Building Information Modeling (BIM) in xD – Neue Dimensionen für die integrierte Projektabwicklung (IPA)

FM Power Hour – Ihr wöchentliches Forum für praxisnahen Erfahrungsaustausch im Facility Management

Die FM Power Hour ist Ihr wöchentliches, kostenloses Online-Forum für FM-Entscheider

Seestermühe, 03. Oktober 2024 – Die FM Power Hour am 16. Oktober 2024 bringt ein Thema auf die Bühne, das die Zukunft des Facility Managements maßgeblich prägt: Building Information Modeling (BIM) in xD mit besonderem Fokus auf Integrierte Projektabwicklung (IPA). Die Erweiterung von BIM zu xD-Modellen eröffnet Facility Managern eine völlig neue Welt – weit über die räumliche Planung hinaus – und trägt dazu bei, Gebäudemanagement effizienter, transparenter und kollaborativer zu gestalten. Im Mittelpunkt steht die Diskussion darüber, wie xD-BIM und IPA den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes verbessern – von der Planung bis zur Nutzung und Instandhaltung.

xD-BIM und IPA – Eine neue Ära der Projektabwicklung

xD-BIM bringt das Facility Management auf ein neues Level: Die erweiterte Modellierung geht über 3D-Visualisierungen hinaus, indem sie weitere Dimensionen wie Zeit (4D), Kosten (5D) und andere wichtige Faktoren integriert. In Kombination mit IPA wird so eine gemeinsame Datenbasis geschaffen, die alle Projektbeteiligten – Planer, Bauunternehmer und Facility Manager – auf einen gemeinsamen Informationsstand bringt. Die FM Power Hour ermöglicht einen Austausch darüber, wie dieser Ansatz die Projektabwicklung revolutioniert, Risiken minimiert, Betriebskosten senkt und Facility Managern einen Vorsprung in Effizienz und Zusammenarbeit verschafft.

Diskussionsthemen der FM Power Hour – Die Stärken von xD-BIM und IPA für das Facility Management

xD-Modelle – Mehrdimensionale Planung und Gebäudemanagement

Facility Manager stehen vor der Herausforderung, Gebäudedaten umfassend zu verwalten. Die xD-BIM-Technologie erweitert die klassische 3D-Modellierung, indem sie zusätzliche Dimensionen wie Zeit (4D) für die Terminplanung und Kosten (5D) für die Budgetierung einbezieht. Diskutieren Sie mit uns, wie diese Mehrdimensionalität zu einer effektiveren Steuerung von Bau- und Instandhaltungsprozessen führt und wie Facility Manager durch die Integration von xD-BIM fundierte Entscheidungen für den gesamten Lebenszyklus ihrer Gebäude treffen.

IPA – Von der Zusammenarbeit zur Erfolgsgarantie

Die Integrierte Projektabwicklung (IPA) setzt auf eine neue Form der Zusammenarbeit: Offen, transparent und zielgerichtet. Facility Manager sind im IPA-Prozess von Anfang an eingebunden, um die langfristige Nutzbarkeit und Effizienz des Gebäudes sicherzustellen. In der FM Power Hour sprechen wir darüber, wie Facility Manager durch IPA die Schnittstelle zwischen Planung, Bau und Betrieb optimal gestalten und wie diese Form der Kooperation die Projekterfolge steigert.

Lebenszyklusorientiertes Gebäudemanagement – Effizienz durch xD-BIM

Mit der Anwendung von xD-BIM haben Facility Manager alle Daten und Informationen eines Gebäudes an einem zentralen Ort. Dadurch können sie nicht nur den aktuellen Zustand nachvollziehen, sondern auch zukünftige Maßnahmen planen – von Instandhaltung bis Ressourcenoptimierung. Diskutieren Sie, wie Sie durch den umfassenden Zugriff auf Daten und Prognosen einen strategischen Ansatz für die Gebäudeverwaltung entwickeln und langfristig Kosten reduzieren.

Kosten und Risiken im Griff – xD-BIM als Kontrollinstrument

xD-BIM bietet Facility Managern einen entscheidenden Vorteil: Die Verbindung aller Projektdaten, von Baukosten über Zeitpläne bis hin zu Lebenszykluskosten, ermöglicht eine umfassende Kontrolle über das Projekt. Die FM Power Hour diskutiert, wie Facility Manager durch die Mehrdimensionalität von xD-BIM Kosten sparen, Projekte sicherer steuern und dabei sowohl die Qualität als auch die Termineinhaltung gewährleisten.

Verwaltung und Nutzung von xD-BIM-Daten im Alltag

Ein xD-BIM-Modell bildet die Grundlage für ein einheitliches Datenmanagement und ermöglicht es, alle Informationen zu einem Gebäude schnell und einfach zu finden. Die FM Power Hour bietet die Gelegenheit, gemeinsam darüber zu sprechen, wie Facility Manager BIM-Daten in ihren täglichen Arbeitsabläufen einsetzen, um Wartungspläne zu erstellen, Reparaturmaßnahmen zu planen und den Betrieb zu optimieren.

Das Zusammenspiel von BIM und IPA – Die Brücke zwischen Planen, Bauen und Betreiben

Ein integrativer Ansatz ist im Gebäudemanagement der Schlüssel zum Erfolg. Durch die Zusammenarbeit aller Akteure in einem xD-BIM-Modell können sowohl Planer als auch Facility Manager auf dieselben Daten zugreifen und Entscheidungen synchron treffen. Diese Art der Zusammenarbeit verkürzt Entscheidungswege, schafft Transparenz und macht die Projektabwicklung effizienter. Die FM Power Hour gibt Raum für einen Erfahrungsaustausch darüber, wie Facility Manager diese Schnittstellen optimal gestalten.

Interview mit Kay Meyer, Geschäftsführer der FM-Connect.com Network GmbH:

Frage: Herr Meyer, wie sehen Sie die Rolle von xD-BIM im Facility Management?

Kay Meyer: xD-BIM ist ein echter Mehrwert für das Facility Management, weil es über die reine Gebäudemodellierung hinausgeht und zusätzliche Dimensionen wie Zeit und Kosten einbezieht. Das macht die Planung und den Betrieb von Gebäuden deutlich effizienter und ermöglicht es Facility Managern, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes proaktiv zu steuern. Unsere FM Power Hour bietet eine Plattform, um zu diskutieren, wie diese Tools konkret eingesetzt werden können, um den Gebäudebetrieb zu verbessern.

Frage: Warum ist es so wichtig, über IPA und xD-BIM zu diskutieren?

Kay Meyer: Die Integrierte Projektabwicklung in Verbindung mit xD-BIM eröffnet eine völlig neue Arbeitsweise im Facility Management. Durch die engere Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten und die gemeinsame Datenbasis können Facility Manager viel genauer planen und nachhaltige Entscheidungen treffen. Diskussionen wie bei unserer FM Power Hour sind entscheidend, um Wissen auszutauschen, von anderen Erfahrungen zu profitieren und neue Ideen für die eigenen Prozesse zu gewinnen.

Die FM-Connect.com Network GmbH ist eine führende Plattform für die Vernetzung von Fachleuten im Facility Management. Durch Veranstaltungen wie die FM Power Hour schafft das Unternehmen einen Raum für Diskussionen und den Austausch von Best Practices im Bereich Facility Management.

