Heute tanzt das Meer – der neue Hit der Pride Boys aus Austria

Ein Lied über die verschiedenen Seiten der Liebe

Wir sind begeistert, den brandneuen Song „Heute tanzt das Meer“ von den PRIDE BOYS vorstellen zu dürfen.

„Heute tanzt das Meer“ ist ein sommerlicher Ohrwurm, der die Leichtigkeit und Freude der warmen Jahreszeit einfängt. Mit eingängigen Melodien, tanzbaren Beats und einer positiven Botschaft möchten wir die Hörerinnen und Hörer in eine Welt voller Sonne, Sand und unbeschwerter Momente entführen.

PRIDE BOYS BIO:

Auch abseits der Bühne sind die Pride Boys sehr bodenständige Menschen.

Max ist ein leidenschaftlicher Gärtner und Tom engagiert sich ehrenamtlich in der örtlichen Gemeinde.

Sie schätzen die Unterstützung ihrer Fans und sind dankbar für die Liebe, die sie von ihrem Publikum erhalten. Ihre Schlager-Melodien erinnern uns daran, dass Liebe keine Grenzen kennt – egal, ob sie zwischen Mann und Frau oder gleichgeschlechtlich ist.

???????????? Lasst uns gemeinsam den Zauberwald betreten und die Buntheit des Lebens feiern!

o Titel: Heute tanzt das Meer

o Künstler: Pride Boys

o Veröffentlichungsdatum: 22. Juni 2024

o Genre: Schlager – Dancepop

o Label: Beach Relax Records LC-30280

Heute tanzt das Meer (Radiocut) ISRC ATB961401253 Length 00:03:29

EAN: 4067248689158

Publisher ARC-AUSTRIA

Composer/Lyrics Roland Binder

Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Song in Ihre Playlist aufnehmen und ihn Ihren Hörerinnen

und Hörern präsentieren könnten.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse an unserer Musik.

Roland Binder (ARC-Austria)

Quelle: ARC Records

