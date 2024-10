American Aires erwartet massive Medienpräsenz durch bevorstehenden Auftritt bei Military Makeover mit Montel®

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

– Military Makeover ist eine der führenden amerikanischen Marken-Reality-TV-Shows

– Aires wird Produkte zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung von Aires Tech in das Zuhause der vorgestellten Familie integrieren

– Die Episode wird auf Lifetime und American Forces Network ausgestrahlt und auf hochkarätigen Medienkanälen beworben

Toronto, ON – 3. Oktober 2024 – American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF, ein Pionier in Spitzentechnologie, die vor elektromagnetischer Strahlung schützt und die menschliche Gesundheit optimiert*, wurde eingeladen, bei Military Makeover mit Montel® aufzutreten, Amerikas führender Marken-Reality-TV-Show, die Hoffnung und Hilfe an der Heimatfront für Mitglieder des amerikanischen Militärs und ihre Lieben bietet. Das Segment wird das Aires-Team beinhalten, das Produkte von Aires Tech zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF) im Haus der vorgestellten Familie integriert.

Durch die Military Makeover-Episode mit Aires wird erwartet, eine breite Massenmedienreichweite zu haben, ausgestrahlt auf Lifetime und American Forces Network, gestreamt auf www.militarymakeover.tv, hochgeladen auf den YouTube-Kanal der Show und beworben auf deren Facebook-, Twitter- und Instagram-Kanälen, und verfügbar auf der Military Makeover-Website auf einer speziellen Landing-Page mit dem Aires-Videosegment und direkten Links zur Aires-Website, was alles dazu beitragen soll, Aires als eine vertrauenswürdige und haushaltsbekannte Marke zu etablieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77032/AmericanAires_031024_DEPRcom.001.png

Carri Levy, Senior Associate Producer Military Makeover TV, kommentierte: Aires Tech, mit ihrer innovativen Technologie, sorgt für Ruhe in einer Welt, die von drahtlosen Signalen umgeben ist und hilft Menschen, sicher und gesund in ihrem täglichen Leben zu bleiben. Wir freuen uns sehr, mit diesem innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Militärfamilien, Veteranen und Personen im ganzen Land Lösungen zu bieten, die sie und ihre Lieben vor schädlicher elektromagnetischer Strahlung schützen.“

American Aires CEO, Josh Bruni, kommentierte: „Die Partnerschaft mit Military Makeover ist für uns eine natürliche Passform. Wir haben bereits ein exklusives Aires-Rabattprogramm für aktuelle und ehemalige US-Militärmitglieder und ihre Familien. Als Montels Team sich an uns wandte, weil sie fühlten, dass diese spezielle Familie wirklich von unserer EMF-Schutztechnik profitieren könnte, haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Jetzt freuen wir uns darauf, die Familie, das Military Makeover-Team und Montel Williams diesen Dezember zu treffen. Es wird großartig sein, unsere Aires Tech-Produkte zu teilen.“

Die bevorstehende Military Makeover-Episode und andere Auftritte wie das Interview von CEO Josh Bruni bei Health Uncensored with Dr. Drew, das im Mai 2024 auf FOX Business Network ausgestrahlt wurde, sind Teil von Aires‘ strategischer Bemühung, Massenmarktchancen zu nutzen, um alltägliche Menschen zu erreichen und anzusprechen. Die Wirksamkeit dieser Mainstream-Marketinganstrengungen wird auch durch unser #airesathletes-Programm und unsere fortlaufenden Partnerschaftsinvestitionen mit Top-Athleten und führenden Sportligen verstärkt. Indem wir die Marke Aires Tech mit außergewöhnlichen Spitzenleistern, die sich organisch Aires genähert haben, nachdem sie zufriedene Aires Tech-Nutzer waren, und die ständig nach bewährten Möglichkeiten suchen, ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu verbessern, ausrichten, bauen wir Glaubwürdigkeit und Bewusstsein in den Augen alltäglicher Verbraucher auf, die ebenfalls körperliches und geistiges Wohlbefinden schätzen. Indem wir unseren Fokus auf Elite-Athleten mit unseren Bemühungen kombinieren, Mainstream-Verbraucher zu erreichen, zielen wir darauf ab, Aires Tech systematisch als haushaltsbekannten Markennamen und als eine der einzigen Marken in unserem Marktsegment zu etablieren.

Die Episode mit Aires wird im Dezember 2024 gedreht und zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt während der 41. Staffel der Show im ersten Quartal 2025 ausgestrahlt. Bleiben Sie dran für weitere Updates, wenn das Programm und die Marketingkampagnen live gehen.

Über Military Makeover mit Montel®

Military Makeover mit Montel®, ein BrandStar Original, ist Amerikas führende markengebundene Reality-TV-Show, die Hoffnung und Unterstützung an der Heimatfront für Mitglieder unseres Militärs und deren Angehörige bietet. Der Veteran der Marine Corps und der Navy, Talkshow-Legende und Militärbefürworter Montel Williams, der die Show kreativ mitproduziert zusammen mit einem bunten Ensemble, das darauf abzielt, die Häuser und Leben von Militärfamilien im ganzen Land zu verwandeln. Das Ensemble umfasst die Co-Moderatoren Art Edmonds und die Designerin Jennifer Bertrand. Diese besondere Serie gewinnt fürsorgliche Unternehmen aller Größen sowie gemeinnützige Organisationen und die lokale Gemeinschaft. Military Makeover wird auf Lifetime® und im American Forces Network ausgestrahlt, das amerikanische Militärangehörige, Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und andere zivile US-Regierungsmitarbeiter und deren Familien an Übersee-Standorten sowie US-Marineschiffe auf See betreut. Hilfe beginnt zu Hause für Veteranen bei Military Makeover. Begleiten Sie uns, während unser Makeover-Team sich engagiert, die Lebenssituation – und das Leben – dieser verdienten Familien zu ändern.

**Hinweis: Basierend auf der ursprünglichen Beschreibung, die von Military Makeover mit Montel® und BrandStar bereitgestellt wurde. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte militarymakeover.tv/promo.

Über BrandStar

BrandStar sind Vermittler; sie verbinden Menschen mit Marken, um das Leben besser zu gestalten. BrandStar hat unvergleichliche Erfahrungen in der Erstellung von maßgeschneiderten Bildungsinhalten für Marken mit laserzielgerichteter, umfangreicher Distribution durch ihr Multi-Channel-Netzwerk-Ökosystem und ihre Methodik. Von originalen Fernsehprogrammen auf Lifetime, BrandStar.tv, sozialen Medien, digitalem Marketing bis hin zu Medienmanagement und PR; BrandStar hilft Marken, zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Nachricht über alle richtigen Kanäle den richtigen Verbraucher zu erreichen.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel „WIFI“ und an der OTC Pink unter dem Symbol „AAIRF“ notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf den internen und von Fachleuten überprüften Forschungsstudien und klinischen Studien des Unternehmens. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte airestech.com/pages/tech und airestech.com/blogs/emf-101.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

