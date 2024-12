Gemeinsam für nachhaltige Transformation – VASPP und EurA AG vereinen Software und Beratung für die CSRD

Innovative Plattform SUSTENA und Beratungsexpertise – eine ganzheitliche Lösung für Unternehmen, die den Anforderungen der CSRD effizient gerecht werden wollen.

Walldorf, 28.11.2024 – VASPP, ein Anbieter für digitale und innovative Softwarelösungen und die EurA AG, ein führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit, bündeln ihre Kompetenzen.

Gemeinsam unterstützen sie Unternehmen dabei, die anspruchsvollen Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) effizient und nachhaltig zu erfüllen.

Die Herausforderungen der CSRD meistern

Die EU-weite CSRD-Richtlinie verpflichtet seit 2024 Unternehmen, ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) umfassend und transparent darzustellen.

Allein in Deutschland sind davon schätzungsweise 15.000 Unternehmen aller Größen betroffen und stehen vor der Herausforderung, Prozesse und Reporting-Strukturen anzupassen.

SUSTENA – Digitalisierung trifft Nachhaltigkeit

Mit der Softwarelösung SUSTENA bietet VASPP eine Plattform, die den Berichterstattungsprozess für Unternehmen vereinfacht. Die Software ermöglicht eine automatisierte und somit effiziente Sammlung, Analyse, Auswertung und Präsentation von Nachhaltigkeitskennzahlen – datenschutzkonform und prozessoptimiert.

Beratung als Schlüssel zur Transformation

EurA AG bringt ihre tiefgreifende Beratungsexpertise ein, um Unternehmen nicht nur bei der Implementierung von SUSTENA zu unterstützen, sondern auch Prozesse anzupassen und eine nachhaltigkeitsorientierte Unternehmenskultur zu fördern. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die CSRD-Anforderungen nicht nur formal, sondern auch strategisch erfolgreich umgesetzt werden.

Synergien für langfristigen Erfolg

Die Zusammenarbeit von VASPP und EurA AG bietet klare Vorteile:

* Effektive Implementierung: EurA AG begleitet die Einführung von SUSTENA und integriert die Lösung gezielt in bestehende Strukturen.

* Nachhaltige Transformation: Beratung und Software fördern ein tiefgreifendes Umdenken in Unternehmen.

* Zukunftssichere Anpassung: SUSTENA wird kontinuierlich aktualisiert, um regulatorische Änderungen abzubilden, während EurA AG Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt.

Diese Kombination aus innovativer Software und praxisnaher Beratung stellt sicher, dass Unternehmen nicht nur die Anforderungen der CSRD erfüllen, sondern auch langfristig von einer nachhaltigen Transformation profitieren.

Interessierte Unternehmen finden weitere Informationen unter

https://www.vaspp.com und https://www.eura-ag.com

Kontaktinformationen

VASPP GmbH

Dagmar Sievert

Executive Director Operations

0170 4048 026

dagmar.sievert@vaspp.com

EurA AG

Dr. Denise Ott

Head of Sustainability

0172 2190 896

denise.ott@eura-ag.de

