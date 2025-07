GoodData sorgt mit intelligenter Datenautomatisierung für die nächste BI-Generation

Intelligente Daten-Workflows, die automatisch Datenexporte planen, Warnmeldungen auslösen und Erkenntnisse liefern – wann und wo sie benötigt werden.

San Francisco, CA / Access Newswire / 28. Juli 2025 / GoodData, die KI-native Analytics-Plattform, hat heute Intelligent Data Automation vorgestellt: ein leistungsstarkes neues Framework für proaktive Erkenntnisse und operative Reaktionsfähigkeit.

Intelligent Data Automation bietet nahtlose, skalierbare und kontrollierte Automatisierung, die Berichte erstellt, Warnmeldungen auslöst und Analytics in operative Workflows einbettet. Die Automatisierungsebene von GoodData wurde für Skalierbarkeit, Governance und die Kontrolle durch Entwickler konzipiert und beschleunigt die Entscheidungsfindung bei gleichzeitiger Reduzierung von Warnmeldungen und fragmentierten Daten-Workflows.

Mit Intelligent Data Automation schließen wir die Lücke zwischen Daten und Handeln. Teams müssen nicht mehr auf Erkenntnisse warten, sondern erhalten diese automatisch in ihrem bevorzugten Format an jeden beliebigen Endpunkt, zusammen mit dem Kontext, den sie benötigen, um schnell zu handeln. Das ist Automatisierung für das KI-Zeitalter.

Ryan Dolley, VP of Product Strategy bei GoodData

Intelligente Datenautomatisierung für in Workflows eingebettete Analytics

Mit der zukunftsfähigen Automatisierungsebene von GoodData erhalten Benutzer:

– Geplante Exporte von Dashboards und Berichten in PDF, XLSX, PNG, CSV und mehr.

– Ereignisbasierte Warnmeldungen, die bei Überschreitung von Schwellenwerten, Datenänderungen oder prognostizierten Trends ausgelöst werden.

– Multi-Channel-Bereitstellung per E-Mail, Webhooks, Cloud-Speicher (z. B. S3) und Einbettung in Anwendungen.

– Integration mit beliebten Tools wie Slack, Salesforce, Jira und mehr durch flexible Webhook- und API-Verbindungen, die benutzerdefinierte Workflows ermöglichen.

– Kontextbezogene, personalisierte Einblicke, die auf Benutzerrollen, Filter und Berechtigungen zugeschnitten sind.

– Vollständige Governance mit Isolierung der Arbeitsbereiche auf Mandantenebene, rollenbasierten Kontrollen und zentraler Überwachung.

Diese Kombination aus einfacher Bedienbarkeit ohne Programmieraufwand, Reaktionsfähigkeit in Echtzeit und benutzerorientierter Personalisierung macht Intelligent Data Automation zu einem leistungsstarken Fortschritt in der Betriebsanalyse.

Mit GoodData haben wir die eingebettete Analytics für unsere Kunden transformiert und bieten ihnen nun maßgeschneiderte, umsetzbare Einblicke in die Vertriebsleistung und Kundenbindung. Automatisierungsfunktionen wie geplante Exporte stellen sicher, dass unsere Benutzer die benötigten Informationen zum richtigen Zeitpunkt erhalten, was eine erhebliche Verbesserung unserer Analytics-Suite darstellt.

Outfield, leistungsbasiertes CRM

KI-gesteuerte Automatisierungsebene

GoodData erweitert seine Intelligent Data Automation um eine zukunftsfähige, KI-gesteuerte Automatisierungsebene. Diese Entwicklung wurde darauf ausgelegt, Störfaktoren zu reduzieren und das Wesentliche hervorzuheben. Sie markiert den Beginn einer umfassenderen Einführung von KI-Funktionen, die in Kürze verfügbar sein werden und einen ersten Einblick in intelligentere, proaktive Analytics bieten.

Intelligent Data Automation ist von Anfang an integriert und kein nachträglicher Zusatz oder Add-on, sondern Teil der zentralen Ausführungsebene von GoodData, die für moderne SaaS-Anbieter, eingebettete Plattformen und Multi-Tenant-Umgebungen entwickelt wurde. Sie bietet operative BI, die skalierbar und entwicklerfreundlich ist und schnellere, intelligentere Entscheidungen für Tausende von Benutzern, Dutzende von Systemen oder ganze Kundenstämme ermöglicht.

Weitere Informationen darüber, wie Intelligent Data Automation Ihre Datenstrategie transformieren kann, finden Sie unter gooddata.com.

Über GoodData

GoodData ist die KI-native Analyseplattform, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist und Unternehmen zu Erkenntnissen in Echtzeit verhilft – eingebettet, gebrandet und überall dort, wo Ihre Nutzer sie benötigen.

GoodData wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa vertreten. Das Unternehmen betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Good Data und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium.

