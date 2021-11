Ronny Berg -Flug in die Freiheit und in die Charts

Ronny Berg hebt mit dem Song „Flieg mit mir in die Freiheit“ wieder ab

Dass sich Ronny Berg im „Schlagerhimmel“ pudelwohl fühlt, hat er schon mit seinen ersten beiden erfolgreichen Veröffentlichungen dort bewiesen. Doch „Schlagerhimmel“ heißt nicht nur sein Label, mit dem er bereits tolle Höhenflüge gestartet hat, sondern auch sein ganz großer Traum. So schwebt er mit seiner neuen Single „Flieg mit mir in die Freiheit“ auch thematisch direkt in den Himmel des Schlagers hinein. „Als ambitionierter Hobbypilot ist es ein unglaublich schönes Gefühl, die Erde von oben zu sehen und der Hektik des Alltags zu entfliehen. Das Fliegen bietet mir die große Möglichkeit, ein wenig von der Freiheit über den Wolken zu erleben“, schwärmt der Sänger, der auch seinen neuen Titel selbst getextet hat, während Erfolgsproduzent Hannes Marold aus Graz für die Melodie verantwortlich zeichnet.

Dass es in seinem Schlagerhimmel nicht nur um Freiheit, sondern auch um die große Liebe geht, liegt natürlich nahe. So plädiert er in diesem hitverdächtigen Song „Flieg mit mir in die Freiheit“ auch dafür, in der Liebe ehrlich mit seinen Gefühlen umzugehen. „Man muss notfalls auch alte Strukturen verlassen, um neue Erfahrungen zu machen und vielleicht sogar das große Glück nicht zu verpassen“, beschreibt Ronny Berg die Botschaft seines Songs. Ronny Berg alias Ronald Brangenberg arbeitet hauptberuflich als Business- und Life-Coach und versucht auch in dieser Tätigkeit, die Sehnsüchte seiner Klienten wahr werden zu lassen. „Mir geht es immer darum, Menschen eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln“, betont der Ravensburger. Mit dieser Intention begibt er sich nun auch wieder im Schlager-Geschäft auf die Startbahn und wird mit seinem neuen Song nicht nur in die Freiheit, sondern garantiert auch ganz hoch in die Charts fliegen.

Text: Ronald Brangenberg

Musik: Hannes Marold

Verlag: Copyright Control

Vö: 26.11.2021

Programming, Arrangement & Produktion: Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Mix & Master: Roland Krainz

Cover-Foto: Foto-Reder Ravensburg

Cover-Artwork: Markus Bulinski, MB CREATIVE

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

ISRC: ATKC82100140

EAN: 4061707760167

Info- und Bildquelle: Büro Ronny Berg

