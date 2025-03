Digitale Transformation in deutschen Unternehmen: aktuelle Umfrage zeigt Chancen und Herausforderungen

Eine aktuelle Studie der otris software AG zeigt: Viele Firmen haben keine klare Digitalstrategie, KI bleibt oft ungenutzt und finanzielle Hürden bremsen die Transformation.

Wie digital sind deutsche Unternehmen wirklich? Eine aktuelle Studie der _otris _software AG liefert aufschlussreiche Erkenntnisse zum Status quo der Digitalisierung in deutschen Unternehmen. Die repräsentative Online-Befragung von 1.115 Erwerbstätigen, darunter 602 Entscheider, verdeutlicht, dass trotz Fortschritten weiterhin erhebliche Herausforderungen bestehen.

Digitalisierungsstrategien sind oft unklar

Laut der aktuellen otris-Studie zur Digitalisierung in deutschen Unternehmen haben 76 % der Nicht-Entscheider keine klare Vorstellung von der Digitalisierungsstrategie ihres Unternehmens oder wissen gar nicht, ob eine existiert. Fehlende digitale Infrastrukturen, insbesondere unzureichendes Homeoffice-Equipment (17 %) und langsame Internetverbindungen (12 %), bremsen die digitale Transformation aus.

Künstliche Intelligenz – wertgeschätzt und doch oft ungenutzt

Während 55 % der Entscheider bereits KI in ihrem Arbeitsalltag nutzen, sind es bei den Nicht-Entscheidern nur 18 %. Zudem erkennen 63 % der Entscheider den Nutzen und das Potenzial von KI, doch fast die Hälfte der Nicht-Entscheider ist sich unsicher oder skeptisch gegenüber der Technologie. Besonders verbreitet sind fehlendes Vertrauen (43 %) und die Angst vor Arbeitsplatzverlust durch KI (32 %).

Budgetknappheit und Datenschutz sind zentrale Hürden

Die Studie zeigt, dass die Digitalisierung häufig an finanziellen Engpässen scheitert: 39 % der Unternehmen investieren weniger als 50.000 EUR pro Jahr in Digitalisierungsprojekte. Zudem nennen Entscheider den Datenschutz als größte Herausforderung (45 %), gefolgt von der Integration digitaler Lösungen in bestehende Systeme (35 %).

Effizienzsteigerung durch digitale Lösungen

Besonders im Vertrags- und Dokumentenmanagement wird das Potenzial digitaler Tools deutlich. 87 % der Entscheider bewerten den Einsatz von Vertragsmanagement-Software positiv, da sie Arbeitszeit spart und Prozesse effizienter gestaltet. Durch die permanente und ortsunabhängige Verfügbarkeit aller Vertragsinformationen kann am meisten Arbeitszeit eingespart werden (26 %).

Fazit: Digitalisierung bleibt Top-Priorität

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass deutsche Unternehmen weiterhin vor großen Herausforderungen stehen – aber auch, dass Chancen zur Effizienzsteigerung durch KI und digitale Softwarelösungen bestehen. Eine klare Strategie, gezielte Investitionen und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden sind entscheidend für den zukünftigen Erfolg der digitalen Transformation.

Die vollständige Studie steht hier zum Download bereit. Weitere Informationen finden Sie auf der otris-Homepage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

otris software AG

Herr Dr. Frank Hofmann

Königswall 21

44137 Dortmund

Deutschland

fon ..: +49 (231) 95 80 69-0

web ..: https://www.otris.de/

email : info@otris.de

Die otris software AG entwickelt seit über 25 Jahren innovative Softwarelösungen für die Digitalisierung in Unternehmen. Als führender Anbieter unterstützt das Unternehmen zahlreiche international tätige Konzerne sowie mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation.

