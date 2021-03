Ambulanter Pflegedienst Bernau bietet individuelle häusliche Altenpflege in Bernau und Umgebung an

Bernau, den 16.03.2021. Der Ambulante Pflegedienst Bernau betreut pflegebedürftige und alte Menschen mittels kompetenter Kranken- und Altenpflege im Großraum Bernau und Umgebung.

Individuelle, zuverlässige Kranken- und Altenpflege zu Hause

Seit mehr als einem Jahrzehnt bietet der Ambulante Pflegedienst Bernau allen Menschen im Großraum Bernau die Hilfe, Pflege und kompetente Beratung, die sie benötigen. Die Dienstleistung kann sowohl vorübergehend als auch dauerhaft in Anspruch genommen werden.

Pflegende Kräfte nehmen sich Zeit für ihre Patienten

Nach einem langen und arbeitsreichen Leben wünschen sich fast alle Senioren weiter in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Mit stetig wachsendem Lebensalter fällt es jedoch zunehmend schwerer alltägliche Dinge selbst zu erledigen, beispielsweise in die Badewanne zu steigen oder die Einkäufe zu erledigen. Unterstützung bietet das liebevolle Personal des Ambulanten Pflegedienstes Bernau.

Erstellung eines bedarfsgerechten, individuellen Pflegeplans

Während eines kostenlosen und ausführlichen Beratungsgesprächs mit Patienten und Angehörigen ermitteln die Mitarbeiter vom Ambulanten Pflegedienst Bernau, welche Leistungen im Bereich Kranken-, Behinderten- und Seniorenpflege vom Patienten benötigt werden und erstellen einen individuellen Pflegeplan. Kostenlose Beratungsarbeit ist ein fester Bestandteil der Arbeit des Ambulanten Pflegedienstes Bernau. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen beim Ausfüllen von Formularen, beraten bei der Auswahl perfekt geeigneter Hilfsmittel, informieren über Finanzierungsmöglichkeiten der häuslichen Kranken- und Altenpflege und vermitteln auf Wunsch Friseure und Fußpfleger, die Hausbesuche in Bernau und Umgebung anbieten.

Leistungsangebot vom Ambulanten Pflegedienst Bernau

Die angebotenen Leistungen umfassen außer Betreuungsleistungen, Grund- und Krankenpflege unter anderem Verhinderungspflege, Hilfe im Haushalt, Schulung von Fertigkeiten und Fähigkeiten, das Anbieten einer individuellen Ernährung und Unterstützung bei der täglichen Körperhygiene.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ambulanter Pflegedienst Bernau

Herr D. Zucker

Berliner Straße 35

16321 Bernau bei Berlin

Deutschland

fon ..: 03338-7047776

web ..: https://pflegedienst-bernau.de

email : kontakt@pflegedienst-bernau.de

Wir sind ein erfahrener Pflegedienst für Senioren in Bernau und Umland. Wir stehen mit unseren freundlichen und zuverlässigen Mitarbeitern an ihrer Seite. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

