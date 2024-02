Gemeinsam Dokumente direkt in Zoom bearbeiten: ONLYOFFICE veröffentlicht offizielle App für DocSpace

Die gemeinsame Abstimmung zu Dokumenten im Team wird ab sofort deutlich leichter: Die offizielle ONLYOFFICE DocSpace-App für Zoom erlaubt es, direkt in Zoom-Calls Dokumente zu bearbeiten.

Riga, 26.02.2024 – Die quelloffene Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE veröffentlicht eine Zoom-App, mit der die eigene Kollaborationslösung ONLYOFFICE DocSpace direkt in gemeinsamen Zoom-Calls verwendet werden kann. Damit soll die Abstimmung zu Dokumenten, Tabellen und Präsentationen im Team deutlich einfacher und effizienter werden. Die App bietet die Möglichkeit, DOCX-, XLSX- und PPTX-Dateien zu erstellen, hochzuladen und mit den Berechtigungen „Bearbeiten“ oder „Live-Ansicht“ freizugeben. Auch erweiterte DocSpace-Features wie der integrierte KI-Helfer sind damit direkt in Zoom-Calls nutzbar. Die App ist derzeit als Beta-Version verfügbar.

Die offizielle ONLYOFFICE DocSpace-App für Zoom ist ab sofort kostenfrei im Zoom App Marketplace unter https://marketplace.zoom.us/apps/OW6rOq-nRgCihG5eps_p-g verfügbar.

Entwickelt für die Zusammenarbeit an Dokumenten

Mit der Zoom-App für ONLYOFFICE DocSpace können Nutzer künftig Dokumente, Tabellen oder Präsentationen direkt im Call gleichzeitig mit anderen Teilnehmern bearbeiten. Die Features umfassen die Bearbeitung im Echtzeit- und dem absatzsichernden Co-Editing-Modus, Änderungsverfolgung sowie die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und zu sortieren.

Alle Dateien, die Teams während eines Zoom-Meetings bearbeiten, werden in speziellen Kollaborationsräumen gespeichert und sind jederzeit und überall zugänglich.

Nach der ersten Autorisierung der App erhalten Zoom-Benutzer einen DocSpace-Account, der es ermöglicht, Dateien zwischen den Meetings zu verwalten, persönliche und geschäftliche Dokumente zu organisieren und sie einfach über Kollaborations-, benutzerdefinierte oder öffentliche Räume zu teilen.

Kostenloses DocSpace-Konto und Promo-Tarif für Nutzer der App

Die neu veröffentlichte App ist kostenfrei erhältlich. Das für die Nutzung notwendige DocSpace-Konto können Nutzer ebenfalls kostenlos erstellen. Nutzer, die sich bis zum 1. August 2024 registrieren, profitieren zusätzlich vom Promo-Tarif. Dieser umfasst 100 Admin-Nutzer, 100 Räume und 100 GB Speicherplatz. Der angebotene Tarifplan ist für 6 Monate ab dem Registrierungsdatum aktiv.

Zusätzlich können sich große Teams oder Unternehmen, die mehr Administratoren oder mehr Speicherplatz benötigen, für den ONLYOFFICE-Business-Tarif entscheiden. Bei diesem fallen nur Kosten für Admins und Power-User-Zugänge mit erweiterten Rechten an, während reguläre Nutzer kostenlos hinzugefügt werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ONLYOFFICE

Frau Kseniya Fedoruk

Ernesta Birznieka-Upish Str. 20A-6

LV-1050 Riga

Lettland

fon ..: +371 63399867

web ..: https://www.onlyoffice.com/de/

email : marketing@onlyoffice.com

ONLYOFFICE von Ascensio System SIA gehört mit über 10 Millionen Benutzern weltweit zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitätstools wie Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat.

ONLYOFFICE bietet Usern darüber hinaus umfassende Online-Funktionen: Zugriff von jedem Ort und von jedem Gerät aus, schnellen Dateiaustausch und Kollaboration in Echtzeit.

ONLYOFFICE Docs lassen sich in jede Cloud-Plattform wie WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle und Seafile integrieren. Durch die quelloffene API können Entwickler zudem eigene Add-ons schreiben. Der komplette Quellcode von ONLYOFFICE ist auf GitHub einsehbar.

Im Jahr 2022 wurde ONLYOFFICE mit dem Cloud Computing Insider Gold Award in der Kategorie ‚Cloud Content Management‘ ausgezeichnet.

Ascensio System SIA ist Mitglied der Open Source Business (OSB) Alliance, der wichtigsten Interessenvertretung der Open-Source-Wirtschaft in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onlyoffice.com.

Pressekontakt:

Medienstürmer GbR

Herr Richard Ruf

Würzstraße 1

81371 München

fon ..: +49 89 215 551 27

web ..: https://www.medienstuermer.de

email : onlyoffice@medienstuermer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

