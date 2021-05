NMF OHG – Finanzielle Bildung als Schlüssel zum Erfolg

Das Thema finanzielle Bildung steht bei der NMF OHG (Noble Metal Factory) zentral im Mittelpunkt. Aber wieso ist finanzielle Bildung so wichtig? Das haben wir die NMF OHG selbst gefragt.

Bei der NMF OHG (Noble Metal Factory) lernen wir von Ronny Wagner, dass wer in der heutigen Zeit Geld gewinnbringend anlegen will, sich im Finanzmarkt auskennen muss. Doch bereits beim Thema Finanzen, Finanzwesen, Banken, Kredite, Rendite etc. schrecken viele Menschen zurück und haben Angst, sich damit weiter zu beschäftigen, wie man bei der NMF OHG weiß. Dabei ist das Wissen in diesen Bereichen unerlässlich für die Absicherung und Bewahrung des eigenen Lebens und Lebensstandards.

Daher haben wir mal nachgefragt bei der NMF OHG und dem Gründer Ronny Wagner:

– Warum plädiert die NMF OGH so intensiv für finanzielle Bildung?

– Was ist Vermögen?

– Was sollte man wissen, um Vermögen aufzubauen?

WARUM PLÄDIERT DIE NMF OHG SO INTENSIV FÜR FINANZIELLE BILDUNG?

Bei der Noble Metal Factory (NMF OHG) hat man die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die sich mit Finanzthemen beschäftigen, in der Finanzwelt etwas bewirken können. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass jeder zu einem erfolgreichen Börsenmakler werden muss. Aber bereits im Privatleben ist es wichtig, sich für die Zukunft mit Finanzthemen auseinanderzusetzen. Immer öfter ist in den Zeitschriften und Medien zu lesen bzw. zu hören, dass gerade junge Leute Privatinsolvenz anmelden müssen, weil sie in ihrem jungen Leben schon überschuldet sind. Dies sei die Folge der fehlenden finanziellen Bildung, betont Ronny Wagner von der NMF OHG (Noble Metal Factory). Das fängt bereits bei kleinen Begrifflichkeiten an, wie zum Beispiel dem Begriff Vermögen.

WAS IST VERMÖGEN?

Bei der NMF OHG macht man darauf aufmerksam, dass mit dem Begriff Vermögen zwei verschiedene Dinge gemeint sein können: Entweder die Fähigkeit, etwas zu tun oder materielle Dinge wie zum Beispiel das Sparvermögen, Immobilienvermögen, Aktienvermögen. Bereits Wissen ist Teil der finanziellen Bildung. Wird sein Wissen weiter vertieft, dem gelingt es auch, sich mit den Finanzthemen besser auseinanderzusetzen und langfristig Vermögen aufzubauen. Eine Hilfe hierfür bietet die NMF OHG zum einem in Form eines kostenlosen Webinars mit Ronny Wagner selbst und zum anderen in Form einschlägiger Lektüre. Ronny Wagners Buch „Geld(R)evolution: Die Entwicklung von Kompetenz im Umgang mit Geld“ ist mittlerweile in der 5. Auflage erschienen und hat schon so manch einem dabei geholfen, ein grundlegendes Verständnis für den eigenen Vermögensaufbau zu entwickeln und letzten Endes Vermögen zu generieren.

WAS SOLLTE MAN WISSEN, UM EIN VERMÖGEN AUFZUBAUEN?

Bei der NMF OHG hat man die Erfahrung gemacht, dass in unruhigen Zeiten das Papiergeld immer das Geld ist, was zuerst an Wert verliert. Um in Krisenzeiten dann nicht ohne einen Cent Geld dazustehen, sollte man in andere Ressourcen investieren. Am besten sind natürlich immer solche, die eine hohe Rendite haben, also viel Geld abwerfen und damit weitere Investitionen ermöglichen, wie in Edelmetalle, erörtert die Noble Metal Factory. Betreffend Papiergeld kommt noch hinzu, dass dieses durch die Niedrigzinsen immer weniger wert wird und sich das Sparen mit Papiergeld mittlerweile gar nicht mehr lohnt. Genau deswegen macht es Sinn, in andere Geldanlagen zu investieren, insofern man wirklich Geld sparen will. Dieser Weg gelingt jedoch nur, wenn man im Gegenzug in Zeit und den Willen zur finanziellen Bildung und Weiterbildung investiert, weiß man bei der NMF OHG. Aus diesem Grund bietet die Noble Metal Factory nicht nur einfach an, Geld in Edelmetalle zu investieren, sondern stellt gleichzeitig auch lehrreiche Informationen zur Verfügung. Neben einem kostenlosen Webinar mit Ronny Wagner selbst, dem Gründer und Geschäftsführer der Noble Metal Factory, findet man zahlreiche interessante Beiträge vom erfolgreichen Finanzcoach. Und wer sein Wissen noch weiter vertiefen will, dem helfen Wagners Seminare und sein Buch „Geld(R)evolution: Die Entwicklung von Kompetenz im Umgang mit Geld“ weiter, welches mittlerweile in der 5. Auflage erschienen ist.

Eins ist jedenfalls sicher: Wer reich werden will, der muss nur wissen, wie – und dieses Wissen vermittelt Finanzcoach Ronny Wagner von der NMF OHG authentisch und leicht verständlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Noble Metal Factory (NMF OHG)

Herr Ronny Wagner

Schipkauer Straße 12

01987 Schwarzheide

Deutschland

fon ..: +49 (0) 357 52 – 94 95 10

fax ..: +49 (0) 357 52 – 94 95 19

web ..: https://noble-metal-factory.de/

email : info@noble-metal-factory.de

Noble Metal Factory (NMF OHG) ist ein privates Edelmetallhandelshaus. Bereits seit 2013 ermöglicht die Noble Metal Factory unter der Leitung von Ronny Wagner Privatleuten und Unternehmern den einfachen Zugang zum Edelmetallmarkt. In den Köpfen der meisten Menschen existiert immer noch die Vorstellung, dass der Erwerb von Edelmetallen nur etwas für wohlhabende Menschen ist. Die Motivation der NMF OHG ist es, allen Menschen den Zugang zu Edelmetallen gleichermaßen zu ermöglichen. Ob kleiner Geldbeutel oder großes Vermögen. Dafür hat die Noble Metal Factory ein perfekt abgestimmtes System, bestehend aus Einkauf, Lagerung und Verkauf der Edelmetalle, geschaffen.

Pressekontakt:

Noble Metal Factory (NMF OHG)

Herr Ronny Wagner

Schipkauer Straße 12

01987 Schwarzheide

fon ..: +49 (0) 357 52 – 94 95 10

web ..: https://noble-metal-factory.de/

email : info@noble-metal-factory.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PM: Das rock for animal rights 2021 soll am 13. und 14.08.2021 stattfinden.