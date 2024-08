Klarheit im Nachhaltigkeitsmanagement: Wesentlichkeit nach CSRD – EU-Taxonomie – Transformation – EcoVadis

Veranstaltung des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) in Erfurt – „Klarheit im Nachhaltigkeitsmanagement“

Am 28. August 2024 findet von 12:45 bis 18:00 Uhr im Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) in Erfurt, Gustav-Freytag-Straße 1, die Fachveranstaltung „KLARHEIT IM NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT: Taxonomie – Transformation – Lieferantenrating EcoVadis“ statt. Diese Veranstaltung wird gemeinsam von der RKW Thüringen GmbH, ThEx Zukunftswirtschaft und der RITTWEGER und TEAM GmbH organisiert. Partner sind der Ostdeutsche Bankenverband e.V. (OstBV), das Thüringer ClusterManagement (ThCM) und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Unternehmerverband Deutschlands e. V. (BVMW).

Die Veranstaltung richtet sich an Thüringer Unternehmer*innen, die Managementebene von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus Thüringen, Nachhaltigkeits-akteur*innen sowie Vertreter*innen der Politik und der Wirtschaftsverbände. Ziel ist es, die zukünftigen Herausforderungen im Nachhaltigkeitsmanagement verständlich darzustellen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Anforderungen der EU-Taxonomie und des Green Deals effektiv in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.

Hintergrund

Die Wesentlichkeit nach CSRD und die EU-Taxonomie sind zentrale Elemente des Green Deals der EU und des Aktionsplans „Sustainable Finance“. Sie dienen als Klassifizierungssystem für nachhaltige Investitionen und unterstützen das Ziel der Klimaneutralität bis 2050. In vielen Unternehmen herrscht jedoch noch Unklarheit über die Umsetzung und die Ziele dieser Maßnahmen. Die Veranstaltung soll diese Vorbehalte ausräumen und praxisnahe Lösungen aufzeigen.

Programm-Highlights

* Grußwort durch Wolfgang Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, TMWWDG

* Fördermöglichkeiten für nachhaltige Unternehmensentwicklung

_André Pesch, Leiter Beratungsdienst, RKW Thüringen GmbH_

* Impulsvortrag zu Nachhaltigkeitsthemen und Wirtschaftstransparenz

_Heiko Rittweger, Geschäftsführer, RITTWEGER und TEAM GmbH_

* Impulsvortrag zu nachhaltiger Unternehmensentwicklung – Wie Banken Sie auf Ihrem Weg begleiten.

_Jeanette Suckow und Matthias Waldner, Commerzbank AG Mittelstandsbank Thüringen_

* CO2-Bilanzierung in Unternehmen

_Juana Schons, Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA)_

* Anwendungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Energieversorgung

_Dr.-Ing. Lutz Mittelstädt, Geschäftsführer, Triveda GmbH_

* Potenzial der Energietransformation und Technologieüberblick

_Dr.-Ing. Dirk Schramm, Ingenieurbüro für Energiewirtschaft_

* Best Practice Beispiel: Transformation in einem KMU

_Christian Schild, Geschäftsführer, Tillmann Verpackungen Schmalkalden GmbH_

* Projekt ThEx Zukunftswirtschaft – Nachhaltiges Wirtschaften

_Peggy Lehmann und Dan Marktscheffel, ThEx Zukunftswirtschaft_

Termin: Mittwoch, 28.08.2024 von 12.45 bis 18.00 Uhr

Veranstaltungsort: Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx), Gustav-Freytag-Str. 1, 99096 Erfurt

Teilnahme und Anmeldung:

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich einen Platz zu sichern.

Online-Anmeldung

Veranstaltungsflyer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RITTWEGER und TEAM GmbH

Herr Heiko Rittweger

Anger 21

99084 Erfurt

Deutschland

fon ..: 03615505600

web ..: https://www.rittweger-team.de

email : erfurt@rittweger-team.de

RITTWEGER und TEAM ist ein international tätiger Impactdienstleister für regeneratives Wirtschaften. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Kommunikation und Design sowie 18 Jahren Expertise in der Nachhaltigkeitsberatung, insbesondere in Reporting, Doppelter Wesentlichkeitsanalyse, Dekarbonisierungsstrategie und Lieferantenrating, bietet RITTWEGER und TEAM mit dem eigenen Circular Material LAB Unterstützung für eine nachhaltige Transformation von Unternehmen, Produkten und Gebäuden hin zur Circular Economy. Neben einer umfangreichen Materialbibliothek bietet das Circular Material LAB dabei eine Plattform für Austausch und Zusammenarbeit.

Pressekontakt:

RITTWEGER und TEAM GmbH

Herr Heiko Rittweger

Anger 21

99084 Erfurt

fon ..: 03615505600

email : erfurt@rittweger-team.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tudor Gold entdeckt neue hochgradige Goldziele auf Treaty Creek und bestätigt Potential für weitere Ziele durch Bohrungen mit 13,89 g/t Goldäquivalent (AuEq) über 6,30 m, 11,05 g/t AuEq über 3,0 m und 8,09 g/t AuEq über 6,15 m innerhalb der Supercell-One Loar Holdings Inc. berichtet über die Ergebnisse des 2. Quartals 2024 und korrigiert die Prognose nach oben