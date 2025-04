Der April macht, was er will, auch bei Gold und Silber!

Wie stark der Gold- und der Silberpreis auf Unsicherheiten und Krisen reagieren, ist jetzt gut zu sehen.

Seit Anfang des Jahres hat der Goldpreis um zirka 20 Prozent in US-Dollar gerechnet, zugelegt. Beim Silberpreis schlägt ein Plus von knapp 15 Prozent zu Buche. Saisonale Aspekte spielen derzeit bei der Entwicklung des Goldpreises keine Rolle mehr. April ist ein Monat, in dem der Goldpreis schon Einiges erlebt hat. 2013 gab es preislich einen Crash beim Edelmetall. An einem einzigen Tag im April gab der Goldpreis um neun Prozent nach. Letztes Jahr begann der Goldpreis im April deutlich zu steigen, geschuldet war dies vor allem der chinesischen Nachfrage. Der Goldpreis übersprang die 2.000-US-Dollar-Marke. Damit ist der Preis des edlen Metalls innerhalb eines Jahres um rund 40 Prozent nach oben gegangen. Seit Anfang des Jahres haben sich jedenfalls die Goldbestände an der COMEX in etwa verdoppelt. Zentralbanken kaufen weiterhin Gold und vermehren ihre Reserven.

Silber hat sich preislich in den letzten Monaten auch stabil nach oben bewegt. Charttechniker sehen im Überwinden der 34,86 US-Dollar-Marke die Chance, dass es bis 37 US-Dollar je Feinunze Silber gehen kann. Beim Silber, das vor allem als Industriemetall gebraucht wird, sind Preisvoraussagen nicht einfach. Die industrielle Nachfrage ist unbestritten groß, doch in der amerikanischen Handelspolitik besteht eine große Unsicherheit. Die gerade angekündigten Zölle sollten allerdings Anleger vermehrt in die sicheren Häfen Gold und Silber treiben. Denn die Angst vor einem Handelskrieg ist nun gestiegen, ebenso die Angst vor höheren Preisen und einer wieder anziehenden Inflation. Und gibt es preislich eine Delle bei Gold und Silber, sollte diese zu Nachkäufen genutzt werden. Bergbaubetriebe, die Gold und Silber in den Projekten besitzen, so wie Sierra Madre Gold and Silver oder Fortuna Mining sind ebenfalls sehr interessant.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ – besitzt Goldprojekte in Mexiko. Das Guitarra-Projekt hat Anfang des Jahres die kommerzielle Produktion erreicht und sorgt nun für Einnahmen.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – produziert erfolgreich Gold und Silber (2024 eine Rekordmenge von fast 370.000 Unzen Gold und mehr als 3,7 Millionen Unzen Silber) in seinen fünf aktiven Minen in Westafrika und Lateinamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

