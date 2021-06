Finanzielle Bildung – kostenlose Webinare und Videos von Ronny Wagner (NMF OHG)

Für Ronny Wagner von der Noble Metal Factory ist die Vermittlung von finanzieller Bildung ein wichtiges und vor allem persönliches Anliegen. Seine Expertise teilt er kostenlos.

Die Noble Metal Factory (NMF OHG) bietet Anlagekonzepte zum Vermögensaufbau und Vermehrung mithilfe von Edelmetallen an. Dafür wird mit Barren und Münzen aus den Edelmetallen Gold, Silber, Palladium und Platin gehandelt, die alle LMBA und LPPM zertifiziert sind. Zusammen mit dem Angebot der 2008 gegründeten Schule des Geldes sorgt Ronny Wagner für finanzielle Bildung. Warum finanzielle Bildung so wichtig ist, wie man sich finanzielle Bildung aneignet und was die Ziele der Schule des Geldes von Ronny Wagner sind, erfahren Sie hier.

WARUM IST FINANZIELLE BILUDUNG WICHTIG?

Dem NMF OGH Geschäftsinhaber Ronny Wagner ist das Vermitteln von Wissen im Bereich von Finanzthemen ein wichtiges und vor allem persönliches Anliegen. Nur, wer über das nötige Wissen verfügt, kann der eigenen Überschuldung und Altersarmut vorbeugen, seinen Wohlstand bewahren und/oder Vermögen aufbauen. Aus diesem Grund sind Seminare und Kurse zum Aufbau, Erhalt und zur Weiterentwicklung der finanziellen Bildung wichtig. So gelangt man über die Webseite der Noble Metal Factory zur Schule des Geldes, über die Wagner seine Expertise mit Interessierten teilt.

WIE FINANZIELLE BILDUNG ERLANGEN?

Finanzielle Bildung ist nicht durch das Auswendiglernen von Schulbüchern erlernbar. Es gibt kein Fach für finanzielle Bildung, weswegen man in den meisten Fällen sich selbst überlassen ist. Dabei beginnt finanzielle Bildung bereits mit „kleinen Themen“. So ist es bereits hilfreich, wenn man sich die Themen Geldanlage, Investitionsmöglichkeiten und Sparmöglichkeiten betrachtet. Damit niemandem die Chance zur finanziellen Bildung verwehrt bleibt, vermittelt Ronny Wagner sein Wissen fairerweise in zahlreichen kostenlosen Videos und Interviews. Wer sich mit diesen beschäftigt, kann sich bereits ein solides Grundverständnis für Finanzthemen aneignen, bevor man beginnt, beispielsweise in Gold zu investieren über die Noble Metal Factory. Die Schule des Geldes ist ein zusätzliches Angebot von Wagner an alle, die in der Lage sein wollen seine eigenen Finanzen erfolgreich zu managen. Wie bereits angesprochen, sind viele dieser Angebote von Wagner kostenlos.

MIT DER SCHULE DES GELDES ZUR FINANZIELLEN BILDUNG

Das Ziel ist ganz klar: Vermittlung von Finanzbildung. Diese gilt nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern, die auf kindgerechte Art und Weise an das Thema Geld herangeführt werden können. Hierzu gibt es unter anderem Webinare mit Goldi Goldhamster, der ganz einfach das Thema Gold erklärt. Die Webinare und Kurse wollen Interessierte zu folgendem befähigen:

o Mehr Gelassenheit beim Umgang mit Geld

o Richtige und falsche Investitionen und Geldanlagen zu unterscheiden

o Zu erkennen, ob Dinge wirklich lebensnotwendig sind und angeschafft werden sollen, oder ob das Geld lieber gewinnbringend in renditeträchtige Objekte investiert werden kann

o Die Inhalte der Seminare und Webinare richtig umzusetzen

o Mut bestimmte Risiken einzugehen, um gewinnbringend zu investieren

o Sinn und Zweck des Geld- und Wirtschaftssystems zu durchschauen

Daneben gibt es hilfreiche einschlägige Lektüren. Nicht zuletzt zu nennen ist hier die 3. Auflage von Ronny Wagners Buch „Geld(R)evolution“, indem der NMF OHG Inhaber Finanzbildung leicht verständlich und nachvollziehbar vermittelt.

