Louella: Eine Hamburger Hitprinzessin tanzt sich in die Charts

Nach dem Überraschungserfolg mit dem augenzwinkernden „Mr. Cool“, dem sie über 12 Wochen lang in den „Offiziellen Deutschen Radiocharts“ musikalisch die Leviten las, fordert Louella, nun zum „Tanz“.

Mit dieser expressiven Eigenkomposition lädt die Hamburger Schlagerprinzessin dazu ein, sich dem Rhythmus hinzugeben, die Nacht zu genießen und sich im Moment zu verlieren. Und damit stehen alle Zeichen erneut auf Erfolg: Der Song schaffte es nicht nur auf Anhieb in die Top10 der Amazon-, Club- und Austrian Schlagercharts sondern auch In die Herzen Hunderter Schlagerfans bei der TV-Show „Schlagerfete´25“. In der ausverkauften Kulthütte „Zur durschtigä Dupfee“ jedenfalls kannte die Begeisterung keine Grenzen. TV-Premiere war bei „Regio TV“, auf Youtube ist die Sendung ebenfalls abrufbar.

„Tanz“ ist mehr als nur ein Song – er ist ein Erlebnis. Die selbstgeschriebene und komponierte Single fängt das magische Gefühl einer unerwarteten Begegnung ein und kombiniert es mit pulsierenden Beats und einer unwiderstehlichen Melodie. Louella erzählt in ihren Lyrics von der elektrisierenden Anziehungskraft eines Moments, in dem alles möglich scheint.

Die mitreißende Kombination aus eingängiger Pop-Hook und modernen Tanzrhythmen macht „Tanz“ zu einem Ohrwurm, der Lust auf Bewegung und Nähe weckt. Die eingebaute Emotionalität wird von Louellas kraftvoller Stimme getragen und lässt den Zuhörer bis zum Morgengrauen mittanzen.

Produziert und gemischt wurde der Song von keinem geringeren als Hitman Markus Norwin Rummel, der schon für Maite Kelly, Ben Zucker und viele weitere, Hits am laufenden Band zauberte und nun „Tanz“ mit seinem unverkennbaren Sound veredelt hat.

Doch wer bitte ist Louella? Trotz der Namensähnlichkeit mit der Disney-Schurkin Cruella aus „101 Dalmatiner“ hat sie mit Hunden eher weniger zu tun. Mit Harmonien umso mehr. „Tanz“ ist schon die siebte Single der Biologie-Studentin!

Musik liegt der 23-Jährigen dabei im Blut und schon früh ging es auf der Grundschule und dem Gymnasium in die klangliche Richtung. Neben Geige und Piano beherrscht der zukünftige Schlagerstar natürlich vor allem das Mikrofon. Und auch was das Business angeht, lässt sie sich kein YX für ein U vormachen: Mit „Fiesta“ hat sie ein agiles Label am Start, Radiolegende Chris Flanger macht für sie das Plugging und das Team um Promotionspezialist Hans Derer sorgt für viel Öffentlichkeit.

Fazit also: Von dieser Künstlerin werden wir garantiert noch viel sehen und hören. Jetzt aber tanzt sich Louella erst mal nach oben bei den Hitparaden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Derer Consulting

Herr Hans Derer

Hermann-Löns-Weg 1

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: 0 71 95 – 9 078 078

fax ..: Fax +49 (0) 71 95 – 90 7

web ..: http://www.derer-consulting.de/

email : hans@derer-consulting.de

Es gibt wohl nur Wenige, die über mehr Erfahrung im Bereich der multimedialen Öffentlichkeitsarbeit im Musikbiz verfügen als der Journalist und Verlagskaufmann Hans Derer. Vom Konzipieren von Marketing- und PR-Kampagnen bis zu deren Durchführung – in Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von kompetenten Partnern reicht das Tätigkeitsfeld des „Öffners schöner Türen“ (so die „Musikwoche“ ). Und dies seit nunmehr 35 Jahren.

Von Januar 1980 bis Dezember 1989 zeichnete Derer als Leiter der Pressabteilung der legendären Firma Intercord verantwortlich, koodinierte die Presseabeit für Reinhard Mey, UB 40, PUR, Herbert Grönemeyer, James Brown, Roger Whittaker – vor allem aber: Erasure und Depeche Mode, für die er zehn Jahre lang als einer der wichtigster Ansprechpartner galt.

1990, mit Gründung der Promotionfirma MMC (1996 an EMI verkauft) und 1997, mit Gründung von Derer Consulting, waren es erfolgreiche Kampagnen für eine illustre Schar an arrivierten Künstlern, die für Aufsehen sorgten. Darunter Haddaway, Army Of Lovers, Leo Sayer, Right Said Fred („I´m Too Sexy“), Enigma („Return To Innocence“), Die Flippers, Michelle, Kristina Bach, Harlem Gospel Singers oder Frank Zappa. Als Höhepunkt jedoch gilt die Arbeit für die Kelly Family, von 1993 bis 1996, die in über 4 Millionen verkaufter Platten vor allem durch die Kampagne zur CD „Over The Hump“ mündete.

Doch mit der gleichen Hingabe wie für arrivierte Acts engagiert sich Derer auch für Newcomer. Als bestes Beispiel sei Andreas Kümmert genannt. 2012 für die Musikbranche entdeckt gilt Derer als Architekt seines Erfolges.

Als Geschäftsführer der 2007 an den Start gegangenen 7us Media group GmbH betreibt Hans Derer mehrere Musiklabels, die jungen engagierten Bands und Acts den Sprung ins seriöse Musikbiz ermöglichen – und dies genreübergreifend durch sieben Labels: D7, Herz7, 7Hard, 7music, 7jazz, 7soul oder 7skillz.

Seine Musik-Biografien in Buchform – über A-HA, Die Flippers, Depeche Mode oder zuletzt Gotthilf Fischer – wurden über 300 000 Mal abgesetzt.

Aktuell arbeitet Derer für Showlegenden wie Mungo Jerry, Wolfgang Lippert oder Jan Hammer – aber auch den „Welcome To Europe“- Songcontest, den er zusammen mit dem Kultusministerium Baden Württemberg jährlich im Europa Park Rust veranstaltet. Alles nach dem Motto: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Last but not least engagierte sich Derer, als ehemaliger Schüler und späterer Elternvertreter der Albertville Realschule seit dem Amoklauf in Winnenden auch für die „Stiftung Gegen Gewalt an Schulen“ – er war Stiftungsgründer und spielte mit einer von ihm zusammengestellten Benefiz-CD und Events mehr als 60.000 Euro ein. Neueste Benefizprojekte sind der CD-Sampler „Shine A Light“ (zugunsten Trauerhilfezentren für Kinder) oder „Send Me an Angel“ (zugunsten der Barber Angels Brotherhood e.v.).

Pressekontakt:

Derer Consulting

Herr Hans Derer

Hermann-Löns-Weg 1

71364 Winnenden

fon ..: 0 71 95 – 9 078 078

web ..: http://www.derer-consulting.de/

email : hans@derer-consulting.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die KMG Zumbrock GmbH erhält das ROBIN GUT Nachhaltigkeitssiegel in der Stufe „Gold“ Frisia bereitet Elektrokatamaran auf Inbetriebnahme vor