Produkten von Schulte-Ufer – und das bereits zum 5. Mal in Folge. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung des Marktforschungsinstituts DISQ (Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG), Hamburg. Besonders zufrieden sind Verbraucher mit der Produktqualität von Schulte-Ufer, aber auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus steht die Marke auch an erster Stelle bei den Weiterempfehlungen. Das sauerländische Familienunternehmen verweist damit erneut Unternehmen wie Tefal, WMF, Fissler, Rösle oder Silit auf die Plätze.

Der Name Schulte-Ufer steht bereits seit 1886 für langlebige, hochwertige Küchengeräte, die praktische Lösungen mit herausragender Qualität für höchste Ansprüche verbinden. Seit jeher sind die Produkte des Hauses einzigartig, immer auf dem neuesten Stand der Technik und zeitlos schön. Sie vereinen Lifestyle und Verbraucherwünsche mit Gegenwarts- und Zukunftsthemen. Wie überzeugend diese Unternehmensphilosophie ist, wird durch das DISQ-Umfrageergebnis erneut nachdrücklich bestätigt. Auch weitere Auszeichnungen von unabhängigen Instituten unterstreichen dies. Erst im Juni 2022 sprach die WirtschaftsWoche, das führende deutsche Wirtschaftsmagazin, die „höchste Empfehlung“ aus für Schulte-Ufer. Das Unternehmen geht immer wieder als Sieger aus Kundenbefragungen hervor, die auf Basis von Verbrauchermeinungen zustande kommen und somit auf wertvollen, weil praxiserprobten Bewertungen von Kunden beruhen. Im Herbst letzten Jahres zeichnete das renommierte Wirtschaftsmagazin Focus Money das Unternehmen bereits zum dritten Mal in Folge mit dem Deutschlandtest-Siegel „Preissieger 2021“ in Gold aus. Im Sommer letzten Jahres wurde Schulte-Ufer zum „Kundenliebling 2021“ in Gold im Segment „Zuhause und Wohnen“ gekürt. Drei Mal hintereinander wurde Schulte-Ufer als „Top Küchen Marke“ ausgezeichnet und belegte bei Funktionalität und Handhabung den 1. Platz. Auch einzelne Produkte werden immer wieder ausgezeichnet wie die Bratpfanne Industar, die beim großen Pfannentest der Stiftung Warentest als Testsieger hervorging, oder der Wok Globus i, der soeben vom ETM Testmagazin mit „sehr gut“ bewertet wurde.

Den exzellenten Namen bei Testern, Handel und Endverbrauchern genießen Schulte-Ufer-Produkte, weil sie sich in jeder Hinsicht ideal in den modernen Küchenalltag einfügen und perfekte Kochergebnisse garantieren.

Die Online-Befragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität berücksichtigte insgesamt 1.585 Bewertungen von Frauen und Männer, die in den letzten sechs Monaten regelmäßig Töpfe und/oder Pfannen verwendeten. Schwerpunkte der Panel-Befragung waren die Kundenmeinungen zum Preis-Leistungs-Verhältnis, der Produktqualität, dem Image der Marke sowie dem Produktsortiment. Auch Kundenärgernisse und die Weiterempfehlungsbereitschaft beeinflussten das Gesamtergebnis. In der Einzelauswertung berücksichtigt wurden alle Töpfe- und Pfannen-Marken, zu denen sich mindestens 80 Kunden äußerten. Dies traf auf 17 Marken zu. Die Ergebnisse können unter https://disq.de/2022/20221018-Toepfe-Pfannen.html abgerufen werden.

Weitere Informationen ebenfalls unter: https://schulteufer.de/

