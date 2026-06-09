Eine Stimme. Ein Ziel. Millionen Herzen: KØRA ØVERSEEN präsentiert ONE HEART. ONE GOAL.

Am 09.06.2026 um 18 Uhr erscheint mit „ONE HEART. ONE GOAL.“ die neue Single von KØRA ØVERSEEN – ein

energiegeladener Stadion-Song über Zusammenhalt, Emotionen und die Begeisterung für den Fußball.

KØRA ØVERSEEN veröffentlicht mit „ONE HEART. ONE GOAL.“ die internationale Stadion-Hymne für die Fußball-Welt Juni 2026 – Die KI-Künstlerin KØRA ØVERSEEN präsentiert mit ihrer neuen Single „ONE HEART. ONE GOAL.“ einen mitreißenden Stadion-Song, der die Leidenschaft, den Zusammenhalt und die Magie des Fußballs musikalisch einfängt.

Die neue Single verbindet moderne Pop-Elemente mit kraftvollen Chören, internationalen Percussions und einer energiegeladenen Produktion, die an die größten Momente des Weltfußballs erinnert. Entstanden ist eine Hymne für Fans auf der ganzen Welt – unabhängig von Herkunft, Sprache oder Nationalität.

„ONE HEART. ONE GOAL.“ transportiert die Idee, dass Millionen Menschen während großer Fußballturniere dieselben Emotionen teilen: Hoffnung, Stolz, Spannung und die Freude am gemeinsamen Erlebnis. Der Song feiert die verbindende Kraft des Sports und die besondere Atmosphäre, die entsteht, wenn Menschen für ein gemeinsames Ziel zusammenstehen.

Mit ihrer charakteristischen venezianischen Diamantmaske erschafft KØRA ØVERSEEN eine geheimnisvolle und zugleich elegante Künstlerfigur. Die Kombination aus luxuriöser Ästhetik, modernem Stadion-Pop und internationalen Einflüssen verleiht dem Projekt einen hohen Wiedererkennungswert und spricht ein globales Publikum an.

Bereits mit ihrer Debütsingle „Ponyhof“ setzte KØRA ØVERSEEN auf motivierende Botschaften und inspirierende Inhalte. Während „Ponyhof“ für Eigenverantwortung, Durchhaltevermögen und persönliches Wachstum steht, richtet sich „ONE HEART. ONE GOAL.“ an alle, die an Teamgeist, Zusammenhalt und die Kraft gemeinsamer Träume glauben.

Die Veröffentlichung wird von einer internationalen Social-Media-Kampagne begleitet und richtet sich an Fußballfans, Popmusik-Liebhaber sowie Menschen, die an die verbindende Kraft von Musik glauben.

„ONE HEART. ONE GOAL.“ erscheint am 09. Juni 2026 um 18:00 Uhr auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music und allen weiteren Streaming-Plattformen.

Über KØRA ØVERSEEN:

KØRA ØVERSEEN ist eine KI-Künstlerin im Bereich Mindset Rap, Motivationsmusik und moderner Pop-Rap. Ihre Musik verbindet emotionale Botschaften mit modernen Sounds und inspiriert Menschen dazu, an ihre Ziele zu glauben und ihr volles Potenzial zu entfalten. Ihr Markenzeichen ist eine elegante venezianische Diamantmaske, die Geheimnis, Eleganz und künstlerische Individualität verkörpert.

ONE HEART.

ONE WORLD.

ONE LOVE.

Zitat:

„Eine Hymne, die Menschen verbindet. Eine Stimme, die die Welt feiert.“

“ KØRA ØVERSEEN

Kontakt:

KØRA ØVERSEEN

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KØRA ØVERSEEN

Frau Jasmin Tekin

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Deutschland

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email : press@kora-overseen.de

KØRA ØVERSEEN ist eine innovative KI-Musikkünstlerin im Bereich Mindset Rap, Motivationsmusik und moderner Pop-Rap. Mit ihrer unverwechselbaren diamantbesetzten venezianischen Maske verbindet sie starke Botschaften mit modernen Beats und emotionalen Geschichten.

Die Mission von KØRA ØVERSEEN ist es, Menschen durch Musik zu inspirieren, zu motivieren und dabei zu unterstützen, an ihre Träume zu glauben. Ihre Songs behandeln Themen wie persönliche Entwicklung, Selbstvertrauen, Zusammenhalt, Erfolg, Familie und mentale Stärke.

Der Debütsong „Ponyhof“ ist bereits auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Der Titel vermittelt die Botschaft, dass Erfolg und persönliche Ziele nicht von allein erreicht werden, sondern Einsatz, Disziplin und Durchhaltevermögen erfordern.

Mit der Single „ONE HEART. ONE GOAL.“ erscheint am 09.06.2026 um 18:00 Uhr ein motivierender Song über Zusammenhalt, gemeinsame Ziele und die Kraft einer starken Gemeinschaft.

Bereits wenige Tage später folgt am 15.06.2026 um 18:00 Uhr die emotionale Single „MAMA“, eine musikalische Hommage an die Liebe, Stärke und Unterstützung von Müttern.

KØRA ØVERSEEN steht für eine neue Generation digitaler Künstler, die moderne Technologien mit authentischen Botschaften verbinden. Die Musik soll Menschen nicht nur unterhalten, sondern ihnen auch Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen und ihr volles Potenzial zu entfalten.

Kerndaten

Künstlername: KØRA ØVERSEEN

Genre: Mindset Rap o Motivationsmusik o Pop Rap

Gründung: 2026

Aktuelle Veröffentlichung:

o Ponyhof

Kommende Veröffentlichungen:

o ONE HEART. ONE GOAL. – 09.06.2026, 18:00 Uhr

o MAMA – 15.06.2026, 18:00 Uhr

Mission:

Menschen durch Musik inspirieren, motivieren, zusammenbringen und stärken.

Markenzeichen:

Elegante venezianische Diamantmaske, positive Botschaften und moderne Rap-Sounds.

Social Media:

Instagram: @kora_overseen

TikTok: @kora.overseen

Spotify: KØRA ØVERSEEN

Webseite: www.kora-overseen.de

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