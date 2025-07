Gold und Silber überdauern Jahrhunderte und Jahrtausende

Wieder einmal konnten alte Gold- und Silbermünzen entdeckt werden. Heute glänzen die Edelmetalle als Anlagegut.

Beim Bau einer Autobahn wurde in Tschechien eine Siedlung der Kelten gefunden, die rund 2.200 Jahre alt ist und etwa 25 Hektar groß. Neben Gebäuderesten wurden mehrere Hundert Gold- und Silbermünzen sowie mehr als 1.000 Schmuckstücke entdeckt. Gold als Anlage und Werterhaltungsvehikel ist heute beliebt wie nie und Anleger blicken auf die Faktoren, die den Preis des edlen Metalls beeinflussen. Jüngst musste der Goldpreis etwas Federn lassen, da sich der Zoll-Deal zwischen Japan und den USA auswirkte. So konnte der Goldpreis die Widerstandszone von 3.450 US-Dollar je Feinunze leider nicht durchbrechen. Das mag auf den ersten Blick frustrierend sein, jedoch sehen die Zeichen für einen höheren Goldpreis weiterhin sehr gut aus.

Es sind nämlich wieder einmal die Zentralbanken, die den Preis des Goldes anheizen könnten. Laut einer Umfrage wollen knapp die Hälfte der Notenbanken in den nächsten drei Jahren ihre Goldreserven erhöhen, damit so viele wie noch nie. Die USA planen zusätzliche Strafzölle gegen Partner Russlands. Gleichzeitig positionieren sich gegen die USA in Sachen Zölle Europa, die Türkei, Indien, China und Südkorea. Wirtschaftliche Folgen weltweit sind vorprogrammiert. Die Handelsstreitigkeiten sind jedenfalls ein bedeutender den Goldpreis antreibender Faktor. Die Zollpolitik des US-Präsidenten hat beispielsweise im zweiten Quartal 2025 den Gewinn von General Motors um 35 Prozent schrumpfen lassen. Und die Zeche zahlen müssen dann entweder das Unternehmen oder die Verbraucher. So hängen eine steigende Inflation und ein geringeres Wirtschaftswachstum wie ein Damoklesschwert über den USA – für den Goldpreis ist dies positiv zu werten.

Denn steigt die Inflation und sinken die Zinsen, dann steigt die Attraktivität des Goldes an und auch die Aktienwerte der Goldunternehmen werden immer attraktiver.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt in Mexiko. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

Gold und Silber besitzt Equinox Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ – in seinen Projekten in den USA und Kanada. Für 2025 insgesamt rechnet das Unternehmen mit der Produktion von bis zu 915.000 Unzen Gold.

