  • Die digitale Transformation gemeinsam gestalten

    Jens Fuhrberg agiert als Mitglied des Vorstands der Stiftung Digitale Chancen

    BildBerlin, 8. Juni 2026

    Am Mittwoch, 3. Juni 2026 hat der Vorstand der Stiftung Digitale Chancen Jens Fuhrberg, Head of Government Affairs bei SAP Deutschland im Rahmen der jährlichen Beiratssitzung zum Mitglied des Vorstands gewählt. Verena Metze-Mangold scheidet als Mitglied des Vorstands aus. „Wir bedanken uns bei Frau Professor Metze-Mangold für ihr ehrenamtliches Engagement als Vorsitzende des Beirats und Mitglied unseres Vorstands,“ sagt Jutta Croll, Vorstandsvorsitzende. „25 Jahre lang hat Verena ihre gesellschaftspolitische Expertise und Leidenschaft für eine chancengerechte digitale Transformation der Gesellschaft in die Arbeit der Stiftung eingebracht und unseren Weg mitgestaltet.“

    Im Fokus der diesjährigen Beiratssitzung standen die aktuelle gesellschaftliche Debatte um die altersgerechte Gestaltung digitaler Plattformen, die Einführung der europäischen digitalen Wallet (EUDI Wallet) sowie die Potenziale und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz. Unter den 30 Mitgliedsorganisationen, die vom Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, über die Deutsche UNESCO-Kommission, den Deutschen Bibliotheksverband und die Bundeszentrale für Politische Bildung zu den kirchlichen Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden reichen, besteht großes Interesse daran, die Potenziale der Digitalisierung sowohl für die jeweiligen Adressat*innen als auch organisationsintern auszuschöpfen. In diesen Prozessen hat sich die Stiftung Digitale Chancen mit ihrer Vielfalt an Expertise und zielgruppenspezifischen Projekten als langjährige Partnerin bewährt.

    „Die Organisationen im Beirat der Stiftung Digitale Chancen werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie die Digitalisierung unsere Gesellschaft verändert“, betont Jens Fuhrberg. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und werde diese Entwicklung als Vorstandsmitglied begleiten und unterstützen.“

    Die Beiratsmitglieder haben ebenfalls am 3. Juni Frau Dr. Susanne Pauser, Vorstand Personal und Digitales des Deutschen Caritasverbands zur Vorsitzenden sowie Dr. Holger Krimmer, Geschäftsführer des Deutschen Bibliotheksverbands zum stellvertretenden Vorsitzenden für die kommenden drei Jahre gewählt.

    Dem Vorstand der Stiftung gehören neben Jens Fuhrberg, Head of Government Affairs, SAP, Stefica Divkovic als Vertreterin des Stifters AOL Deutschland Medien GmbH, Dr. Marion Brüggemann als Vertreterin des Stifters Universität Bremen, Claudia von Bothmer als Vertreterin des Zustifters E-Plus/Telefónica Deutschland GmbH sowie Jutta Croll als Vorsitzende des Vorstands an.

    Über die Stiftung Digitale Chancen

    Die Stiftung Digitale Chancen ist eine gemeinnützige, operativ tätige Stiftung mit Sitz in Berlin; sie erforscht die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung und setzt sich für den chancengleichen Zugang aller Menschen zum Internet ein. Die Stiftung wurde im Januar 2002 von AOL Deutschland und der Universität Bremen mit Sitz in Berlin gegründet. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung sowie des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Stiftung Digitale Chancen
    Laura Hänsch
    Chausseestraße 15
    10115 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 0176 11879180
    web ..: https://www.digitale-chancen.de/
    email : social@digitale-chancen.org

    Pressekontakt:

    Stiftung Digitale Chancen
    Frau Laura Hänsch
    Chausseestraße 15
    10115 Berlin

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    web ..: https://www.digitale-chancen.de/
    email : lhaensch@digitale-chancen.de


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