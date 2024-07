ONLYOFFICE DocSpace 2.6: Räume für Formulare, neue LDAP-Einstellungen und bessere Raum- und Dateiverwaltung

ONLYOFFICE veröffentlicht DocSpace 2.6 und führt eine Reihe neuer Features wie eigene Räume für die Bearbeitung von Formularen, neue LDAP-Einstellungen und eine bessere Raum- und Dateiverwaltung ein.

Die neue Version 2.6 der kollaborativen Dokumentenbearbeitungssoftware ONLYOFFICE DocSpace bringt den Usern mehr als 20 neue Funktionen und Verbesserungen. Mit dem neuen Release folgt das Open-Source-Projekt der Tradition, möglichst flexible Integrierbarkeit in den eigenen Arbeits- und Studienalltag zu ermöglichen. Insbesondere das neue Feature „Form Filling Rooms“ erleichtert die Zusammenarbeit an Formularen, die Durchführung von Umfragen und Abstimmungsprozessen und deren Compliance-konforme Bearbeitung. Die neuen LDAP-Einstellungen verbessern das Management von Nutzern und Gruppen durch Admins. Auch das Verwalten von Dateien, Räumen und Konten wurde zusätzlich erleichtert. ONLYOFFICE DocSpace ist auf der offiziellen Seite des Projektes verfügbar.

Form Filling Rooms

Der neue Raumtyp ermöglicht die Organisation einer unkomplizierten Formularbearbeitung in ONLYOFFICE DocSpace. Die erste Version von Form Filling Rooms kann für einfache Aufgaben wie die Arbeit mit ausfüllbaren Aufgaben, Fragebögen, Briefings, das Sammeln von Feedback usw. verwendet werden.

Benutzer können fertige PDF-Formulare aus DocSpace oder ihrem Gerät mit wenigen Klicks hochladen oder die integrierte Vorlagenbibliothek nutzen und zwischen zahlreichen fertigen PDF-Vorlagen wählen.

Es ist möglich, Kollegen und Teammitglieder in den Raum einzuladen, um die hochgeladenen PDF-Formulare auszufüllen, sowie einen Link für den öffentlichen Zugang zu kopieren, um den Raum mit externen Teilnehmern zu teilen. Nach dem Ausfüllen kann der Formularbesitzer die ausgefüllten Kopien überprüfen und die automatisch in einer Tabelle gesammelten Antworten bequem analysieren, ohne den Raum verlassen zu müssen.

Benutzer und Konten

Die eingeführten LDAP-Einstellungen ermöglichen den Import von Benutzern und Gruppen von einem LDAP-Server in DocSpace. Die hinzugefügten Benutzer können sich mit ihren LDAP-Server- oder Active Directory-Anmeldeinformationen autorisieren. Bei Bedarf gibt es eine Option, um die automatische Synchronisierung von Datenänderungen zwischen DocSpace und LDAP-Server zu aktivieren.

Zu den nützlichen Neuerungen für die Kontoverwaltung gehören eine aktualisierte Filterung des Benutzerstatus und neue Hotkeys: ArrowUp und ArrowDown für Listen, Enter und Backspace für Gruppen.

Verbesserte Verwaltung: Räume und Dateien

Die Entwickler haben weitere Updates für DocSpace-Räume implementiert, darunter die Möglichkeit, Räume und Ordner zu duplizieren sowie einen Link zu einem Ordner oder einer Mediendatei in öffentlichen Räumen zu kopieren, um sie mit externen Benutzern zu teilen.

Darüber hinaus unterstützt die aktualisierte Raum- und Dateihistorie eine erweiterte Anzahl von Einträgen für eine genauere Nachverfolgung von Änderungen.

ONLYOFFICE DocSpace 2.6 bietet auch neue Optionen für eine bequemere Dateiverwaltung: die Möglichkeit, Dokumente zur Bearbeitung im selben Tab zu öffnen, schnelleres Laden und Scrollen großer Bilder über den Medienbetrachter, Erstellungs-Kontextmenü, das jetzt anstelle des Standard-Browsermenüs durch Rechtsklick mit der Maus in DocSpace-Abschnitten verfügbar ist, u.v.m.

Über ONLYOFFICE DocSpace

ONLYOFFICE DocSpace soll die Zusammenarbeit an Office-Dokumenten und anderen Inhalten mit verschiedenen Personen verbessern, die Benutzer zur Interaktion benötigen, wie z. B. Kollegen, Teamkollegen, Kunden, Partner, Auftragnehmer, Sponsoren usw.

Die Plattform bietet eine raumbasierte Umgebung für die Organisation einer übersichtlichen Dateistruktur, je nach den Bedürfnissen der Benutzer oder den Projektzielen. Flexible Zugriffsberechtigungen und Benutzerrollen ermöglichen die Feinabstimmung des Zugriffs auf den gesamten Raum oder einzelne Räume.

